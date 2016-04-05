fler написав:У мене відчуття, що відставка За пов'язана з намаганням зламати систему, яка дійсно потребує змін. Щоб навіть думки не виникало в міноборони щось вкрасти (тим більше під час війни), щоб були зацікавлені якнайшвидше закупити якісну зброю і т.п., а не палки в коліса виробникам дронів і т.п.
Закупівлі - це КМУ, Міноборони ... Тому, знімати треба Резнікова не під аплодисменти. Є проблеми далі - знімай Умєрова. Ось Арестовича випустили з України, щоб зламати систему ...
Я зараз ще хоч десяток тільки за день надам. Можу і завтра, післязавтра. Але щоб не "засмічувати" гілку не по темі, ви одразу чітко скажіть скільки треба-то? Щоб у вас з'явилось відчуття))))), що мене покарали за це. Чітко -- цифру. Чекаю. Бо виникло бажання розбити в хлам ваш примарний світ, який ви так тщатєльно вибудовували. Відповідь-то буде чи як з і з іншими питаннями?
І головне: так хто мене покарати-то за це повинен? Конкретно вкажіть. А не рехбуси ваші)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
тут питання як вже написав Бетон в тому що багато хто готовий відмовитись від частини прав щоб нарешті "держава до мене не лізла"
Отказаться от прав можно, легко. На выборы можно просто не ходить. От бесплатного образования и медицины сегодня тоже легко отказаться. А вот, чтобы "держава до мене не лізла", это не выйдет никак.
звісно можуть бути ризики про які ви пишете, але вони вже є. При бажанні прямо зараз можна наплювати остаточно на конституцію, приймати будь-які закони, паралельно бусифікувати, прострілювати коліна, виламувати двері, конфісковувати і так далі
"можна наплювати". Если у власти хватит сил. У Янука, например, не вышло. Хотя до "прострілювати коліна, виламувати двері" он не дошёл.
Я зараз ще хоч десяток тільки за день надам. Можу і завтра, післязавтра. Але щоб не "засмічувати" гілку не по темі, ви одразу чітко скажіть скільки треба-то? Щоб у вас з'явилось відчуття))))), що мене покарали за це. Чітко -- цифру. Чекаю. Бо виникло бажання розбити в хлам ваш примарний світ, який ви так тщатєльно вибудовували. Відповідь-то буде чи як з і з іншими питаннями?
Нашо ви оцей пінг-понг з ботами на зарплатні продовжуєте?
vitaliiangel написав:моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
ну тоді спостерігаєм далі до чого ведуть більшість виборців 60+ та особи з синдромом Данінга-Крюгера без офіційної роботи.. ......
Я зараз ще хоч десяток тільки за день надам. Можу і завтра, післязавтра. Але щоб не "засмічувати" гілку не по темі, ви одразу чітко скажіть скільки треба-то? Щоб у вас з'явилось відчуття))))), що мене покарали за це. Чітко -- цифру. Чекаю. Бо виникло бажання розбити в хлам ваш примарний світ, який ви так тщатєльно вибудовували. Відповідь-то буде чи як з і з іншими питаннями?
Нашо ви оцей пінг-понг з ботами на зарплатні продовжуєте?
Я абсолютно поддерживаю что не надо Детройту со мной в пинг-понг играть, и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так, т.к. пересечение 2х случайностей всегда закономерность )))