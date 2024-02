Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:21

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов – на общих условиях с другими украинцами, но не на все рабочее время. Об этом он сказал 25 января во время дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщило LB.ua.



По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.



По мнению Арахамии, нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения ВВК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а затем сразу – на фронт". Чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение, политик предлагает чиновникам проходить обучение в военных учебных центрах вместе с другими украинцами.



"Мы сейчас работаем с Министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я на самом деле идеолог этого. Мы должны там учиться: каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно. Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что просто они сотрут его, будут кадровые изменения, пока не наладят какой-то уровень обучения. Все учебки по стране надо занять. Я считаю, что это надо. Министры тоже должны, замминистров, руководители департаментов. Хотя бы part-time, но учиться", – сказал он.

