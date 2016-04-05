vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
ну тоді спостерігаєм далі до чого ведуть більшість виборців 60+ та особи з синдромом Данінга-Крюгера без офіційної роботи..
среди 60+ есть умные люди, среди 30+ есть дураки. Ограничениями по возрасту или трудоустройству от дураков избавится не получится. Придумайте что-то другое. Всё давно придумано. По социальному лифту должны подниматься самые умные. Но у нас в партийный список можно включить кого угодно и "выбранная народом" безуглая предложит законопроект 7351 https://chas.news/news/skandalnii-zakon ... ovnoi-radi
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 лют, 2024 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа: згоден втратити право голосу, як негідний цього права на користь військових, які цього заслуговують та чиновників, які відсиділись на мої кошти в тилу, пенсіонерів та студентів, які будуть існувати теж на мої кошти платників податків. Я згоден відмовитися від пенсії, бо я не проживу, як моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць. Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Это невозможно. Причём независимо от названия государства. Но крик души понятен.
vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
А чем это плохо, если система не кастовая и каждый может выбрать в каком сословии ему больше нравится?
vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
А чем это плохо, если система не кастовая и каждый может выбрать в каком сословии ему больше нравится?
Революционеры в 1917 были недовольны положением своего сословия. При царе их щемили, при Ленине/Сталине начали щемить щемилетей. Когда щемители закончились выдумали сословие "врагов народа" а в Германии евреев.
Успіх написав:Що значить "неможливо"? А цигани в нас як живуть?
detroytred написав:В ідеалі да. А на практиці демократії чомусь категорично відились ділити хоч трохи громадян за якимось ознаками.
ну це таке було, фантазії на тему, навіяні безвихідною ситуацією. перший пост був про варіанти, що можна зробити за 2 роки гіпотетичної паузи у війні. щоб кожен мав час знайти свій шлях і не було потім образ
- за два роки союзники визначаться чия і яка перемога/непоразка їх влаштує - влада визначиться чи бруківка чи дрони - а народ, як у вільній демократичній країні, визначиться як йому жити і за що помирати і через 2 роки всі будуть готові, і зустрінуть війну в місці вибраному по своїй волі
P.S. Можна за два роки розробити різні обмеження для небажаючих воювати / тих хто не в оперативному резерві, наприклад : обмеження виборчого права, володіння землею чи нерухомістю, займання держ.посад, доступ до безкоштовної вищої освіти і так далі. В будь-якому разі це буде більш чесно ніж валяти дурака стільки років а потім закрити кордон заднім числом
Letusrock написав:звісно можуть бути ризики про які ви пишете, але вони вже є. При бажанні прямо зараз можна наплювати остаточно на конституцію, приймати будь-які закони, паралельно бусифікувати, прострілювати коліна, виламувати двері, конфісковувати і так далі
вы полностью правы, все описанные мной риски уже есть, то есть меняем шило на мыло.
Бетон написав:Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Хех, тут щось аналогічне і я писав десь 5-6р. тому... Так мене за це так тутешні коршуни заклювали, що просто капець!
Тобто, по їх хотєлках, ти просто МУСИШ/ПРИРЕЧЕНИЙ жити в умовному акваріумі і ні кроку з нього!!!
Як заробляти гроші на теріторіі , то нормально , а як захищати теріторію де заробляеш , то ідіть ви в сраку ? Та ні хлопці , щось не так )))) . Ось парламент прийде до згоди і всі підуть куди їм запропонують . Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
Letusrock написав:перший пост був про варіанти, що можна зробити за 2 роки гіпотетичної паузи у війні.
поднимать эффективность взаимодействия государства и пэрэсичного. После войны выстрелит безработица, и те кого сейчас пакуют в бусики окажутся никому не нужны. Если проволоку гнуть туда-сюда, она сломается. Бетон просто хочет стабильности, чтобы его как стадо не гоняли туда сюда. viewtopic.php?p=5681622#p5681622
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 лют, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.