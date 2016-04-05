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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6605660666076608>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 06:37

  Волинь написав:
  unicdima написав:
  Howl написав:Hotab, насколько австралийские F-18 Hornet могли быть полезны для Украины?

Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.

Вони основа палубної авіації сша. там достатньо модернізацій та ремонтів. І їх кількість цілком товарна.
Мінусом є те що дорогі в ціні та в експлуатації.

Смысл в дозвуковой и древней авиации даже на шару????
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:20

Пояснення що таке прагматизм партнерів

Він також попередив, що Захід неодмінно скоротить військову та фінансову підтримку України у разі заморозки війни. На думку Карася, Захід не боїться відновлення російської агресії в майбутньому, оскільки переконаний, що Україна все одно зможе зупинити росіян.

"Все одно ми по лінії Житомира зупинимо: заново мобілізуємося, лопатами якось відіб'ємося. Захід же теж прекрасно розуміє. Що ми всі тут помремо? Ми все одно будемо воювати", - каже військовий.
https://www.unian.ua/society/zamorozhen ... 30751.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:30

Shmidt
Ви учора викладали журналіста Бабченко з посилом "усьопропало", порівняйте з альтернативною думкою військового:

"Війна не тримається на одній або двох особах, а перестановки в командуванні сил оборони не призведуть до катастрофічних наслідків. Про це в ефіріпроекту "Тема з Наталією Мосейчук" заявив заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, коментуючи можливу відставку Залужного.

"Потрібно розуміти, що главком - це фігура. Але за ним слідує начальник Генштабу, який виконує організаційну роботу. Є керівники Сухопутних військ. Є Повітряні сили. Є купа інших генералів, які очолюють ці ОСУВ", - пояснив Карась.

Він підкреслив, що в Україні багато командувачів, кожен з яких виконує роботу за конкретним напрямком.

"Війна не тримається на одній або двох особах. Коли люди думають, що нам - "гайки" (у разі відставки генерала Залужного. - ред.), то ні. Нам не "гайки", навіть якщо нас зрадить половина заходу", - додав Карась.

Він упевнений, що не розхитають Україну навіть зради або чвари. На його переконання, в Україні досить сильних офіцерів."
https://www.unian.ua/war/perestanovki-u ... 30712.html

Скільки людей стільки і думок...
До того ж і абсолютно протилежних, але з впевненими на 1000500% авторами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:34

  барабашов написав:
  Волинь написав:
  unicdima написав:Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.

Вони основа палубної авіації сша. там достатньо модернізацій та ремонтів. І їх кількість цілком товарна.
Мінусом є те що дорогі в ціні та в експлуатації.

Смысл в дозвуковой и древней авиации даже на шару????

У барабашова своя цифра швидкості звуку. Йому 1500 км/год то дозвук.
Це я не кажу про те, що хто де на понадзвуку воює?
Якщо там буде свіжа РЛС (а там є різні) - то треба. Про фінансову сторону утримання нічого не скажу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:43

Як одночасно в експертів уживається:
- По-друге, РФ становитиме загрозу для Заходу у довгостроковій перспективі, адже військова поразка Кремля у війні малоймовірна.
- Автори звіту зазначили, що для цього необхідно завдати Росії поразки в Україні, без якої неможливо перейти до стратегії стримування.
https://www.unian.ua/world/novini-svitu ... 30775.html

А так все логічно.
Аналітики буцають м'яча саме Штатам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:49

Невідома перемога: Україна зірвала виробництво найкращого російського БПЛА, - Forbes
Юрій Кобзар

Вибух на Загорському оптико-механічному заводі стався у серпні, і після цього у росіян почалися проблеми за "Ланцетами".
https://www.unian.ua/weapons/droni-lanc ... 30664.html

Це, stm, спеціально для вас.
Так що чекаю відповіді на мої питання.
А там може й Флер те ж саме зробить, бо хитро... ще та --- багна накидала-навигадувала, а як надати відповіді за нього, то "не читаю, він в ЧС".

Зи. Сорянчик, ще ж треба за шану працелюбністі.
Тримайте:
"Чистий прибуток українських банків зріс у 15 разів - із 7,4 млрд до 109,9 млрд гривень, - НБУ"
https://lb.ua/economics/2023/11/07/5832 ... ankiv.html
Більше прибутки, буде більше дронів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:09

  katso написав:
  detroytred написав:Не вистачає знань зрозуміти:

* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.*
https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html

Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?


Аналог артиллерии: у кого их больше и дальше бьет - тот разбивает части противника в хлам после чего пехота может идти в атаку. Вообще война показала четкие изменения тактики в сторону дронов и ракет, а самолеты фронтовой авиации и корабли постепенно отмирают. Одно то что мы практически утопили флот России вообще не имея своего флота четкий тому сигнал.

Залізо-бетонні укриття...
Ще більша відстань між військами на ЛБЗ.
Тобто війна ще більш позиційніша.

Точніше ЛБЗ і овсім не потрібна. Сидять дронщики в образно містах-фортецях в бункерах і контролюють ділянки, райони. Вшир та вглиб.
Без окопів...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:16

  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Піраньї, які кусають Детройта

Черговий кумир? Чому ти в бліндажу, а цей ні? Ти ж ніколи автомат живий в очі не бачив, а цей кадровий офіцер призивного віку, який давав присягу в якій обіцяв захищати Вітчизну, чому її захищаєш ти з 9-ма класами сільської школи, а не цей з вищою військовою освітою? Га?

Я-то відповів вже раз -надцять чому я не на вслужбі, і чому саме не в бліндажу. Під бліндаж саме ти дуже й дуже підходиш. За усіма параметрами. Точніше за визначеним порядком проходження вслужби.
Бо я за своїми параметрами визначений для контролю-перевірок тебе (точніше твоїх командирів) або навчання тебе або їх. Перевчати й мене потрібно буде для цього, для поруч з "бліндажами".
Отака в нас різна військова доля виходить, уявляєш?
І це не моя хатєлка, а такий визначений порядок проходження вслужби.
Звідки твоя хатєлка революційного матроса ти мовчиш?

А от ти-доброволець чому досі за два роки так і не дійшов -- ?
На яке ти відмовчуєшся.
Але по колу задаєш своє.
Чому? Га?
Почни з себе, а потім генеруй претензії до інших.
А ти мовчиш навіть після зворотнього.

І нагадай де ото я саме Холяві писав? Чесно, щось поки не знаходжу.
Але пригадай, що ти Герою Успіху писав, негарний ти чоловік.

Дивні люди...
Ще раз питаю: це НЛП якесь чи що???
Невже банальне бикування. Бичарою або бичихою вперто перти своє і тільки своє претензіями, звинуваченнями.


Хіба для ТЦК важливо, яка у вас ВОС? Важливо виконати план, а потім відправити на перенавчання для більш востребуваної ВОС. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
BvB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:23

  BvB написав:Хіба для ТЦК важливо, яка у вас ВОС? Важливо виконати план, а потім відправити на перенавчання для більш востребуваної ВОС. Поправте мене, якщо я помиляюсь.

Зокрема ВОС, є ще такий параметр, як взвання. І відповідні йому рівні посад.
Перенавчати умовно генерала?
Да ще старого пенса, в якого через умовно пару років граничний вік?
Раціональніше молодого перспективного м-ра на цю посаду підготовити або перевчити.

Чим вище посада, тим більше відповідальності, більше треба знань та вмінь, довше складніше дорожче перенавчання.
А на ті високі посади, де цього треба менше, й так черга черг стоїть))))
Є ще ряд нюансів.

До речі, ДЖУСа-то на перенавчання на Ф-16 не взяли...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:17

  sashaqbl написав:По звільненню Залужного.
Я не фанат Залужного, більше того, в нього є купа пройобів, за які вартувало би відповісти. Але мене здивувала кількість ботів, які в соцмережах почали останні дні розганяти інфу про Залужного в плані мобілізації(типу приховує втрати, хоче мобілізувати ще 500К і т. д.)
З чого роблю висновок, що спроба звільнення таки було, але щось нашого головного клоуна зупинило. Мабуть таки рейтинг.


а перед "звільненням" він не знав про рейтинг? і що буде кіпіш? і передумав в останню секунду після "розголосу"? :mrgreen: сподівався звільнити так, щоб ніхто не здогадався? :mrgreen:
trololo
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