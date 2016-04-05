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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:16
detroytred написав: stm написав:
и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так,
Все ж таки змогли згенерити зі стелі чергове ще кумедніше за попередні.
Знімаю капелюха.
Дна нема.
Здавайтесь!))
Краще показуйте зразу свій російський паспорт.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:18
sashaqbl написав: ЛАД написав:
1. Де брехня?
2. Чому Ви не написали про брехню whois2010? Вважаєте, що у нього все вірно?
3. Від whois2010 відповідь не отримав.
Скарг я не писав.
Ваші питання, цитовані мною, брехливі, бо містять брехню і маніпуляцію, і я вам відповів на них вчора. Чому ж ви повторюєте їх іншій людині?
На всякий случай пересмотрел Ваши вчерашние посты, думал, может, что-то прозевал. Нет.
Но и не увидел обвинений в "брехне".
И я, кстати, тоже не обвинял Вас в брехне за viewtopic.php?p=5681331#p5681331
.
Хотя утверждение, что армия-2022 слабее армии-2020, как минимум, безосновательно, а, как максимум, именно "брехня". Что, забрали какие-то вооружения и продали... ну, не знаю куда? Вроде как, наоборот - получили какое-никакое оружие, те же Джавелины и Стингеры.
P.s. И что насчёт вопросов whois2010
? У него всё правильно? Возражений не имеете?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 02 лют, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:21
Hotab написав: detroytred написав: stm написав:
и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так,
Все ж таки змогли згенерити зі стелі чергове ще кумедніше за попередні.
Знімаю капелюха.
Дна нема.
Здавайтесь!))
Краще показуйте зразу свій російський паспорт.
Ноу проблем.
Тариф, як для успішної підприємниці, буде -- 5 куо.
Якщо в мене рашопашпорт, то з мене 5 куо. Якщо бреше на особисту адресу, то з неї. Все по чесному.
В СБУ і перевіримо. В фахівців.
Вона ж не просто бреше в мій бік по якихось життєвих дрібницях, а по суті звинувачує у злочинах. Важких злочинах.
Але вона досі! вже навіть після десятків прохань хоча б лише зформулювати чітко свої намьекі -- ніяк не відважиться.
Тільки суб'єктивна оцінка --- скользкий лживый типок.
Але 5 куо. чітко навчать визначати хто брехун-то.
І не треба ніяких оцих комедійних пасток, ребусів, відчуттів)))
Вже який день голову морочить натяками. Але слизький, виявляється, у неї я.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 02 лют, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:38
moveton написав:
..........
Какая-то жуткая каша. Революционеры в 1917м отнюдь не были забитым эксплуатируемым сословием. Это были довольно обеспеченные люди, которые тупо хотели власти, а не подчиняться царю. Конечно, привлекли для революции массы недалёких недовольных, что они были никем, а станут всем. Но разве такой опыт не показывает, что не совсем уж тупой диктатор не будет доводить ситуацию до бунтоопасной?
............
Не надо так уж упрощать.
Совсем не обязательно, что революционеры просто стремятся к власти. Среди них (особенно, до хотя бы первых признаков победы) достаточно много искренне верящих в свои идеи.
По Вашей логике первые христиане тоже боролись за власть? Наверное, всё же нет. Хотя после победы христианства церковь использовала учение в далеко не всегда благовидных целях. И далеко ушла от первоначальных идей.
Со второй частью Вашего поста согласен.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:50
moveton написав:
.............
А чем это плохо, если система не кастовая и каждый может выбрать в каком сословии ему больше нравится?
Кастовая система не обязательно такая жёсткая, как была в Индии.
При капитализме формально каст нет. Но фактически система вполне себе существует, хотя возможность "смены касты" в принципе есть. На практике шансы детей из разных "каст" заметно отличаются.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:56
whois2010 написав:
..........
Я два рази не повторюю. Не повторюю. У вас в 00.00 годин обнуляється пам'ять?
У меня ничего не обнуляется. Не обнуляется.
Сейчас пересмотрел Ваши сообщения - ответы не вижу. Может, у Вас с памятью нелады?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:05
Hotab написав:V2
,
розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К. Буданов
Буданов у виграшній позиції.
Важка чорнова брудна робота - це Залужний. Результат не завжди позитивний
Красиві акції по знищенню кораблів, чи підрив вантажівки на мосту - це ГУР. Яскраво, красиво, всі задоволені.
Це може спрацювати
Очень верно!
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:06
Вопрос "какое положение наиболее эффективно" вообще не стоит?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:10
ЛАД написав:
Що зробили особисто Ви?
Окрім того, що доказувати, що ми не можемо робити танки, мабуть, тим більше, літаки. Та які там танки, по-вашому, ми взагалі нічого серйозного зробити не можемо.
Такі питання задавайте своєму зезенту, який загробив ВПК. Також не забудьте спитать- Що зробили особисто Ви?
А про сурових східних робочих забудьте.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:13
unicdima написав:
...........
по факту на Росії десь тисяча добровольців в день(хоч і за гроші), а у нас нуль.
А єдність ми бачим і по цьому форуму, де пропаганда проти мобілізації на першому місці.
Согласен.
Но и в РФ единство только в мифах. А 1000 добровольцев в день набирают благодаря высоким зарплатам в армии и просто относительно большому количеству людей в стране.
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