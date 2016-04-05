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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:23
холява написав:
а ми чекаємо добрих новин від вас і бандерлога що хвороби пройшли
Доброго ранку!
Вже краще, але ще кашляю і голова частенько поболює.
Нічого, це не вперше, за 23міс. мені не вдається нормально вилижатись в спальнику з застудою))
Все буде Україна!
п.с.
Взагалі, то б здалось за 23міс. пройти НОРМАЛЬНО ВЛК, а не якесь опитування одного чела))
Як мінімум, треба щоб оглянули/просвітили легені, серце, шлунок...
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:23
Ми вражені “м’ясними” штурмами російських військ, проте якщо придивитися уважніше, то там існує чітка ієрархізація персоналу. На ці штурми ідуть ті, кого їм не шкода. Їх практично не навчають, вони можуть виконувати лише базові команди на кшталт “вперед” і “назад”, їх не забезпечують практично нічим. Не варто витрачатися на військову одиницю, вартість життя якої близька до нуля. За ними рухаються більш навчені й підготовлені, але також не високої вартості солдати. І десь в глибині залишаються гарно озброєні, навчені й професійні. Їх бережуть і вони, прикриваючись дешевим витратним матеріалом, завдають нам найбільшої шкоди.
Наша армія замість створення більш ефективної стратегії копіює російську, не маючи такої ж кількості людей, відправляє на позиції будь-кого від медиків до операторів дронів, аби лише тримати намальовану кимось на мапі, лінію оборони. Бо інакше доведеться прозвітувати “нагору” що позиції здані. А цього ніхто не хоче чути. Позиції потрібно тримати будь-якою ціною. Як правило ця ціна - життя найбільш вмотивованих і навчених бійців, які йдуть тримати посадки й села, розуміючи, що це дорога в один кінець, але не зробити цього вони не можуть, оскільки цінності за яким ми всі приходили у військо - це захист Батьківщини за будь-яких умов. До чого це призвело?
Копіювання чужої “м’ясної” стратегії, або іншими словами відсутність власної людино-ефективної стратегії призвело до того, що ці люди вже закінчилися. Найкращих, найвмотивованіших людей більше немає. Вони або загинули, або в тий чи інший спосіб, пішли з армії. Копіюванням ми перемоги не досягнемо.
Glib Bitiukov
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:24
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Поки з того шо я бачив безпілотники і є причиною позиційної війни. 1.розвідувальнокоректувальні унеможливлюють концентрацію накопичення сил, просування колон техніки, створення запасів артбоєприпасів на польових складах рао. 2. Ефективність фпв обмежена засобами реб. А атакуючі війська не встигають встановити захист. Особливо тактика штурмів дрібними групами піхоти вразлива для фпв.
3. Щодо баражуючих, типу ланцет то ми програєм всуху.
4. За дальні не знаю. Думаю смисл є запусти пару десь з барж по дальньому востоку або по мурманську. Пропагандистський ефект під вибори буде серйозни
Частково погоджуюсь.
Але ефективність теж РЕБу обмежена.
По перше, глушать переважно вузькі популярні діапазони. На даний момент дрони працюють переважно на частотах 2.4 та 5.8 ГГц. В той же час реальний робочий діапазон від 0.4 до 8 ГГц. Тому будь-які нестандартні розробки роблять застосування РЕБу псу під хвіст. Звісно, все впирається в пульти та антени. На готових китайських компонентах такого не зробиш.
По друге, дальність окопних глушилок доволі обмежена. Якщо екіпаж добре влучає за межами радіогоризонту, то в захищений РЕБом окоп теж влучить.
Якщо ж робити глушилку більшої дальності і ширшого діапазону, то вона так фонітиме, що її буде легко вичислити і накрити артою.
в нас був випадок що прилетіло прям по окопному реб
може й случайность.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:32
Успіх написав: холява написав:
а ми чекаємо добрих новин від вас і бандерлога що хвороби пройшли
Доброго ранку!
Вже краще, але ще кашляю і голова частенько поболює.
Нічого, це не вперше, за 23міс. мені не вдається нормально вилижатись в спальнику з застудою))
Все буде Україна!
п.с.
Взагалі, то б здалось за 23міс. пройти НОРМАЛЬНО ВЛК, а не якесь опитування одного чела))
Як мінімум, треба щоб оглянули/просвітили легені, серце, шлунок...
Ви не ображайтесь на то що я напишу .....
Ну пройдете ВЛК , візьмуть анализ сечь, крові що забажаєте , напишуть , так е гастрит ,деякий шум у серці , не дай Бог якісь затемнення в легенях ..........і поїдете зворотнє з папірцем де буде написано що то не впливає на загальний стан , а для доброго стану виписані пігулки і направляєтесь під нагляд лікара частини .
На його розсуд .
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:32
trololo написав:
а що росія готова зупинити війну? на яких умовах? і на яких гарантіях, що через рік два вони цю угоду не порушать? до чого тут взагалі біба, який просто профукав 7 жовтня поки цілувався з пуйлом..
а може це і є вихід:
- за два роки союзники визначаться чия і яка перемога/непоразка їх влаштує
- влада визначиться чи бруківка чи дрони
- а народ, як у вільній демократичній країні, визначиться як йому жити і за що помирати
і через 2 роки всі будуть готові, і зустрінуть війну в місці вибраному по своїй волі
P.S. Можна за два роки розробити різні обмеження для небажаючих воювати / тих хто не в оперативному резерві, наприклад : обмеження виборчого права, володіння землею чи нерухомістю, займання держ.посад, доступ до безкоштовної вищої освіти і так далі.
В будь-якому разі це буде більш чесно ніж валяти дурака стільки років а потім закрити кордон заднім числом
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:35
Бетон
А хто це "Glib Bitiukov" ?
Що це за авторітет , де воює ?
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холява
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:38
Banderlog написав:
в нас був випадок що прилетіло прям по окопному реб може й случайность.
Дроном? Чи арта?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:39
Letusrock написав:
розробити різні обмеження для небажаючих воювати / тих хто не в оперативному резерві, наприклад : обмеження виборчого права
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар. Кстати, все знают, что "империя" - это не большое объединение стран под руководством императора, а жизненный уклад, при котором главенствует военное сословие? А для многих империя вместо республики - это что-то дьявольское.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:43
moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:45
sashaqbl написав:
яка у вас ВОС?
Авіаційна. Далекувато від бліндажів.
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