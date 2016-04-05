Banderlog написав:Поки з того шо я бачив безпілотники і є причиною позиційної війни. 1.розвідувальнокоректувальні унеможливлюють концентрацію накопичення сил, просування колон техніки, створення запасів артбоєприпасів на польових складах рао. 2. Ефективність фпв обмежена засобами реб. А атакуючі війська не встигають встановити захист. Особливо тактика штурмів дрібними групами піхоти вразлива для фпв. 3. Щодо баражуючих, типу ланцет то ми програєм всуху. 4. За дальні не знаю. Думаю смисл є запусти пару десь з барж по дальньому востоку або по мурманську. Пропагандистський ефект під вибори буде серйозни
Частково погоджуюсь. Але ефективність теж РЕБу обмежена. По перше, глушать переважно вузькі популярні діапазони. На даний момент дрони працюють переважно на частотах 2.4 та 5.8 ГГц. В той же час реальний робочий діапазон від 0.4 до 8 ГГц. Тому будь-які нестандартні розробки роблять застосування РЕБу псу під хвіст. Звісно, все впирається в пульти та антени. На готових китайських компонентах такого не зробиш. По друге, дальність окопних глушилок доволі обмежена. Якщо екіпаж добре влучає за межами радіогоризонту, то в захищений РЕБом окоп теж влучить. Якщо ж робити глушилку більшої дальності і ширшого діапазону, то вона так фонітиме, що її буде легко вичислити і накрити артою.
moveton написав:Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять.
не треба перекладати відповідальність за цю війну на українців. росія напала. росія винна. проговоріть вголос
А кто сказал, что Россия не виновата? Начала, виновата, говорю. Но это не уменьшает вины и украинского правительства. Оно должно было быть в курсе, что на уровне между стран нет мирового полицейского и поэтому каждая страна обязана прежде всего своему народу организовать его безопасность от внешней агрессии. Это самая главная обязанность правительства. Собственно, исторически и государства появились, как объединения от внешней угрозы. А собирать налоги с граждан и перекладывать их в карманы чиновников - это уже не обязательная побочная функция.
Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок, она упала. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.
Бетон написав:Список Forbes на поклоне у Ермака в ОП.: предприниматель Юрий Зозуля, который прямо высказал всё власти в лицо: про геноцид Гетьманцева, про кошмар ментов. Юрий Зозуля, пусть это останется здесь - Вы настоящий герой
moveton написав: Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок, она упала. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.
Не непонятнА . Трубу строили руками и ветерок ее не сдует . А вот руками или войной вполне . Так что предайте в горсовет перьми , суздали и т.д . что они виноваты в том что началась война .