RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 66126613661466156616>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:55

  Slon_Nosov написав:
  vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.


ну тоді спостерігаєм далі до чого ведуть більшість виборців 60+ та особи з синдромом Данінга-Крюгера без офіційної роботи.. :(

среди 60+ есть умные люди, среди 30+ есть дураки. Ограничениями по возрасту или трудоустройству от дураков избавится не получится. Придумайте что-то другое. Всё давно придумано. По социальному лифту должны подниматься самые умные. Но у нас в партийный список можно включить кого угодно и "выбранная народом" безуглая предложит законопроект 7351
https://chas.news/news/skandalnii-zakon ... ovnoi-radi
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 лют, 2024 12:58, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22010
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:55

Ромале!)))

  stm написав:
  Бетон написав:Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа: згоден втратити право голосу, як негідний цього права на користь військових, які цього заслуговують та чиновників, які відсиділись на мої кошти в тилу, пенсіонерів та студентів, які будуть існувати теж на мої кошти платників податків.
Я згоден відмовитися від пенсії, бо я не проживу, як моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя

Это невозможно. Причём независимо от названия государства. Но крик души понятен.

Що значить "неможливо"?
А цигани в нас як живуть? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5980
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:58

  vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.

А чем это плохо, если система не кастовая и каждый может выбрать в каком сословии ему больше нравится?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4161
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:00

  Успіх написав:Що значить "неможливо"?
А цигани в нас як живуть? :lol:

Так циганів не чіпають, тому що є інші. Можна дозволити отаке маленьке виключення з правил. Воно не впливає, не має наслідків.

Якщо ж у виключення полізуть усі (або багато людей), то буде реакція, будуть наслідки.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 13:03, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27821
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:03

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.

А чем это плохо, если система не кастовая и каждый может выбрать в каком сословии ему больше нравится?

Революционеры в 1917 были недовольны положением своего сословия. При царе их щемили, при Ленине/Сталине начали щемить щемилетей. Когда щемители закончились выдумали сословие "врагов народа" а в Германии евреев.
  Успіх написав:Що значить "неможливо"?
А цигани в нас як живуть?
ты нашёл решение! бинго!
https://www.youtube.com/watch?v=twb84yg ... heka-Topic
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22010
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В ідеалі да.
А на практиці демократії чомусь категорично відились ділити хоч трохи громадян за якимось ознаками.


ну це таке було, фантазії на тему, навіяні безвихідною ситуацією.
перший пост був про варіанти, що можна зробити за 2 роки гіпотетичної паузи у війні.
щоб кожен мав час знайти свій шлях і не було потім образ

- за два роки союзники визначаться чия і яка перемога/непоразка їх влаштує
- влада визначиться чи бруківка чи дрони
- а народ, як у вільній демократичній країні, визначиться як йому жити і за що помирати
і через 2 роки всі будуть готові, і зустрінуть війну в місці вибраному по своїй волі

P.S. Можна за два роки розробити різні обмеження для небажаючих воювати / тих хто не в оперативному резерві, наприклад : обмеження виборчого права, володіння землею чи нерухомістю, займання держ.посад, доступ до безкоштовної вищої освіти і так далі.
В будь-якому разі це буде більш чесно ніж валяти дурака стільки років а потім закрити кордон заднім числом
Letusrock
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:09

  Slon_Nosov написав:ну тоді спостерігаєм далі до чого ведуть більшість виборців 60+ та особи з синдромом Данінга-Крюгера без офіційної роботи.. :(

Їх бажання лише враховуються. Не більше.

Якщо б вони вели, то демократії давно б реально! втопли в популізмі. І можновладці давно б були лише інструментом виконання бажань більшості.
Але ж це не так. Далеко не так.
detroytred
 
Повідомлень: 27821
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:11

  Letusrock написав:звісно можуть бути ризики про які ви пишете, але вони вже є. При бажанні прямо зараз можна наплювати остаточно на конституцію, приймати будь-які закони, паралельно бусифікувати, прострілювати коліна, виламувати двері, конфісковувати і так далі
вы полностью правы, все описанные мной риски уже есть, то есть меняем шило на мыло.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22010
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:11

  Успіх написав:
  Бетон написав:Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Хех, тут щось аналогічне і я писав десь 5-6р. тому...
Так мене за це так тутешні коршуни заклювали, що просто капець!

Тобто, по їх хотєлках, ти просто МУСИШ/ПРИРЕЧЕНИЙ жити в умовному акваріумі і ні кроку з нього!!! :shock:


Як заробляти гроші на теріторіі , то нормально , а як захищати теріторію де заробляеш , то ідіть ви в сраку ?
Та ні хлопці , щось не так )))) .
Ось парламент прийде до згоди і всі підуть куди їм запропонують .
Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
холява
2
 
Повідомлень: 4178
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4108 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:14

  Letusrock написав:перший пост був про варіанти, що можна зробити за 2 роки гіпотетичної паузи у війні.
поднимать эффективность взаимодействия государства и пэрэсичного. После войны выстрелит безработица, и те кого сейчас пакуют в бусики окажутся никому не нужны. Если проволоку гнуть туда-сюда, она сломается. Бетон просто хочет стабильности, чтобы его как стадо не гоняли туда сюда.
viewtopic.php?p=5681622#p5681622
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 лют, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22010
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 66126613661466156616>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166053
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.