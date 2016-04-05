Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:41

stm написав: detroytred написав: У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда".

Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.

У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда".Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.

Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно. Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно.

Я не казав, що орків хвилюють їх втрати, я вказав на факт -- це втрати для них.Пояснюю: втрати --- це час, розхід своїх ресурсів (людей, зброї, забезпечення). Це однозначно негативні елементи.Якщо б оркам було абсолютно плювати на негативні елементи, то вони б і овсім не планували і не проводили хоч трохи свідомих бойових операцій, дій.А тупо перли навалом навіть без зброї.Але про "тупого" ворога можете загуглити думки --- впритул до думки Залужного. З якими тупими ми воюємо.З.и. да-да))Вас знов улыбнуло; ви знов вигадали зі стелі чергову дурню, що мене смутил Мурманськ; для чого ви пристроїли фразу Кевлюка про корисність айтішника, коли ключове там було "ЗСУ зараз потрібні піхотинці" --- це було предметом обговорення, потреба в піхоті;Ну а ваше і овсім перехід з предмету обговорення до оцінки мене (ще й скользким лживым типком) з доріканням, що це я уводжу розмову в інше русло -- це і є ваше справжнє обличчя.Так і є: довго ваша комедія в розслідувачку-гебешницю не протривала. Вилізло справжнє обличчя.Тому порада: хоч на мої питання ви досі не відповіли, але хоча б спробуйте дотримуватися предметів обговорення, а не переходити на особистості, ну і дурні вигадки зі стелі. Свої відчуття теж застосовуйте до предметів обговорення.