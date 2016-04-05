Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:17

stm написав: Поэтому отряды сопливых ботанов каждый из которых с 99,9% офицер запаса после первого же ВУЗа и на нуле - это отстойный вариант. Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда, но оркостан вбрасывает как раз тезис "вас всех на ноль" в который вы верите. Почему вы верите? Ощущения? Поэтому отряды сопливых ботанов каждый из которых с 99,9% офицер запаса после первого же ВУЗа и на нуле - это отстойный вариант. Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда, но оркостан вбрасывает как раз тезис "вас всех на ноль" в который вы верите. Почему вы верите? Ощущения?

У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда".Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.Оркостан штовхає тезу "вас всіх на ноль" саме для того, щоб відбити бажання в ботанів-ботанів йти до війська.І навіщо ви на орків посилаєтесь???Ось фахівець саме по цьому, відповідає за це в західних областях:Новації, які планує запровадити українська влада, ВВС Україна попросила оцінити полковника запасу, експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка. В 2014 році, коли Київ був змушений вперше вдатися до проведення мобілізації військовозобов'язаних, він відповідав за цей процес у західних областях України.Віктор Кевлюк має великий скепсис щодо дієвості запровадженого добровільного рекрутингу військових. "Яка ймовірність того, що ІТ-шник вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не ІТ-шники", – каже він.______________________Але в той же час і ви маєте рацію, бо:"Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть", – зауважила представниця МОУ. - "Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники"Правда, водії-слюсарі і т.д. потрібні і піхоті))