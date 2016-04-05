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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:45
Успіх написав: stm написав: Бетон написав:
Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа: згоден втратити право голосу, як негідний цього права на користь військових, які цього заслуговують та чиновників, які відсиділись на мої кошти в тилу, пенсіонерів та студентів, які будуть існувати теж на мої кошти платників податків.
Я згоден відмовитися від пенсії, бо я не проживу, як моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Это невозможно. Причём независимо от названия государства. Но крик души понятен.
Що значить "неможливо"?
А цигани в нас як живуть?
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны 🤣 А ведь ржали с них, а оно вон как повернулось👍...
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:47
moveton написав:
Революционеры в 1917м отнюдь не были забитым эксплуатируемым сословием. Это были довольео обеспеченные люди, которые тупо хотели власти, а не подчиняться царю. Конечно, привлекли для революции массы недалёких недовольных, что они были никем, а станут всем.
никаких противоречий с тем, что я написал. Революционеры (прежде всего дума, которая была против царя) нашли тех кто недоволен своим сословием (рабочие заводов, матросы и солдаты с фронта) и сделали февральскую революцию.
Если бы границы между сословиями не было, поднять массы стало бы сложнее. Каждый работающий на заводе мог бы доучиться и перейти в купцы, учителя, врачи. То есть нарицательное "бедняк" перестало бы быть клеймом. Зачем ему свергать царя, когда он без проблем может найти себя в дугой деятельности? Кастовость как раз опасна тем, что в другое сословие так просто не берут (иначе все перебегут в высшую касту и идея потеряет смысл).
moveton написав:
А выделение какой-то группы во враги народа - это совсем не про повышение благосостояния других за их счёт. Это делается для сплочения нации вокруг диктатора потому, что человек такая зараза, что ему понятно сплотиться против кого-то, терпеть лишения и выполнять любые приказы диктатора потому, что родина опасносте. А как нет врага, так начинается разброд и шатание.
Советские города кто кормил? Сельский труд. На стройках много где использовался труд заключённых. Это общая практика, высшая каста живёт за счёт низшей, например недоплачивая им зарплаты. Механизмов что то отобрать много. Когда границ сословий нет, то и у кого отбирать не ясно.
moveton написав:
А как нет врага, так начинается разброд и шатание.
это интересная фрмула, которая работает на рф, где действительно нация монолитна перед воображаемым врагом но причины монолитности в другом. Поэтому украинцев общий враг не сплотил. Я не встретил здесь ни одного месседжа, типа мол собираюсь на фронт добровольцем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 лют, 2024 13:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:48
Бетон написав:
Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа:
Бетон написав:
моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
У меня когнитивный диссонанс...
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:53
Сибарит написав: Бетон написав:
Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа:
Бетон написав:
моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
У меня когнитивный диссонанс...
Та це в бабусь (через одну)на кожному кроці. Тих, хто пережив війну та Голодомор.
Ти їй хоч мільйон дай, хоч тонну окорочків, буде ділити оті 6, а інші десь пристроїть... і віддасть копійчиною онукам або в собі в подушку.
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