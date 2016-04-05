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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6605660666076608
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях - ISW

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року. 

ISW вважає, що це свідчить про те, що росія не передбачає жодних територіальних поступок. 
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:00

  moveton написав: Способы для этого есть всякие разные. Можно далеко не ходить: в эти же годы не такой чтобы огромный Азербайджан (население в 4-5 раз меньше Украины, если чё) отхватывает себе территорию,


не треба порівнювати. якщо росія хотіла напасти, лишні +100 сау та +500 танків їх би не зупинили. зупинити могла лише агресивна риторика заходу, що "якщо нападете, передамо україні танки ф16 і хімарси". а вони тільки 5 раз повторили що "самі воювати точно не будем".

за азербайджаном стояла туреччина зі всім свої потужним впк та економічним лоббі в росії. і арменія такий собі ворог. зовсім не як мобілізована росія. шанс їх розвалити повністю був, якби США соплі не жували.

чомусь всі постійно забувають, що ніхто в таких масштабах із росією ще не воював, і таких втрат їм ніколи ніхто не завдавав. при кратній їхній перевазі тупо у всьому, при дозованій допомозі заходу, Україна тримається, провела декілька дуже успішних операцій. не треба це знецінювати. легко воювати з хамасом, армянами чи хуситами.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:03

  Бетон написав:путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях - ISW

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року. 

ISW вважає, що це свідчить про те, що росія не передбачає жодних територіальних поступок. 


ISW рідкісні тормоза, звичайно.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:15

  detroytred написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Не вистачає знань зрозуміти:

* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.*
https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html

Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?


Аналог артиллерии: у кого их больше и дальше бьет - тот разбивает части противника в хлам после чего пехота может идти в атаку. Вообще война показала четкие изменения тактики в сторону дронов и ракет, а самолеты фронтовой авиации и корабли постепенно отмирают. Одно то что мы практически утопили флот России вообще не имея своего флота четкий тому сигнал.

Залізо-бетонні укриття...
Ще більша відстань між військами на ЛБЗ.
Тобто війна ще більш позиційніша.

Точніше ЛБЗ і овсім не потрібна. Сидять дронщики в образно містах-фортецях в бункерах і контролюють ділянки, райони. Вшир та вглиб.
Без окопів...


Я тоже читал что ЛБЗ фактически нет потому что на каждого солдата теперь есть свой персональный дрон противника и дойти до Боевого Зиткнення он просто не успевает. Чтоб победить - нужен технологический рывок (об этом кстати говорил и Залужный), придумать что-то такое что позволит завалить дроны и артиллерию противника оставив свои целыми - но для этого же ученые и инженера нужны а не в колено людям стрелять. Как всегда победит тот у кого лучше наука и военпром.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:25

  trololo написав:не треба порівнювати. якщо росія хотіла напасти, лишні +100 сау та +500 танків їх би не зупинили. зупинити могла лише агресивна риторика заходу, що "якщо нападете, передамо україні танки ф16 і хімарси". а вони тільки 5 раз повторили що "самі воювати точно не будем".

Не обязательно именно Запада и именно такая, но, разумеется, мелкой стране нужно искать свою защищенность за своими пределами. Та риторика вполне возможна, но просто так не возникнет. Нужно дипломатически вкалывать в поте лица. Это задача Президента и его правительства. И он её провалил. Не только последний, разумеется.

  trololo написав:за азербайджаном стояла туреччина зі всім свої потужним впк та економічним лоббі в росії. і арменія такий собі ворог. зовсім не як мобілізована росія. шанс їх розвалити повністю був, якби США соплі не жували.

Я же чётко написал, что разговор не о том, какой враг Армения, а почему великая и могучая "вторая армия мира" за армянских братьев не вступается. А могла и бы и за азербайджанских сразу. Казалось бы куда полегче цель, чем Украина. Если только по размеру именно её армии считать. А там уже мобилизовать освобождённых азербайджанцев и дальше воссоединять земли, как нам втирают, что Путин только и мечтает.

  trololo написав:чомусь всі постійно забувають, що ніхто в таких масштабах із росією ще не воював, і таких втрат їм ніколи ніхто не завдавав. при кратній їхній перевазі тупо у всьому, при дозованій допомозі заходу, Україна тримається, провела декілька дуже успішних операцій. не треба це знецінювати. легко воювати з хамасом, армянами чи хуситами.

Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо я за своїми параметрами визначений для контролю-перевірок тебе (точніше твоїх командирів) або навчання тебе або їх. Перевчати й мене потрібно буде для цього, для поруч з "бліндажами".

Якщо не секрет, яка у вас ВОС?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31

  trololo написав:
  sashaqbl написав:По звільненню Залужного.
Я не фанат Залужного, більше того, в нього є купа пройобів, за які вартувало би відповісти. Але мене здивувала кількість ботів, які в соцмережах почали останні дні розганяти інфу про Залужного в плані мобілізації(типу приховує втрати, хоче мобілізувати ще 500К і т. д.)
З чого роблю висновок, що спроба звільнення таки було, але щось нашого головного клоуна зупинило. Мабуть таки рейтинг.


а перед "звільненням" він не знав про рейтинг? і що буде кіпіш? і передумав в останню секунду після "розголосу"? :mrgreen: сподівався звільнити так, щоб ніхто не здогадався? :mrgreen:

Справа не тільки в рейтингах. Залужний проти чергового весняного контрнаступу, а Буданов - ні. Будемо сподіватись, що старші дядьки не дадуть зробити цю рокіровку і вгробити чергові 100к мобілізованих, які, переважно, і голосували за цей шалений принтер.
Риба гніє з голови, а дурна риба сама запливає в пащу акули.
P.S. Там, де керує хоч трохи розумний і адекватний єврей (Натаньяху), там не проти зупити бойові дії, навіть аючи тотальну перевагу, заради цивільних заручників.
lapay
 
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