Бетон написав:Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа:
Бетон написав:моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
У меня когнитивный диссонанс...
Та це в бабусь (через одну)на кожному кроці. Тих, хто пережив війну та Голодомор. Ти їй хоч мільйон дай, хоч тонну окорочків, буде ділити оті 6, а інші десь пристроїть... і віддасть копійчиною онукам або в собі в подушку.
stm написав:Сколько человек с более чем 1 ВУЗом вы знаете в штурмовиках или пехоте? Причём с условием что это не их выбор, а направление ТЦК.
тобто якщо сьогодні 100 чоловік з 2-3 дипломами прийдуть в ужгородський ТЦК то ви натякаєте що переважна більшість отримають кращі варіанти? При тому що під 90% недобору саме в штурмових та піхотних підрозділах
Да, несмотря на 250млн.проблемм Украина хочет выстоять. Поэтому отряды сопливых ботанов каждый из которых с 99,9% офицер запаса после первого же ВУЗа и на нуле - это отстойный вариант. Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда, но оркостан вбрасывает как раз тезис "вас всех на ноль" в который вы верите. Почему вы верите? Ощущения?
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны
У вас застарілі і поверхові знання про сучасних циган. Домікі в три поверхи з позолотами де треба і не треба (ніде не треба) , кілька авто в сімʼї. Оце про сучасних циган. А не кінь і кібітка Будулая.
ЛАД написав:Продолжу Ваши вопросы. Чому до 2020 року слабенько "готувалися до війни"? (Сподіваюсь, Ви не будете стверджувати, що в 2020 армія і країна були більш готові до війни, ніж у 2022?) Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі? Чому "те, що ми обрали у 2014 році" не дуже сильно будував армію, при цьому і дороги теж не будував? Ще можливе питання - як би зараз возили все (в т.ч. і "ракети, снаряди, набої" та інше) з Європи, якби не ті дороги? По ґрунтовках? Чому до 2020 року "не виготовили достатню кількість ракет, снарядів, набоїв, дронів"? Міг би і ще накидати питань, але досить і цих.
Я два рази не повторюю. Не повторюю. У вас в 00.00 годин обнуляється пам'ять?
katso написав:Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны 🤣 А ведь ржали с них, а оно вон как повернулось👍...
vitaliiangel написав:Поэтому украинцев общий враг не сплотил. Я не встретил здесь ни одного месседжа, типа мол собираюсь на фронт добровольцем.
По перше сплотив, багато хто пішов добровольцем, навіть я з дитиною та його двома друзями. По друге, поки фронт тримається населення не поспішає вмирати, дивлячить на свавілля влади. І тут виникає питання до влади, чому таке робиться? Чи не навмисно вбивається мотивація захищати країну, щоб потім гундосим голосом сказати "зробили все що могли", хоча по факту хтось має відповісти за здачу півдня та інше. "Прийде весна- будемо саджати", зараз виглядає як "За Князєва внесли 18 мільйонів застави".
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 02 лют, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Если бы границы между сословиями не было, поднять массы стало бы сложнее. Каждый работающий на заводе мог бы доучиться и перейти в купцы, учителя, врачи. То есть нарицательное "бедняк" перестало бы быть клеймом. Зачем ему свергать царя, когда он без проблем может найти себя в другой деятельности? Кастовость как раз опасна тем, что в другое сословие так просто не берут (иначе все перебегут в высшую касту и идея потеряет смысл).
А теперь напомню к чему было это возражение:
moveton написав:А чем это плохо, если система не кастовая и каждый может выбрать в каком сословии ему больше нравится?
Бетон написав:Оплачивая полтора миллиона налогов в год як фізична особа:
Бетон написав:моя 87 річна бабуся, яка ділить 6 окороків, 3 пачки крупи рівно на місяць.
У меня когнитивный диссонанс...
Та це в бабусь (через одну)на кожному кроці. Тих, хто пережив війну та Голодомор. Ти їй хоч мільйон дай, хоч тонну окорочків, буде ділити оті 6, а інші десь пристроїть... і віддасть копійчиною онукам або в собі в подушку.
Так так, в точку. Соседей прошу передать продукты, говорят что гуманитарная помощь. Не хочет ничего брать, не разрешает ничего ремонтировать. 87 лет, садит сама огород. Еле уговорил оплачивать ей газ и только потому,что комиссия 1 грн через приват 24, а не 10 гривен как в укрпочте. И постоянно спрашивает голодаем мы в Киеве или не очень 😅
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 02 лют, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:І тут виникає питання до влади, чому таке робиться? Чи не навмисно вбивається мотивація захищати країну,
где вы видите, чтобы народ сплотился вокруг сильного лидера и доверяя власти пошёл выполнять свой долг? Или может сплотившиеся беженцы (мужского пола) вернулись из заграницы? Или беженцы женского пола отказались от пособий передав их на родину? В марафоне может так и есть.