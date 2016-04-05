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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66076608660966106611>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:43

  холява написав:
  lapay написав:P.S. Там, де керує хоч трохи розумний і адекватний єврей (Натаньяху), там не проти зупити бойові дії, навіть аючи тотальну перевагу, заради цивільних заручників.


Доброго ранку .
А давайте трохи зачекаємо і згодом побачим , що Натаньяху прилетить від виборців .
Може він і насправді кращий за всіх ..... а може і ні ....


а що росія готова зупинити війну? на яких умовах? і на яких гарантіях, що через рік два вони цю угоду не порушать? до чого тут взагалі біба, який просто профукав 7 жовтня поки цілувався з пуйлом..
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:56

путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях - ISW

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року. 

ISW вважає, що це свідчить про те, що росія не передбачає жодних територіальних поступок. 
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Поки з того шо я бачив безпілотники і є причиною позиційної війни. 1.розвідувальнокоректувальні унеможливлюють концентрацію накопичення сил, просування колон техніки, створення запасів артбоєприпасів на польових складах рао. 2. Ефективність фпв обмежена засобами реб. А атакуючі війська не встигають встановити захист. Особливо тактика штурмів дрібними групами піхоти вразлива для фпв.
3. Щодо баражуючих, типу ланцет то ми програєм всуху.
4. За дальні не знаю. Думаю смисл є запусти пару десь з барж по дальньому востоку або по мурманську. Пропагандистський ефект під вибори буде серйозни

Частково погоджуюсь.
Але ефективність теж РЕБу обмежена.
По перше, глушать переважно вузькі популярні діапазони. На даний момент дрони працюють переважно на частотах 2.4 та 5.8 ГГц. В той же час реальний робочий діапазон від 0.4 до 8 ГГц. Тому будь-які нестандартні розробки роблять застосування РЕБу псу під хвіст. Звісно, все впирається в пульти та антени. На готових китайських компонентах такого не зробиш.
По друге, дальність окопних глушилок доволі обмежена. Якщо екіпаж добре влучає за межами радіогоризонту, то в захищений РЕБом окоп теж влучить.
Якщо ж робити глушилку більшої дальності і ширшого діапазону, то вона так фонітиме, що її буде легко вичислити і накрити артою.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:08

  Бетон написав:путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях - ISW

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року. 

ISW вважає, що це свідчить про те, що росія не передбачає жодних територіальних поступок. 
західні медіа можуть писати хоч до 2230 року - Росія програє і Путін здохне як його кумір @дольф
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:08

  Волинь написав:
  unicdima написав:
  Howl написав:Hotab, насколько австралийские F-18 Hornet могли быть полезны для Украины?

Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.

Вони основа палубної авіації сша. там достатньо модернізацій та ремонтів. І їх кількість цілком товарна.
Мінусом є те що дорогі в ціні та в експлуатації.

Брехня, ф-18 залишився лише в корпусі морської піхоти десь 200шт.
Не треба плутати з Супер Хорнет, то зовсім інший літак.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:09

Ну що тут, все як завжди?))

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:12

  trololo написав:
  moveton написав:Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять.


не треба перекладати відповідальність за цю війну на українців. росія напала. росія винна. проговоріть вголос

А кто сказал, что Россия не виновата? Начала, виновата, говорю. Но это не уменьшает вины и украинского правительства. Оно должно было быть в курсе, что на уровне между стран нет мирового полицейского и поэтому каждая страна обязана прежде всего своему народу организовать его безопасность от внешней агрессии. Это самая главная обязанность правительства. Собственно, исторически и государства появились, как объединения от внешней угрозы. А собирать налоги с граждан и перекладывать их в карманы чиновников - это уже не обязательная побочная функция.

Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок, она упала. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:13

  Успіх написав:Зображення


Добого ранку .
Тут все нормально .
Іванівськи суздальці ще не прокинулись , ну а ми чекаємо добрих новин від вас і бандерлога що хвороби пройшли .
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:16

  Бетон написав:Список Forbes на поклоне у Ермака в ОП.:
предприниматель Юрий Зозуля, который прямо высказал всё власти в лицо: про геноцид Гетьманцева, про кошмар ментов.
Юрий Зозуля, пусть это останется здесь - Вы настоящий герой

Друг Кличка, коррупціонер може бути лише гнидою.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:19

  moveton написав:
Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок, она упала. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.


Не непонятнА .
Трубу строили руками и ветерок ее не сдует .
А вот руками или войной вполне .
Так что предайте в горсовет перьми , суздали и т.д . что они виноваты в том что началась война .
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  #<1 ... 66076608660966106611>
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