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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:25
холява написав:
і всі підуть куди їм запропонують .
Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
варіанти аж два : піхота або штурмовики.
Вашому бажанню чужої крові позаздрять навіть вампіри
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Letusrock
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:30
vitaliiangel написав:
Революционеры в 1917 были недовольны положением своего сословия. При царе их щемили, при Ленине/Сталине начали щемить щемилетей. Когда щемители закончились выдумали сословие "врагов народа" а в Германии евреев.
Какая-то жуткая каша. Революционеры в 1917м отнюдь не были забитым эксплуатируемым сословием. Это были довольео обеспеченные люди, которые тупо хотели власти, а не подчиняться царю. Конечно, привлекли для революции массы недалёких недовольных, что они были никем, а станут всем. Но разве такой опыт не показывает, что не совсем уж тупой диктатор не будет доводить ситуацию до бунтоопасной?
А выделение какой-то группы во враги народа - это совсем не про повышение благосостояния других за их счёт. Это делается для сплочения нации вокруг диктатора потому, что человек такая зараза, что ему понятно сплотиться против кого-то, терпеть лишения и выполнять любые приказы диктатора потому, что родина опасносте. А как нет врага, так начинается разброд и шатание.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:32
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:34
Letusrock написав: холява написав:
і всі підуть куди їм запропонують .
Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
варіанти аж два : піхота або штурмовики.
Вашому бажанню чужої крові позаздрять навіть вампіри
Сколько человек с более чем 1 ВУЗом вы знаете в штурмовиках или пехоте? Причём с условием что это не их выбор, а направление ТЦК.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:34
Slon_Nosov написав: katso написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
В ідеалі щоб голосували лише платники податків, але це декому несподобається.
Я с этим согласен. Более того - я за двухпалатный парламент где мы, простые смертные, выбираем выборщиков в обмен на обещания "отремонтировать подъезд и покрасить лавочки во дворе" - а они уже думают о глобальном. Как в США или Франции. Но выше речь была о праве выбора только тем кто воевал, вот я и спросил - с инвалидами пенсионерами и женщинами что делать будем?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:37
vitaliiangel написав: moveton написав:
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар.
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
В ідеалі щоб голосували лише платники податків, але це декому несподобається.[/quote]
мне всё равно кто голосует, но вы пытаетесь разделить людей на сорта. Заканчивается это обычно Варфоломеевской ночью.
Легко узнаваемые по чёрным одеждам, гугеноты становились лёгкой добычей для обезумевших убийц, которые не давали пощады никому, будь то старики, дети или женщины. Город оказался во власти разбушевавшейся черни. Мёртвых раздевали — многим хотелось ещё и поживиться одеждой. В таком хаосе можно было спокойно ограбить соседа, разделаться с кредитором, а то и с надоевшей женой. Никто уже не отслеживал, кто гибнет под шпагами, гугенот или католик.
Когда обозначен 2й сорт, сразу появляется соблазн за его счёт решить все свои проблемы.
Letusrock написав:
за деякі актуальні речі (а-ля за кордони 91-го) точно не повинні.
і взагалі ввести систему балів:
воюєш - твій голос коштує 100 балів
екон.фронт + УБД - 30 балів
чиновник + пенс + студент - 10 балів
безробітний 1 бал
закордоном - 0 балів ))
моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.[/quote] якщо перед Законом всі рівні !? Тому не можна розділити на бідних, багатих,за кордоном. Треба адмінресурс використовувати,починати відправляти на військові дії в межах лінії сутички
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:38
stm написав:
Сколько человек с более чем 1 ВУЗом вы знаете в штурмовиках или пехоте? Причём с условием что это не их выбор, а направление ТЦК.
тобто якщо сьогодні 100 чоловік з 2-3 дипломами прийдуть в ужгородський ТЦК то ви натякаєте що переважна більшість отримають кращі варіанти?
При тому що під 90% недобору саме в штурмових та піхотних підрозділах
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:39
stm написав:
Сколько человек с более чем 1 ВУЗом вы знаете в штурмовиках или пехоте? Причём с условием что это не их выбор, а направление ТЦК.
Так рекомендовані всім! мішечки для яйок де потрібні-то?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:41
Letusrock написав: холява написав:
і всі підуть куди їм запропонують .
Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
варіанти аж два : піхота або штурмовики.
Вашому бажанню чужої крові позаздрять навіть вампіри
До людей я добре ставлюсь .
У час проходження служби я робив усе залежне від мене і незалежне ,щоб всі пройшли лікування і повернулись до життя .
Про все інше написано 10000 раз , тому не буду дратувати .
Чекаємо дії парламінтаріїв .
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:43
Letusrock написав: холява написав:
і всі підуть куди їм запропонують .
Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
варіанти аж два : піхота або штурмовики.
Вашому бажанню чужої крові позаздрять навіть вампіри
Воно від хроничного алкоголізЬму вже не тільки на кажанів та сонце гавка, а й на "собратьев по графинчику"
На це недорозумєніє типа Дімона-айпона звертати увагу - це як із собаками вночі перебрехуватися
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