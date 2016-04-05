RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6615661666176618
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:54

V2 ,



розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К. Буданов


Буданов у виграшній позиції.
Важка чорнова брудна робота - це Залужний. Результат не завжди позитивний

Красиві акції по знищенню кораблів, чи підрив вантажівки на мосту - це ГУР. Яскраво, красиво, всі задоволені.
Це може спрацювати
Hotab
 
Повідомлень: 10879
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:56

Hotab
Війна - це не про красу!
Для запису відосиків вже є один персонаж. Думаю, більше не треба!

Та й щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.
V2
4
 
Повідомлень: 8207
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:59

  V2 написав:Hotab
Війна - це не про красу!
Для запису відосиків вже є один персонаж. Думаю, більше не треба!

Та й щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.

Я знаю.
«Може спрацювати» - це про те, що можуть призначити. А не про те, що буде добре
Hotab
 
Повідомлень: 10879
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:20

  detroytred написав:У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда".
Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.

Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно.
  detroytred написав:Оркостан штовхає тезу "вас всіх на ноль" саме для того, щоб відбити бажання в ботанів-ботанів йти до війська.

Т.е. мы понимаем что войско это не только лишь ботан с калашом, а может быть нечто большее? :)
  detroytred написав:І навіщо ви на орків посилаєтесь???

Просто улыбнусь, после вашего поста по этому поводу и ответа именно вас, а не человека которому был задан вопрос про ощущения.
Я вообще люблю города оркостана, правда с подтекстом. А вас даже Мурманск в посте Бандерлога смутил, вы сразу спросили может будут другие мысли. Будут, там много городов с подтекстом и какой выберет ГУР или СБУ нам неизвестно:) и вам...
  detroytred написав:Ось фахівець саме по цьому, відповідає за це в західних областях:
Новації, які планує запровадити українська влада, ВВС Україна попросила оцінити полковника запасу, експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка. В 2014 році, коли Київ був змушений вперше вдатися до проведення мобілізації військовозобов'язаних, він відповідав за цей процес у західних областях України.

Віктор Кевлюк має великий скепсис щодо дієвості запровадженого добровільного рекрутингу військових. "Яка ймовірність того, що ІТ-шник вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не ІТ-шники", – каже він.

Неожиданно, но айтишник будет больше полезен на интеграции дрона с АІ, вам про это расскажет старый, крепкий, интелектуалл-налогоплатильщик. Я тащусь от этой фразы! Просто ору и буду всегда её использовать, она бомбезна )))
  detroytred написав:______________________
Але в той же час і ви маєте рацію, бо:
"Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть", – зауважила представниця МОУ. - "Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники"
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8083pg02zgo
Правда, водії-слюсарі і т.д. потрібні і піхоті))

По моим ощущениям вы скользкий, лживый типок пытающийся увести разговор в другое русло. Я очень не люблю бить текст на части этого форума, тут это делать неудобно. Вам удалось меня заставить делать, то что я очень не люблю))) и целый один пост в пользу stm о трудолюбии украинцев с начала года - это может привести и к не одному посту, что ещё заметнее, могут ведь и наказать, а о личном правильно, не нужно распространяться никогда - это лишнее )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:25

  Hotab написав:
  V2 написав:Hotab
.. щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.

«Може спрацювати» - це про те, що можуть призначити. А не про те, що буде добре

У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п. Залужному не вдалося викорінити корупцію та совкове мислення. Хз чи вдастся Буданову чи кого там призначать, але без цього неможливо виграти війну. Добре, що в кацапів у міноборони сидять крадії, старпери та дебіли, але ж у нас немає 140 млн. баранів...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:29

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:По перше сплотив.
  Slon_Nosov написав:І тут виникає питання до влади, чому таке робиться? Чи не навмисно вбивається мотивація захищати країну,
где вы видите, чтобы народ сплотился вокруг сильного лидера и доверяя власти пошёл выполнять свой долг? Или может сплотившиеся беженцы (мужского пола) вернулись из заграницы? Или беженцы женского пола отказались от пособий передав их на родину? В марафоне может так и есть.



Народ сплотився сам навколо себе, добровольці, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
Отой лідор сучасності ні до чого, дипломат з ньго такий собі...
Може все залежить від кола спілкування? В мене багато друзів та знайомих хто зараз на фронті, але є і ті хто виїхав з країни (ще й голосували за гундосого).
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 02 лют, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:30

  Slon_Nosov написав:Народ сплотився сам навколо себе, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
а очередей в ТЦК нет. Приходится ловить прохожих бусиками.
  Slon_Nosov написав:Може все залежить від кола спілкування?
может. Где то есть тцк с очередями и каждого желающего там не берут, отбор жёсткий. Как и положено.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22012
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6615661666176618
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, moveton, Slon_Nosov, V2, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11202)
02.02.2024 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.