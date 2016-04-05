RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 661666176618661966206621>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:54

V2 ,



розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К. Буданов


Буданов у виграшній позиції.
Важка чорнова брудна робота - це Залужний. Результат не завжди позитивний

Красиві акції по знищенню кораблів, чи підрив вантажівки на мосту - це ГУР. Яскраво, красиво, всі задоволені.
Це може спрацювати
Hotab
 
Повідомлень: 10882
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:56

Hotab
Війна - це не про красу!
Для запису відосиків вже є один персонаж. Думаю, більше не треба!

Та й щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.
V2
4
 
Повідомлень: 8208
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:59

  V2 написав:Hotab
Війна - це не про красу!
Для запису відосиків вже є один персонаж. Думаю, більше не треба!

Та й щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.

Я знаю.
«Може спрацювати» - це про те, що можуть призначити. А не про те, що буде добре
Hotab
 
Повідомлень: 10882
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:20

  detroytred написав:У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда".
Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.

Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно.
  detroytred написав:Оркостан штовхає тезу "вас всіх на ноль" саме для того, щоб відбити бажання в ботанів-ботанів йти до війська.

Т.е. мы понимаем что войско это не только лишь ботан с калашом, а может быть нечто большее? :)
  detroytred написав:І навіщо ви на орків посилаєтесь???

Просто улыбнусь, после вашего поста по этому поводу и ответа именно вас, а не человека которому был задан вопрос про ощущения.
Я вообще люблю города оркостана, правда с подтекстом. А вас даже Мурманск в посте Бандерлога смутил, вы сразу спросили может будут другие мысли. Будут, там много городов с подтекстом и какой выберет ГУР или СБУ нам неизвестно:) и вам...
  detroytred написав:Ось фахівець саме по цьому, відповідає за це в західних областях:
Новації, які планує запровадити українська влада, ВВС Україна попросила оцінити полковника запасу, експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка. В 2014 році, коли Київ був змушений вперше вдатися до проведення мобілізації військовозобов'язаних, він відповідав за цей процес у західних областях України.

Віктор Кевлюк має великий скепсис щодо дієвості запровадженого добровільного рекрутингу військових. "Яка ймовірність того, що ІТ-шник вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не ІТ-шники", – каже він.

Неожиданно, но айтишник будет больше полезен на интеграции дрона с АІ, вам про это расскажет старый, крепкий, интелектуалл-налогоплатильщик. Я тащусь от этой фразы! Просто ору и буду всегда её использовать, она бомбезна )))
  detroytred написав:______________________
Але в той же час і ви маєте рацію, бо:
"Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть", – зауважила представниця МОУ. - "Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники"
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8083pg02zgo
Правда, водії-слюсарі і т.д. потрібні і піхоті))

По моим ощущениям вы скользкий, лживый типок пытающийся увести разговор в другое русло. Я очень не люблю бить текст на части этого форума, тут это делать неудобно. Вам удалось меня заставить делать, то что я очень не люблю))) и целый один пост в пользу stm о трудолюбии украинцев с начала года - это может привести и к не одному посту, что ещё заметнее, могут ведь и наказать, а о личном правильно, не нужно распространяться никогда - это лишнее )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:25

  Hotab написав:
  V2 написав:Hotab
.. щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.

«Може спрацювати» - це про те, що можуть призначити. А не про те, що буде добре

У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п. Залужному не вдалося викорінити корупцію та совкове мислення. Хз чи вдастся Буданову чи кого там призначать, але без цього неможливо виграти війну. Добре, що в кацапів у міноборони сидять крадії, старпери та дебіли, але ж у нас немає 140 млн. баранів...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:29

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:По перше сплотив.
  Slon_Nosov написав:І тут виникає питання до влади, чому таке робиться? Чи не навмисно вбивається мотивація захищати країну,
где вы видите, чтобы народ сплотился вокруг сильного лидера и доверяя власти пошёл выполнять свой долг? Или может сплотившиеся беженцы (мужского пола) вернулись из заграницы? Или беженцы женского пола отказались от пособий передав их на родину? В марафоне может так и есть.



Народ сплотився сам навколо себе, добровольці, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
Отой лідор сучасності ні до чого, дипломат з ньго такий собі...
Може все залежить від кола спілкування? В мене багато друзів та знайомих хто зараз на фронті, але є і ті хто виїхав з країни (ще й голосували за гундосого).
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 02 лют, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:30

  Slon_Nosov написав:Народ сплотився сам навколо себе, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
а очередей в ТЦК нет. Приходится ловить прохожих бусиками.
  Slon_Nosov написав:Може все залежить від кола спілкування?
может. Где то есть тцк с очередями и каждого желающего там не берут, отбор жёсткий. Как и положено.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:37

  fler написав:У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п. Залужному не вдалося викорінити корупцію та совкове мислення. Хз чи вдастся Буданову чи кого там призначать, але без цього неможливо виграти війну. Добре, що в кацапів у міноборони сидять крадії, старпери та дебіли, але ж у нас немає 140 млн. баранів...

Якщо Залужний на вашу думку займався саме закупівлями, боротьбою з корупцією, ставив палки в коліса виробникам зброї, то може це він, а не резніков та умеров міністр оборони? Це по-вашому функціонал головкома Залужного?
Ви справді вважаєте, що можете сцяти форумчанам в очі?
whois2010
 
Повідомлень: 300
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:41

  stm написав:
  detroytred написав:У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда".
Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.

Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно.

Я не казав, що орків хвилюють їх втрати, я вказав на факт -- це втрати для них.
Пояснюю: втрати --- це час, розхід своїх ресурсів (людей, зброї, забезпечення). Це однозначно негативні елементи.

Якщо б оркам було абсолютно плювати на негативні елементи, то вони б і овсім не планували і не проводили хоч трохи свідомих бойових операцій, дій.
А тупо перли навалом навіть без зброї.
Але про "тупого" ворога можете загуглити думки --- впритул до думки Залужного. З якими тупими ми воюємо.

З.и. да-да))
Вас знов улыбнуло; ви знов вигадали зі стелі чергову дурню, що мене смутил Мурманськ; для чого ви пристроїли фразу Кевлюка про корисність айтішника, коли ключове там було "ЗСУ зараз потрібні піхотинці" --- це було предметом обговорення, потреба в піхоті;
Ну а ваше і овсім перехід з предмету обговорення до оцінки мене (ще й скользким лживым типком) з доріканням, що це я уводжу розмову в інше русло -- це і є ваше справжнє обличчя.

Так і є: довго ваша комедія в розслідувачку-гебешницю не протривала. Вилізло справжнє обличчя.
Тому порада: хоч на мої питання ви досі не відповіли, але хоча б спробуйте дотримуватися предметів обговорення, а не переходити на особистості, ну і дурні вигадки зі стелі. Свої відчуття теж застосовуйте до предметів обговорення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27828
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:43

  fler написав:Це шо за муйня? :evil: З якої методички? У нас є купа досліджень, які довели, що ця війна як ніколи раніше показала єдність української нації (понад 80%). Десятки тисяч добровольців, масовий перехід на українську мову, відмова від усього російського, діяльність українців, які за кордоном (допомога біженцям, збори грошей, речей і т.д.). Де ви бачили на росії таку підтримку армії, таку кількість донатів, як в Україні? Тисячі кацапів з буквою Z на лобі та банкою пива в руці, які з дивану кричать: "мачі хахлов!", але до військоматів чомусь не йдуть - це єдність? А коли запахло повісткою, то ці "патріоти" хутко штурмували кордони, на ходу стираючи ці букви Z і ховаючи все, що пов'язано з підтримкою війни. Немає там єдності, є лише переляк за свою шкіру. Єдність - це про чеченців як приклад, але не про росіян.

:mrgreen:
по факту на Росії десь тисяча добровольців в день(хоч і за гроші), а у нас нуль.
А єдність ми бачим і по цьому форуму, де пропаганда проти мобілізації на першому місці.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 10.06.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 661666176618661966206621>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.