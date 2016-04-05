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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:21
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов – на общих условиях с другими украинцами, но не на все рабочее время. Об этом он сказал 25 января во время дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщило LB.ua.
По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.
По мнению Арахамии, нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения ВВК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а затем сразу – на фронт". Чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение, политик предлагает чиновникам проходить обучение в военных учебных центрах вместе с другими украинцами.
"Мы сейчас работаем с Министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я на самом деле идеолог этого. Мы должны там учиться: каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно. Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что просто они сотрут его, будут кадровые изменения, пока не наладят какой-то уровень обучения. Все учебки по стране надо занять. Я считаю, что это надо. Министры тоже должны, замминистров, руководители департаментов. Хотя бы part-time, но учиться", – сказал он.
прочитав це, відразу на думку прийшла відома пісня 1985р (Part-time lover)
Call up, ring once, hang up the phone
To let me know you made it home
Don't want nothing to be wrong with part-time lover
If she's with me i'll blink the lights
To let you know tonight's the night
For me and you my part-time lover
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prodigy
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:23
sashaqbl написав:
то яка все ж таки ваша ВОС?
Якщо точності "авіаційна" недостатньо, то, звиняйте, я і так зарікався, що не буде від мене більше ні слова про себе.
А Вам навіщо це?
Якщо з якимось моїми думками не згодні, то заперечуйте. Для мене не існує аргументації а-ля "а я мільйонер, а ти ні; тому я правий".
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detroytred
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:31
Социологическая компания Russia Field представляет третью волну всероссийского телефонного опроса, посвященного выборам президента.
87% опрошенных скорее намерены идти на президентские выборы, но 62% не обсуждают их ни с друзьями, ни с родственниками.
Приоритетные темы, которые избиратели хотят услышать от кандидатов в президенты — это социальные вопросы (27%), уровень жизни граждан (17%), зарплаты и пособия (16%).
Тема СВО — только четвертая (12%). При этом, отвечая на вопрос о том, какое решение должен в первую очередь принять президент после победы на выборах, россияне на первое место ставят «Завершить СВО» (26,4%), а повышение доходов уходит на второе место (9,9%).
Интересно, что популярностью не пользуются ответы про моральные ценности и про политику в отношении мигрантов. Лишь 1% хочет слышать обсуждение мигрантской темы в предвыборной кампании или желает, чтобы избранный президент в первую очередь принимал решения в этой сфере. Первоочередными решения в сфере духовных ценностей считает и вовсе 0,7% опрошенных.
что означает что в приоритетных темах сво 4я, а в списке дел 1я? Народу "сво" как кость поперёк горла, тема которую надо закрыть. За 2 года Киев не взят, не взяты узнаваемые Харьков и Одесса (по крайней мере на рф что-то про них слышали).
Интеграцией оккупированных территорий тамошний народ вообще не интересуется. "Крымской радости" от включения Донецка и Луганска в состав рф не было. Скорее недовольство. "Мало им помогали, так ещё и в состав федерации включили". У путена нет вариантов, кроме как закончить бессмысленную для своего народа войну.
вспомнился интересный момент на совбезе РФ от 21.02ю 2022,
глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил дать международным партнерам немного времени, чтобы они повлияли на Киев, но после уточняющих вопросов Путина даже оговорился и заявил, что поддерживает "предложение о вхождении "Донецкой и Луганской народных республик" в состав РФ".
Но Путин его поправил, что речь идет о "признании независимости".
То есть включать их никто не собирался и бац включили. Такая непоследовательность говорит о том, что путин сам не знает зачем всё это происходит и к чему идёт.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:33
detroytred написав:
а-ля "а я мільйонер, а ти ні; тому я правий".
До речі - що там по новому закону? Сини тутешнього мУльйонера будуть мати змогу офіційно відкупитись/забронюватись, чи... "служити будуть всі!"?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:34
Успіх написав:
А ще казали - "ну ще раз тебе визнають "обмежено-придатним", може й десь переведуть в інший підрозділ... - тобі це треба?"
То я так і не поїхав...
вот вечно тебя наёпуют
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:34
katso написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
В ідеалі щоб голосували лише платники податків, але це декому несподобається.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:35
katso написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
за деякі актуальні речі (а-ля за кордони 91-го) точно не повинні.
і взагалі ввести систему балів:
воюєш - твій голос коштує 100 балів
екон.фронт + УБД - 30 балів
чиновник + пенс + студент - 10 балів
безробітний 1 бал
закордоном - 0 балів ))
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Letusrock
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:37
Успіх
Наскільки я зрозумів, питання бронювання в залежності від сплати податків поки тільки на етапі неофіційних обговорень.
Весь новий законопроект не дивився.
Януюра може підкаже. Він дока по точностям.
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detroytred
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:37
Slon_Nosov написав: katso написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
В ідеалі щоб голосували лише платники податків, але це декому несподобається.
мне всё равно кто голосует, но вы пытаетесь разделить людей на сорта. Заканчивается это обычно Варфоломеевской ночью.
Легко узнаваемые по чёрным одеждам, гугеноты становились лёгкой добычей для обезумевших убийц, которые не давали пощады никому, будь то старики, дети или женщины. Город оказался во власти разбушевавшейся черни. Мёртвых раздевали — многим хотелось ещё и поживиться одеждой. В таком хаосе можно было спокойно ограбить соседа, разделаться с кредитором, а то и с надоевшей женой. Никто уже не отслеживал, кто гибнет под шпагами, гугенот или католик.
Когда обозначен 2й сорт, сразу появляется соблазн за его счёт решить все свои проблемы.
Letusrock написав:
за деякі актуальні речі (а-ля за кордони 91-го) точно не повинні.
і взагалі ввести систему балів:
воюєш - твій голос коштує 100 балів
екон.фронт + УБД - 30 балів
чиновник + пенс + студент - 10 балів
безробітний 1 бал
закордоном - 0 балів ))
моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 лют, 2024 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:40
katso написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа: згоден втратити право голосу, як негідний цього права на користь військових, які цього заслуговують та чиновників, які відсиділись на мої кошти в тилу, пенсіонерів та студентів, які будуть існувати теж на мої кошти платників податків.
Я згоден відмовитися від пенсії, бо я не проживу, як моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Востаннє редагувалось Бетон
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