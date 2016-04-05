Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:47

moveton написав: Революционеры в 1917м отнюдь не были забитым эксплуатируемым сословием. Это были довольео обеспеченные люди, которые тупо хотели власти, а не подчиняться царю. Конечно, привлекли для революции массы недалёких недовольных, что они были никем, а станут всем. Революционеры в 1917м отнюдь не были забитым эксплуатируемым сословием. Это были довольео обеспеченные люди, которые тупо хотели власти, а не подчиняться царю. Конечно, привлекли для революции массы недалёких недовольных, что они были никем, а станут всем.

moveton написав: А выделение какой-то группы во враги народа - это совсем не про повышение благосостояния других за их счёт. Это делается для сплочения нации вокруг диктатора потому, что человек такая зараза, что ему понятно сплотиться против кого-то, терпеть лишения и выполнять любые приказы диктатора потому, что родина опасносте. А как нет врага, так начинается разброд и шатание. А выделение какой-то группы во враги народа - это совсем не про повышение благосостояния других за их счёт. Это делается для сплочения нации вокруг диктатора потому, что человек такая зараза, что ему понятно сплотиться против кого-то, терпеть лишения и выполнять любые приказы диктатора потому, что родина опасносте. А как нет врага, так начинается разброд и шатание.

moveton написав: А как нет врага, так начинается разброд и шатание. А как нет врага, так начинается разброд и шатание.

никаких противоречий с тем, что я написал. Революционеры (прежде всего дума, которая была против царя) нашли тех кто недоволен своим сословием (рабочие заводов, матросы и солдаты с фронта) и сделали февральскую революцию.Если бы границы между сословиями не было, поднять массы стало бы сложнее. Каждый работающий на заводе мог бы доучиться и перейти в купцы, учителя, врачи. То есть нарицательное "бедняк" перестало бы быть клеймом. Зачем ему свергать царя, когда он без проблем может найти себя в дугой деятельности? Кастовость как раз опасна тем, что в другое сословие так просто не берут (иначе все перебегут в высшую касту и идея потеряет смысл).Советские города кто кормил? Сельский труд. На стройках много где использовался труд заключённых. Это общая практика, высшая каста живёт за счёт низшей, например недоплачивая им зарплаты. Механизмов что то отобрать много. Когда границ сословий нет, то и у кого отбирать не ясно.это интересная фрмула, которая работает на рф, где действительно нация монолитна перед воображаемым врагом но причины монолитности в другом. Поэтому украинцев общий враг не сплотил. Я не встретил здесь ни одного месседжа, типа мол собираюсь на фронт добровольцем.