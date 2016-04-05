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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66176618661966206621>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:43

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:Народ сплотився сам навколо себе, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
а очередей в ТЦК нет. Приходится ловить прохожих бусиками.
  Slon_Nosov написав:Може все залежить від кола спілкування?
может. Где то есть тцк с очередями и каждого желающего там не берут, отбор жёсткий. Как и положено.


Зараз дійсно черг нема. Нажаль влада живе своїм життям а люди своїм.
Немає опозиції, яка вказує на помилка чи може якусь задачу виконати краще, немає намірів обьєднатись чинушам з звичайними людьми. Це ж ненормально коли одні гинуть, а інші купляють майно за кордоном або автівки дороще 100 000 доларів.
На який результат ця гопкомпанія розраховувала?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:а очередей в ТЦК нет.

Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко :)
Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное.
Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:46

  Slon_Nosov написав:Зараз дійсно черг нема. Нажаль влада живе своїм життям а люди своїм.
Немає опозиції, яка вказує на помилка чи може якусь задачу виконати краще, немає намірів обьєднатись чинушам з звичайними людьми. Це ж ненормально коли одні гинуть, а інші купляють майно за кордоном або автівки дороще 100 000 доларів.
На який результат ця гопкомпанія розраховувала?
мы друг друга поняли, не хочу дальше разгонять зраду.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:47

  Slon_Nosov написав:
  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:Народ сплотився сам навколо себе, волонтери та добровольні донати це підтверджують.
а очередей в ТЦК нет. Приходится ловить прохожих бусиками.
  Slon_Nosov написав:Може все залежить від кола спілкування?
может. Где то есть тцк с очередями и каждого желающего там не берут, отбор жёсткий. Как и положено.


Зараз дійсно черг нема. Нажаль влада живе своїм життям а люди своїм.
Немає опозиції, яка вказує на помилка чи може якусь задачу виконати краще, немає намірів обьєднатись чинушам з звичайними людьми. Це ж ненормально коли одні гинуть, а інші купляють майно за кордоном або автівки дороще 100 000 доларів.
На який результат ця гопкомпанія розраховувала?

Кожен третій народний депутат, який подав декларацію за 2022 рік, лише за перший рік повномасштабного вторгнення рф придбав новий автомобіль або нерухомість.
І це тільки 2022 рік.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:48

  Сибарит написав:Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко :)
Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное.
Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.

То на оформлення всяких документів по відстрочках.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:48

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:а очередей в ТЦК нет.

Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко :)
Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное.
Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.

вы глоток свежего воздуха! завтра схожу посмотрю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:50

whois2010
У депутатів у всіх великих бізнес.
Якщо кожен третій купив авто, то грубо в середньому раз в 3 роки міняє авто.
Нормальний термін для багатої людини.

Цікаво що в Україні купували нерухомість. Патріоти ж!! І вірять в перемогу. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:52

  Hotab написав:whois2010
У депутатів у всіх великих бізнес.
Якщо кожен третій купив авто, то грубо в середньому раз в 3 роки міняє авто.
Нормальний термін для багатої людини.

Цікаво що в Україні купували нерухомість. Патріоти ж!! І вірять в перемогу. :mrgreen:

Ну, не гарячкуйте так. Далеко не у всіх бізнес і далеко не у всіх офіційний. Впевнений, велика частина існує "на зарплату"
Згадайте, яку мразь - весільних фотографів - привів у Раду солнцєлікій. Якій там бізнес...
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:53

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:а очередей в ТЦК нет.

Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко :)
Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное.
Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.

завтра схожу посмотрю.



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Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 лют, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:54

"Налєтай, торопісььььь!"©))))

  vitaliiangel написав:вы глоток свежего воздуха! завтра схожу посмотрю
Оце так мужність!
Оце так відвага!👍
Бачу, що не всі в тилу, як чоловік Миколаївської окулярниці :mrgreen: (тюфяк) :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/6djzlR9nDL8? ... FoeHuZP8cE
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  #<1 ... 66176618661966206621>
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