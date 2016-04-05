Slon_Nosov написав:Народ сплотився сам навколо себе, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
а очередей в ТЦК нет. Приходится ловить прохожих бусиками.
Slon_Nosov написав:Може все залежить від кола спілкування?
может. Где то есть тцк с очередями и каждого желающего там не берут, отбор жёсткий. Как и положено.
Зараз дійсно черг нема. Нажаль влада живе своїм життям а люди своїм. Немає опозиції, яка вказує на помилка чи може якусь задачу виконати краще, немає намірів обьєднатись чинушам з звичайними людьми. Це ж ненормально коли одні гинуть, а інші купляють майно за кордоном або автівки дороще 100 000 доларів. На який результат ця гопкомпанія розраховувала?
Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное. Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.
Slon_Nosov написав:Зараз дійсно черг нема. Нажаль влада живе своїм життям а люди своїм. Немає опозиції, яка вказує на помилка чи може якусь задачу виконати краще, немає намірів обьєднатись чинушам з звичайними людьми. Це ж ненормально коли одні гинуть, а інші купляють майно за кордоном або автівки дороще 100 000 доларів. На який результат ця гопкомпанія розраховувала?
мы друг друга поняли, не хочу дальше разгонять зраду.
Slon_Nosov написав:Народ сплотився сам навколо себе, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
а очередей в ТЦК нет. Приходится ловить прохожих бусиками.
Slon_Nosov написав:Може все залежить від кола спілкування?
может. Где то есть тцк с очередями и каждого желающего там не берут, отбор жёсткий. Как и положено.
Зараз дійсно черг нема. Нажаль влада живе своїм життям а люди своїм. Немає опозиції, яка вказує на помилка чи може якусь задачу виконати краще, немає намірів обьєднатись чинушам з звичайними людьми. Це ж ненормально коли одні гинуть, а інші купляють майно за кордоном або автівки дороще 100 000 доларів. На який результат ця гопкомпанія розраховувала?
Сибарит написав:Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное. Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.
То на оформлення всяких документів по відстрочках.
Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное. Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.
Hotab написав:whois2010 У депутатів у всіх великих бізнес. Якщо кожен третій купив авто, то грубо в середньому раз в 3 роки міняє авто. Нормальний термін для багатої людини.
Цікаво що в Україні купували нерухомість. Патріоти ж!! І вірять в перемогу.
Ну, не гарячкуйте так. Далеко не у всіх бізнес і далеко не у всіх офіційний. Впевнений, велика частина існує "на зарплату" Згадайте, яку мразь - весільних фотографів - привів у Раду солнцєлікій. Якій там бізнес...
Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное. Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.
завтра схожу посмотрю.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 лют, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.