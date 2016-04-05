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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6618661966206621>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п.


Закупівлі - це КМУ, Міноборони ...
Тому, знімати треба Резнікова не під аплодисменти.
Є проблеми далі - знімай Умєрова.
Ось Арестовича випустили з України, щоб зламати систему ...

Із Залужним - це історія про інше!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:То на оформлення всяких документів по відстрочках.

Далеко не все.
В кабинет, где занимаются отправкой тоже была приличная очередь.
  vitaliiangel написав:завтра схожу посмотрю.

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:00

Stm
Буду розбивати ваш маревний світ!
Друге повідомлення про працелюбність українців.

"Насамперед це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в пригоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні."
https://tsn.ua/ukrayina/pracevlashtuvan ... 39363.html

Я зараз ще хоч десяток тільки за день надам. Можу і завтра, післязавтра.
Але щоб не "засмічувати" гілку не по темі, ви одразу чітко скажіть скільки треба-то?
Щоб у вас з'явилось відчуття))))), що мене покарали за це.
Чітко -- цифру. Чекаю. Бо виникло бажання розбити в хлам ваш примарний світ, який ви так тщатєльно вибудовували.
Відповідь-то буде чи як з і з іншими питаннями?

І головне: так хто мене покарати-то за це повинен? Конкретно вкажіть. А не рехбуси ваші)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:01

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.


тут питання як вже написав Бетон в тому що багато хто готовий відмовитись від частини прав щоб нарешті "держава до мене не лізла"

Отказаться от прав можно, легко. На выборы можно просто не ходить. От бесплатного образования и медицины сегодня тоже легко отказаться.
А вот, чтобы "держава до мене не лізла", это не выйдет никак.

звісно можуть бути ризики про які ви пишете, але вони вже є. При бажанні прямо зараз можна наплювати остаточно на конституцію, приймати будь-які закони, паралельно бусифікувати, прострілювати коліна, виламувати двері, конфісковувати і так далі

"можна наплювати". Если у власти хватит сил.
У Янука, например, не вышло. Хотя до "прострілювати коліна, виламувати двері" он не дошёл.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:01

  detroytred написав:Stm
Буду розбивати ваш маревний світ!
Друге повідомлення про працелюбність українців.

"Насамперед це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в пригоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні."
https://tsn.ua/ukrayina/pracevlashtuvan ... 39363.html

Я зараз ще хоч десяток тільки за день надам. Можу і завтра, післязавтра.
Але щоб не "засмічувати" гілку не по темі, ви одразу чітко скажіть скільки треба-то?
Щоб у вас з'явилось відчуття))))), що мене покарали за це.
Чітко -- цифру. Чекаю. Бо виникло бажання розбити в хлам ваш примарний світ, який ви так тщатєльно вибудовували.
Відповідь-то буде чи як з і з іншими питаннями?

Нашо ви оцей пінг-понг з ботами на зарплатні продовжуєте?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:03

  Slon_Nosov написав:
  vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.


ну тоді спостерігаєм далі до чого ведуть більшість виборців 60+ та особи з синдромом Данінга-Крюгера без офіційної роботи.. :(
......

А у нас "більшість виборців 60+"? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:06

  whois2010 написав:Нашо ви оцей пінг-понг з ботами на зарплатні продовжуєте?

Вибачаюсь, захопився))
Є такий недолік в мене.
Але і пояснення є --- такої комедії я ще не бачив.
Ну як розумниця змогла перетворитися на отаке диво дивне.

Спробую припинити.
Якщо нової ще смішнішої претензії не висуне. Або нарешті на питання відповість.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:08

  V2 написав:Ось Арестовича випустили з України, щоб зламати систему ...

Поясніть. Цікаво.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:11

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Stm
Буду розбивати ваш маревний світ!
Друге повідомлення про працелюбність українців.

"Насамперед це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в пригоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні."
https://tsn.ua/ukrayina/pracevlashtuvan ... 39363.html

Я зараз ще хоч десяток тільки за день надам. Можу і завтра, післязавтра.
Але щоб не "засмічувати" гілку не по темі, ви одразу чітко скажіть скільки треба-то?
Щоб у вас з'явилось відчуття))))), що мене покарали за це.
Чітко -- цифру. Чекаю. Бо виникло бажання розбити в хлам ваш примарний світ, який ви так тщатєльно вибудовували.
Відповідь-то буде чи як з і з іншими питаннями?

Нашо ви оцей пінг-понг з ботами на зарплатні продовжуєте?

Я абсолютно поддерживаю что не надо Детройту со мной в пинг-понг играть, и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так, т.к. пересечение 2х случайностей всегда закономерность )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:14

  stm написав:и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так,

Все ж таки змогли згенерити зі стелі чергове ще кумедніше за попередні.
Знімаю капелюха.
Дна нема.

Краще на питання відповіли. Хоча б на хто покарати-то мене повинен за повідомлення про працелюбність українців?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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