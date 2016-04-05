detroytred написав:Авіаційна. Далекувато від бліндажів.
То чому ви зібралися вчити людей в бліндажах? Чи що перевіряти?
В сенсі я зібрався? Я? Це мене перенавчать ... Це мене василі до бліндажу направляють-то.
До речі, знаю випадки, як по завданню г-ла перевіряючі фотографують банку з огірками в бліндажі, правда в тилу. Там, де її не повинно бути. Навчусь і я цьому...
Перевірити документацію в ротного, комбата теж треба))), як там списання, розслідування і т.д. А Бандерлогу хто волати буде - "наказую пабєдіть!"
Це ж не мене питайте, а тих, хто мене до бліндажу направляє.
А чо? Можна і на комбата танкового чи стрілецького батальйону перенавчити)) Як раз під граничний вік навчусь, досвід отримаю і звільнять. Ну накосячу на живих людях, так революційним матросам головне їх власна мета.
whois2010 написав:Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса
Коли каже? Через 22міс? Реально - "Соколине Око"! А чому не наголошував це після першого півріччя повномасштабної? І так щомісяця мав нагодошувати/діяти!
А не тепер, коли вже догорає хата - чіхає голову і каже: "треба викликати пожежників! Але для початку, їх ще треба набрати/навчити!"))))) Ну реально ж цирк(але не смішний!)
Та схожих питань можно задати безліч: - чому раніше 2022р не готувалися до війни -чому не готувалися, коли з усіх прасок кричали, буде війна. Керівник ЦРУ особисто до зеленого сонечка приїздив зі звітом - чому раніше, до 2022р, не виготовили достаню кількість ракет, снарядів, набоїв, дронів - чому Зе будував дороги, а не армію -чому ви обрали в 2019 році "оце", а з нас тепер питаєте?
Продолжу Ваши вопросы. Чому до 2020 року слабенько "готувалися до війни"? (Сподіваюсь, Ви не будете стверджувати, що в 2020 армія і країна були більш готові до війни, ніж у 2022?) Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі? Чому "те, що ми обрали у 2014 році" не дуже сильно будував армію, при цьому і дороги теж не будував? Ще можливе питання - як би зараз возили все (в т.ч. і "ракети, снаряди, набої" та інше) з Європи, якби не ті дороги? По ґрунтовках? Чому до 2020 року "не виготовили достатню кількість ракет, снарядів, набоїв, дронів"? Міг би і ще накидати питань, але досить і цих.
ЛАД написав:Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі? Чому "те, що ми обрали у 2014 році" не дуже сильно будував армію, при цьому і дороги теж не будував? Ще можливе питання - як би
Нахіба ви повторюєте питання на які отримали відповіді вчора? Нахіба поширюєте брехню?
холява написав:а ми чекаємо добрих новин від вас і бандерлога що хвороби пройшли
Доброго ранку! Вже краще, але ще кашляю і голова частенько поболює.
Нічого, це не вперше, за 23міс. мені не вдається нормально вилижатись в спальнику з застудою))
Все буде Україна!
п.с. Взагалі, то б здалось за 23міс. пройти НОРМАЛЬНО ВЛК, а не якесь опитування одного чела)) Як мінімум, треба щоб оглянули/просвітили легені, серце, шлунок...
Ви не ображайтесь на то що я напишу ..... Ну пройдете ВЛК , візьмуть анализ сечь, крові що забажаєте , напишуть , так е гастрит ,деякий шум у серці , не дай Бог якісь затемнення в легенях ..........і поїдете зворотнє з папірцем де буде написано що то не впливає на загальний стан , а для доброго стану виписані пігулки і направляєтесь під нагляд лікара частини . На його розсуд .
Та таке мені приблизно і казали, коли восени я хотів поїхати з одними хлопцями на ВЛК... А ще казали - "ну ще раз тебе визнають "обмежено-придатним", може й десь переведуть в інший підрозділ... - тобі це треба?" То я так і не поїхав...