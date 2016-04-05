Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:12

trololo написав: moveton написав: Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять. Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять.



не треба перекладати відповідальність за цю війну на українців. росія напала. росія винна. проговоріть вголос не треба перекладати відповідальність за цю війну на українців. росія напала. росія винна. проговоріть вголос

А кто сказал, что Россия не виновата? Начала, виновата, говорю. Но это не уменьшает вины и украинского правительства. Оно должно было быть в курсе, что на уровне между стран нет мирового полицейского и поэтому каждая страна обязана прежде всего своему народу организовать его безопасность от внешней агрессии. Это самая главная обязанность правительства. Собственно, исторически и государства появились, как объединения от внешней угрозы. А собирать налоги с граждан и перекладывать их в карманы чиновников - это уже не обязательная побочная функция.Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок,. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.