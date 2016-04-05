Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:30

vitaliiangel написав: Революционеры в 1917 были недовольны положением своего сословия. При царе их щемили, при Ленине/Сталине начали щемить щемилетей. Когда щемители закончились выдумали сословие "врагов народа" а в Германии евреев.

Революционеры в 1917 были недовольны положением своего сословия. При царе их щемили, при Ленине/Сталине начали щемить щемилетей. Когда щемители закончились выдумали сословие "врагов народа" а в Германии евреев.

Какая-то жуткая каша. Революционеры в 1917м отнюдь не были забитым эксплуатируемым сословием. Это были довольео обеспеченные люди, которые тупо хотели власти, а не подчиняться царю. Конечно, привлекли для революции массы недалёких недовольных, что они были никем, а станут всем. Но разве такой опыт не показывает, что не совсем уж тупой диктатор не будет доводить ситуацию до бунтоопасной?А выделение какой-то группы во враги народа - это совсем не про повышение благосостояния других за их счёт. Это делается для сплочения нации вокруг диктатора потому, что человек такая зараза, что ему понятно сплотиться против кого-то, терпеть лишения и выполнять любые приказы диктатора потому, что родина опасносте. А как нет врага, так начинается разброд и шатание.