detroytred написав:У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда". Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.
Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно.
detroytred написав:Оркостан штовхає тезу "вас всіх на ноль" саме для того, щоб відбити бажання в ботанів-ботанів йти до війська.
Т.е. мы понимаем что войско это не только лишь ботан с калашом, а может быть нечто большее?
detroytred написав:І навіщо ви на орків посилаєтесь???
Просто улыбнусь, после вашего поста по этому поводу и ответа именно вас, а не человека которому был задан вопрос про ощущения. Я вообще люблю города оркостана, правда с подтекстом. А вас даже Мурманск в посте Бандерлога смутил, вы сразу спросили может будут другие мысли. Будут, там много городов с подтекстом и какой выберет ГУР или СБУ нам неизвестно:) и вам...
detroytred написав:Ось фахівець саме по цьому, відповідає за це в західних областях: Новації, які планує запровадити українська влада, ВВС Україна попросила оцінити полковника запасу, експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка. В 2014 році, коли Київ був змушений вперше вдатися до проведення мобілізації військовозобов'язаних, він відповідав за цей процес у західних областях України.
Віктор Кевлюк має великий скепсис щодо дієвості запровадженого добровільного рекрутингу військових. "Яка ймовірність того, що ІТ-шник вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не ІТ-шники", – каже він.
Неожиданно, но айтишник будет больше полезен на интеграции дрона с АІ, вам про это расскажет старый, крепкий, интелектуалл-налогоплатильщик. Я тащусь от этой фразы! Просто ору и буду всегда её использовать, она бомбезна )))
detroytred написав:______________________ Але в той же час і ви маєте рацію, бо: "Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть", – зауважила представниця МОУ. - "Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8083pg02zgo Правда, водії-слюсарі і т.д. потрібні і піхоті))
По моим ощущениям вы скользкий, лживый типок пытающийся увести разговор в другое русло. Я очень не люблю бить текст на части этого форума, тут это делать неудобно. Вам удалось меня заставить делать, то что я очень не люблю))) и целый один пост в пользу stm о трудолюбии украинцев с начала года - это может привести и к не одному посту, что ещё заметнее, могут ведь и наказать, а о личном правильно, не нужно распространяться никогда - это лишнее )))
V2 написав:Hotab .. щодо Буданова була інформація про відсутність у нього досвіду керівництва великими групами чи планування великих операцій.
«Може спрацювати» - це про те, що можуть призначити. А не про те, що буде добре
У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п. Залужному не вдалося викорінити корупцію та совкове мислення. Хз чи вдастся Буданову чи кого там призначать, але без цього неможливо виграти війну. Добре, що в кацапів у міноборони сидять крадії, старпери та дебіли, але ж у нас немає 140 млн. баранів...
Slon_Nosov написав:І тут виникає питання до влади, чому таке робиться? Чи не навмисно вбивається мотивація захищати країну,
где вы видите, чтобы народ сплотился вокруг сильного лидера и доверяя власти пошёл выполнять свой долг? Или может сплотившиеся беженцы (мужского пола) вернулись из заграницы? Или беженцы женского пола отказались от пособий передав их на родину? В марафоне может так и есть.
Народ сплотився сам навколо себе, добровольці, волонтери та добровольні донати це підтверджують. Отой лідор сучасності ні до чого, дипломат з ньго такий собі... Може все залежить від кола спілкування? В мене багато друзів та знайомих хто зараз на фронті, але є і ті хто виїхав з країни (ще й голосували за гундосого).
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 02 лют, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п. Залужному не вдалося викорінити корупцію та совкове мислення. Хз чи вдастся Буданову чи кого там призначать, але без цього неможливо виграти війну. Добре, що в кацапів у міноборони сидять крадії, старпери та дебіли, але ж у нас немає 140 млн. баранів...
Якщо Залужний на вашу думку займався саме закупівлями, боротьбою з корупцією, ставив палки в коліса виробникам зброї, то може це він, а не резніков та умеров міністр оборони? Це по-вашому функціонал головкома Залужного? Ви справді вважаєте, що можете сцяти форумчанам в очі?
detroytred написав:У вас побудовано на тезі -- "Оркостан должен ратовать за нашу мобилизацию тогда". Ні! Не повинен. Бо мобілізація в нас хоч ботанів-ботанів --- це все рівно втрати для них.
Ваш тезис построен что орков гребут утраты, но это не так. Главного орков гребут территории сколько орков удобрят территории - неважно, сколько пенсионеров и не только не будут есть яиц, курицы и морковки - тоже не важно.
Я не казав, що орків хвилюють їх втрати, я вказав на факт -- це втрати для них. Пояснюю: втрати --- це час, розхід своїх ресурсів (людей, зброї, забезпечення). Це однозначно негативні елементи.
Якщо б оркам було абсолютно плювати на негативні елементи, то вони б і овсім не планували і не проводили хоч трохи свідомих бойових операцій, дій. А тупо перли навалом навіть без зброї. Але про "тупого" ворога можете загуглити думки --- впритул до думки Залужного. З якими тупими ми воюємо.
З.и. да-да)) Вас знов улыбнуло; ви знов вигадали зі стелі чергову дурню, що мене смутил Мурманськ; для чого ви пристроїли фразу Кевлюка про корисність айтішника, коли ключове там було "ЗСУ зараз потрібні піхотинці" --- це було предметом обговорення, потреба в піхоті; Ну а ваше і овсім перехід з предмету обговорення до оцінки мене (ще й скользким лживым типком) з доріканням, що це я уводжу розмову в інше русло -- це і є ваше справжнє обличчя.
Так і є: довго ваша комедія в розслідувачку-гебешницю не протривала. Вилізло справжнє обличчя. Тому порада: хоч на мої питання ви досі не відповіли, але хоча б спробуйте дотримуватися предметів обговорення, а не переходити на особистості, ну і дурні вигадки зі стелі. Свої відчуття теж застосовуйте до предметів обговорення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Це шо за муйня? З якої методички? У нас є купа досліджень, які довели, що ця війна як ніколи раніше показала єдність української нації (понад 80%). Десятки тисяч добровольців, масовий перехід на українську мову, відмова від усього російського, діяльність українців, які за кордоном (допомога біженцям, збори грошей, речей і т.д.). Де ви бачили на росії таку підтримку армії, таку кількість донатів, як в Україні? Тисячі кацапів з буквою Z на лобі та банкою пива в руці, які з дивану кричать: "мачі хахлов!", але до військоматів чомусь не йдуть - це єдність? А коли запахло повісткою, то ці "патріоти" хутко штурмували кордони, на ходу стираючи ці букви Z і ховаючи все, що пов'язано з підтримкою війни. Немає там єдності, є лише переляк за свою шкіру. Єдність - це про чеченців як приклад, але не про росіян.
по факту на Росії десь тисяча добровольців в день(хоч і за гроші), а у нас нуль. А єдність ми бачим і по цьому форуму, де пропаганда проти мобілізації на першому місці.