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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6608660966106611
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Авіаційна. Далекувато від бліндажів.

То чому ви зібралися вчити людей в бліндажах? Чи що перевіряти?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:52

  trololo написав:а що росія готова зупинити війну? на яких умовах? і на яких гарантіях, що через рік два вони цю угоду не порушать?

Дик, Головком впевнено стверджує, що оркостан навіть за нашої перемоги над ним через час знов підготовиться й нападе.

Тобто що так, що так нападе.
Наша задача лише підготуватися краще. За час припинення вогню (БД).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:54

  холява написав:А хто це "Glib Bitiukov" ?
Що це за авторітет , де воює ?

А має значення, де саме він воює, якщо те, що він пише, є доволі адекватним?
На жаль, Бетон навів тільки кусок статті, який зручний йому особисто.
Але статтю рекомендую перечитати:
https://www.facebook.com/100003270018267/posts/7046288338823430/?app=fbl
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 11:59

sashaqbl фпв. Фабрічний.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав: фпв. Фабрічний.
Що прям знайшов щілину і залетів всередину? Чи просто спікірував десь поряд?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:06

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Авіаційна. Далекувато від бліндажів.

То чому ви зібралися вчити людей в бліндажах? Чи що перевіряти?

В сенсі я зібрався? Я?
Це мене перенавчать ...
Це мене василі до бліндажу направляють-то.

До речі, знаю випадки, як по завданню г-ла перевіряючі фотографують банку з огірками в бліндажі, правда в тилу. Там, де її не повинно бути. Навчусь і я цьому...

Перевірити документацію в ротного, комбата теж треба))), як там списання, розслідування і т.д.
А Бандерлогу хто волати буде - "наказую пабєдіть!"

Це ж не мене питайте, а тих, хто мене до бліндажу направляє.

А чо? Можна і на комбата танкового чи стрілецького батальйону перенавчити))
Як раз під граничний вік навчусь, досвід отримаю і звільнять. Ну накосячу на живих людях, так революційним матросам головне їх власна мета.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:12

detroytred то яка все ж таки ваша ВОС?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:13

  whois2010 написав:
  Успіх написав:
  whois2010 написав:Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса
Коли каже?
Через 22міс?
Реально - "Соколине Око"!
А чому не наголошував це після першого півріччя повномасштабної?
І так щомісяця мав нагодошувати/діяти!

А не тепер, коли вже догорає хата - чіхає голову і каже: "треба викликати пожежників! Але для початку, їх ще треба набрати/навчити!")))))
Ну реально ж цирк(але не смішний!)

Та схожих питань можно задати безліч:
- чому раніше 2022р не готувалися до війни
-чому не готувалися, коли з усіх прасок кричали, буде війна. Керівник ЦРУ особисто до зеленого сонечка приїздив зі звітом
- чому раніше, до 2022р, не виготовили достаню кількість ракет, снарядів, набоїв, дронів
- чому Зе будував дороги, а не армію
-чому ви обрали в 2019 році "оце", а з нас тепер питаєте?

Продолжу Ваши вопросы.
Чому до 2020 року слабенько "готувалися до війни"? (Сподіваюсь, Ви не
будете стверджувати, що в 2020 армія і країна були більш готові до війни,
ніж у 2022?)
Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі?
Чому "те, що ми обрали у 2014 році" не дуже сильно будував армію, при цьому
і дороги теж не будував?
Ще можливе питання - як би зараз возили все (в т.ч. і "ракети, снаряди,
набої" та інше) з Європи, якби не ті дороги? По ґрунтовках?
Чому до 2020 року "не виготовили достатню кількість ракет, снарядів,
набоїв, дронів"?
Міг би і ще накидати питань, але досить і цих.
ЛАД
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