Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть. Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления
PS. І нагадую, військовий повинен мати розум. Що зробити, що сказати, про що промовчати
Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав
а я вам нагадую шо військові не якісь кіборги з програмою захисту цивільних. З якої радості в мене ваше коліно має визивати пієтєт? і з якої радості ми маєм мовчати? І звідки така певність, що український солдат воює за демократію і ліберальні цінності?
Цікаво, а що ці крикуни (поки-що цивільні) завиють, коли їх мобілізують і змусять підходити до авто. А тих авто сидітимуть якісь підозрілі типки. І відмовлятимуться виходити. І не буде права стріляти, але буде наказ підходити, а там х.з. що (пістолети, гранати??), або просто машина газоне і зіб`є. Але зате потім прострелений, посічений скалками і збитий отакий крикун, якщо отямиться після реанімації, то хоч буде радіти, що зробив все..., скажімо так “якомога краще для когось там у авто”.
stm написав:Поэтому отряды сопливых ботанов каждый из которых с 99,9% офицер запаса после первого же ВУЗа и на нуле - это отстойный вариант. Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда, но оркостан вбрасывает как раз тезис "вас всех на ноль" в который вы верите. Почему вы верите? Ощущения?
У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда". Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них. Оркостан штовхає тезу "вас всіх на ноль" саме для того, щоб відбити бажання в ботанів-ботанів йти до війська.
І навіщо ви на орків посилаєтесь??? Ось фахівець саме по цьому, відповідає за це в західних областях: Новації, які планує запровадити українська влада, ВВС Україна попросила оцінити полковника запасу, експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка. В 2014 році, коли Київ був змушений вперше вдатися до проведення мобілізації військовозобов'язаних, він відповідав за цей процес у західних областях України.
Віктор Кевлюк має великий скепсис щодо дієвості запровадженого добровільного рекрутингу військових. "Яка ймовірність того, що ІТ-шник вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не ІТ-шники", – каже він. ______________________ Але в той же час і ви маєте рацію, бо: "Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть", – зауважила представниця МОУ. - "Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8083pg02zgo Правда, водії-слюсарі і т.д. потрібні і піхоті))
moveton написав: А как нет врага, так начинается разброд и шатание.
это интересная фрмула, которая работает на рф, где действительно нация монолитна перед воображаемым врагом но причины монолитности в другом. Поэтому украинцев общий враг не сплотил. Я не встретил здесь ни одного месседжа, типа мол собираюсь на фронт добровольцем.
Це шо за муйня? З якої методички? У нас є купа досліджень, які довели, що ця війна як ніколи раніше показала єдність української нації (понад 80%). Десятки тисяч добровольців, масовий перехід на українську мову, відмова від усього російського, діяльність українців, які за кордоном (допомога біженцям, збори грошей, речей і т.д.). Де ви бачили на росії таку підтримку армії, таку кількість донатів, як в Україні? Тисячі кацапів з буквою Z на лобі та банкою пива в руці, які з дивану кричать: "мачі хахлов!", але до військоматів чомусь не йдуть - це єдність? А коли запахло повісткою, то ці "патріоти" хутко штурмували кордони, на ходу стираючи ці букви Z і ховаючи все, що пов'язано з підтримкою війни. Немає там єдності, є лише переляк за свою шкіру. Єдність - це про чеченців як приклад, але не про росіян.
В октябре 1986 года семья американцев Арнольда и Лорен Локшиных с тремя детьми попросила политического убежища в СССР. Это было громкое дело, Громыко встретил их как родных, дали 4-комнатную квартиру в доме ЦК, работу завлабораторией в онкологическом институте. Но потом забыли.
Но потом Локшины пропали из газет. Даже были слухи, что они вернулись в США или на Кубу. Убежденный левак-коммунист Арнольд Локшин, потомок евреев, бежавших через Китай от революции 1917 года, всё ещё живёт в Москве и даже ведёт ЖЖ.
Считает, что родственники предали и его самого и его коммунистические идеалы. Дочка Дженнифер преподавала английский язык в ВШЭ, а сын Джеффри - там же преподавал математику и статистику
А вот младший сын, Майкл, он же Михаил Локшин, стал режиссёром. Семья переехала в СССР, когда ему было всего 5 лет. То есть он полностью вырос в "нашей" среде.
И это он снял тот самый фильм "Мастер и Маргарита", который подрывает ватников.
"Русофоб и заукраинец" Майкл Локшин осудил вторжение РФ в Украину. Z-движение "Зов народа" потребовало у ФСБ возбудить против режиссёра уголовное дело за "фейки" об армии РФ и объявить его террористом.
«Мастер и Маргарита». Как развивался скандал вокруг фильма, который задумывался в одной реальности, а вышел совсем в другой
Писатель Курцио Малапарте числится среди прототипов Воланда — наряду с американским послом Уильямом Буллитом и, собственно, Люцифером. Немец по происхождению, посылающий своим псевдонимом привет Наполеону Бонапарту, член фашистской партии, исключенный в начале 1930-х за сочувствие коммунистическим идеям, участник войн, любитель Пруста, поклонник Мао и красавец. «Самый красивый из всех когда-либо виденных мною мужчин», — писала о нем предпоследняя жена Булгакова Любовь Белозерская.
С четой Булгаковых Малапарте встретился в 1929 году, когда приезжал в СССР в качестве журналиста (в романе он выведет автора «Мастера и Маргариты» как своего собеседника и конфидента). Он уже давно интересовался Россией и имел самые разнообразные «русские» знакомства — от пасынка Горького Зиновия Пешкова до знаменитого дипломата Константина Уманского. Эти связи дали Малапарте возможность войти в советское высшее общество, представлявшее собой гремучую смесь из высокопоставленных партийцев, военных, дипломатов, деятелей разнообразных искусств и красавиц. По описанию Малапарте, в посленэповской, приближающейся к террору Москве, этот круг существовал так, как светские салоны парижской Фобур Сент Оноре. В этом властном демонстративном декадансе «перед лицом бедствующего пролетариата» Малапарте видел уникальность красной аристократии и причину ее уничтожения.
«Бал» происходил не в Кремле, а напротив него. Малапарте вспоминает реальный прием, происходивший весной 1929-го в резиденции Британского посла на Софийской набережной с видом на Кремлевский дворец, где собралась вся «высшая марксистская московская аристократия». Его описание в романе, разумеется, далеко от документального, несмотря на то, что все персонажи — реальные люди, изображенные с большим портретным сходством. Но их разговоры и танцы описаны с особым сдвигом, превращающим это сборище в бал мертвецов.
Свой роман о «красной аристократии» Малапарте начал писать в 1947-м (и продолжал писать урывками еще три года, пока не охладел к затее окончательно). Относительно своих героев он находится в позиции «знания», то есть в той же, что и Толстой в «Войне и мире» — романе, к которому «Бал» отсылает. Как Толстой, через сорок лет после событий, о которых пишет, знает, что его героям предстоит Сенатская площадь, так и Малапарте из своего 1947-го знает, что время этой коммунистической знати в платьях от Скьяпарелли и сшитых на заказ костюмах, попивающей несвойственный России виски, исчислено и уже практически истекло.
Кстати, почти эти же самые слова можно отнести к другому знаменитому советскому балу — «Фестивалю весны», устроенному в апреле 1935-го (пять месяцев спустя после убийства Кирова) в Спасо-Хаусе американским послом Уильямом Буллитом. Эта невероятная вечеринка с живыми павлинами и порхающими попугаями, джаз-бандом и невероятным коктейлем из приглашенных (от Бухарина с Радеком до Таирова с Немировичем, от Тухачевского с Буденным до Лепешинской с Семеновой) стала прообразом «Великого бала у Сатаны». Автор «Мастера и Маргариты» сохранил конкретные подробности: он описывает хлопанье птичьих крыльев и несуразно длинный — до пят — фрак дирижера джаз-банда, который упоминается во всех воспоминаниях об этом вечере, но превращает светский раут в зомби-вечеринку, где стародавние покойники смешались с живыми, вернее, еще живыми. Все уже умерли: между средневековым истлевшим грешником-отравителем и вроде бы здоровеньким сегодняшним грешником-доносчиком нет разницы, они равно мертвы.
Вторую и окончательную редакцию главы о бале Булгаков писал в 1939-м: многие из тех, кто плясал в Спасо-Хаусе, были уже расстреляны.
moveton написав: А как нет врага, так начинается разброд и шатание.
это интересная формула, которая работает на рф, где действительно нация монолитна перед воображаемым врагом но причины монолитности в другом. Поэтому украинцев общий враг не сплотил. Я не встретил здесь ни одного месседжа, типа мол собираюсь на фронт добровольцем.
В начале 2022го добровольцев было столько, что их большей частью развернули пока побыть в запасе. То, что они не очень об этом писали именно на финансовом форуме не то, чтобы удивительно. А для дальнейшего сохранения сплочённости нужны победы над врагом потому, что иначе закрадывается вопрос за что боремся. А с победами последний год не очень. Тут, кстати, очень важна пропаганда потому, что главное не в фактических победах, а чтобы сплочённые считали, что они есть и весомые.
В РФ сейчас, кстати, нет особенной активной монолитности. Да и врага тоже. Там пофигизм и покорность. Партия сказала завтра вешаться? Нормуль, ведь безнадёжно сопротивляться. Вопрос только за свой ли счёт веревка.
Бетон написав:Все це я згоден поміняти тільки на те, щоб держава до мене не лізла. Я взагалі не хочу нічого не від кого: ні медицини, ні послуг, ні освіти - не треба нічого. Я все куплю сам. Тільки підіть з нашого життя
Хех, тут щось аналогічне і я писав десь 5-6р. тому... Так мене за це так тутешні коршуни заклювали, що просто капець!
Тобто, по їх хотєлках, ти просто МУСИШ/ПРИРЕЧЕНИЙ жити в умовному акваріумі і ні кроку з нього!!!
Як заробляти гроші на теріторіі , то нормально , а як захищати теріторію де заробляеш , то ідіть ви в сраку ? Та ні хлопці , щось не так )))) . Ось парламент прийде до згоди і всі підуть куди їм запропонують . Фантазувати не буду , самі думайте куди вам краще .
Ще раз кажу - Ц И Г А Н И!!! Що вони в нас роблять? Не користуються нашими благами цивілізації? Не зарабляють гроші?
Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва
Текст указу президента по звільненню Залужного підготовлений 29 січня. Того дня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на зустрічі за участі міністра оборони Р.Умерова запропонував Залужному добровільно подати у відставку, але генерал самостійно залишати посаду відмовився.
Тепер Зеленський буде обговорювати на Ставці питання зміни значної частини військового керівництва, і у тому числі Залужного. Президент переконує усіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція Ставки.
Офіс президента побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного.
Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі активно обговорюється просування до двох десятків авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади. Проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають сильну репутацію в армії та суспільстві та на які посади їх можна призначати.
Кандидати на заміну Залужному розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К. Буданов та командувач сухопутних військ О. Сирський, причому не виключається варіант призначення у тандемі. Сьогодні будемо обговорювати кадрову політику офісу президента в армії на стрімі о 20.00.