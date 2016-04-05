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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:41
vitaliiangel написав:
У путена нет вариантов, кроме как закончить бессмысленную для своего народа войну
Я вже не знаю, де ще запалену свічку поставити на "закінчення війни" цієї весни/цього літа?!
Вже і барабани в бліндажі закупили, щоб стукати по них, як шамани
І на снарядах пишемо: "кінець війни 04(05)/2024р!
Що ще мені робити, щоб твій прогноз точно справдився?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:42
Letusrock написав: katso написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
за деякі актуальні речі (а-ля за кордони 91-го) точно не повинні.
і взагалі ввести систему балів:
воюєш - твій голос коштує 100 балів
екон.фронт + УБД - 30 балів
чиновник + пенс + студент - 10 балів
безробітний 1 бал
закордоном - 0 балів ))
В ідеалі да.
А на практиці демократії чомусь категорично відились ділити хоч трохи громадян за якимось ознаками.
Гадаю, що практична реалізація такого невідворотньо призведе до ще гірших наслідків, результату, ніж рівність.
Тому і відмовились.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:43
vitaliiangel написав: Успіх написав:
А ще казали - "ну ще раз тебе визнають "обмежено-придатним", може й десь переведуть в інший підрозділ... - тобі це треба?"
То я так і не поїхав...
вот вечно тебя наёпуют
А якщо справді переведуть?
Нах мені десь переводитись в невідомість, якщо я вже тут все і всіх знаю від початку повномасштабної?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:45
Успіх написав:
Що ще мені робити, щоб твій прогноз точно справдився?
смайликов достаточно. Даже много.
Успіх написав:
А якщо справді переведуть?
Нах мені десь переводитись в невідомість, якщо я вже тут все і всіх знаю від початку повномасштабної?
Когда ты сам принимаешь решения, всегда есть поле для маневра. А если позволяешь это делать другим, их эгоизм выберет самую удобную для них (которая может оказаться самой неудобной для тебя) позицию. Поэтому большинство строек задерживается со сдачей, ты дал застройщику право распоряжаться твоими деньгами и он ими распоряжается, как ему удобно. Пример не лично про тебя. Так работает любая система "обратного делегирования".
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 лют, 2024 12:52, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:48
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі?
Чому "те, що ми обрали у 2014 році" не дуже сильно будував армію, при цьому
і дороги теж не будував?
Ще можливе питання - як би
Нахіба ви повторюєте питання на які отримали відповіді вчора? Нахіба поширюєте брехню?
1. Де брехня?
2. Чому Ви не написали про брехню whois2010
? Вважаєте, що у нього все вірно?
3. Від whois2010
відповідь не отримав.
P.s. Скаргу на мій пост часом не Ви писали?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:49
Бетон написав:
Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа: згоден втратити право голосу, як негідний цього права на користь військових, які цього заслуговують та чиновників, які відсиділись на мої кошти в тилу, пенсіонерів та студентів, які будуть існувати теж на мої кошти платників податків.
Я згоден відмовитися від пенсії, бо я не проживу, як моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Это невозможно. Причём независимо от названия государства. Но крик души понятен.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:51
vitaliiangel написав:
моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
ну тоді спостерігаєм далі до чого ведуть більшість виборців 60+ та особи з синдромом Данінга-Крюгера без офіційної роботи..
сподіваюсь наш вова не на 20 років прийшов як у орків, хоча маю сумніви що до передачі влади.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в П'ят 02 лют, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:51
vitaliiangel написав:
моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
тут питання як вже написав Бетон в тому що багато хто готовий відмовитись від частини прав щоб нарешті "держава до мене не лізла"
звісно можуть бути ризики про які ви пишете, але вони вже є. При бажанні прямо зараз можна наплювати остаточно на конституцію, приймати будь-які закони, паралельно бусифікувати, прострілювати коліна, виламувати двері, конфісковувати і так далі
Востаннє редагувалось Letusrock
в П'ят 02 лют, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:51
Бетон написав:
Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Хех, тут щось аналогічне і я писав десь 5-6р. тому...
Так мене за це так тутешні коршуни заклювали, що просто капець!
Тобто, по їх хотєлках, ти просто МУСИШ/ПРИРЕЧЕНИЙ жити в умовному акваріумі і ні кроку з нього!!!
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:53
Бетон написав:
Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
От Ви правий на всі 100.
Але практика... Оця практика...
До Великої Депресії втручання держави в економіку та ін. сфери життя вільного янкі вважалося комуняцким проявом, рукою комуняків і всеяко поріцалось та відкидувалось.
А потім бабахнула Велика Депресія...
І погодились з кейнсіанством.
Можна забезпечити лише неофіційну окрему власну недоторканність.
Про офіційну для широких верств населення вже давно навіть мова не йде.
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