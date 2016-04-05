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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6620662166226623>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:14

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:а очередей в ТЦК нет.

Подойдите к ТЦК и полюбуетесь на очереди. Бусики там не ловят, не веря, что ухилянты могут подойти близко :)
Я в понедельник пришел к 9, а попасть внутрь смог только около 11. А в понедельник количество людей обычно минимальное.
Добровольцев с горящими глазами уже не видно, но достаточно сознательного народа еще хватает.

Тогда почему такая проблема с мобилизацией?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:15

  detroytred написав:
  stm написав:и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так,

Все ж таки змогли згенерити зі стелі чергове ще кумедніше за попередні.
Знімаю капелюха.
Дна нема.

Краще на питання відповіли. Хоча б на хто покарати-то мене повинен за повідомлення про працелюбність українців?

Зачем второй раз захоплюватись? Что бы опять извиняться перед хуиз2010?
Про очень хорошие сообщения про трудолюбивость и их количество я просто улыбнусь. Моя улыбка доставляет вам столько неудобств, что грех этим не пользоваться ))) я ответила и не прекращаю "вы мне не нравитесь!" ))) Это ни на йоту не изменено)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда почему такая проблема с мобилизацией?
Я двічі на рік стою в такій черзі, там 99% мають право на відстрочку/бронь/інвалідність/...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кастовая система не обязательно такая жёсткая, как была в Индии.

Чого була - вона нікуди не зникла. Звісно, дискримінація стала трохи м'якіша, з'явилася певна можливість бути "поза" цією системою (правда не без певної дискримінації). Так, це 21 століття
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:22

Ухилянти! Беріть приклад з ведучого новин!

https://youtube.com/shorts/EoY7VpO3hLw? ... 2QDQk19_ra

А вам, слабО?©
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А у нас "більшість виборців 60+"? :shock:

По факту так. Формально приблизно однаково, але ця вікова категорія активніше бере участь у виборах і якщо дійде до виборів, то точно вони вирішать кому рулити.
  Hotab написав:У депутатів у всіх великих бізнес.
Якщо кожен третій купив авто, то грубо в середньому раз в 3 роки міняє авто.
Нормальний термін для багатої людини.
Цікаво що в Україні купували нерухомість. Патріоти ж!! І вірять в перемогу. :mrgreen:

Деякі як Гетманцев, що стурбований як общипувати пересічних, чимало і за бугор переправили:
За вказаними даними, народний депутат орендує квартиру у Франції для своєї дружини та двох синів.
Однак найцікавіше – це вартість оренди, яка вселяє повагу сумою в 9 923 007 гривень. https://amp.znaj.ua/kompromat/476992-or ... -getmancev

Аж глянув в декларацію і там дійсно ця майже 10-мільйонна сума.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:29

В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 02 лют, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:33

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Кастовая система не обязательно такая жёсткая, как была в Индии.

Чого була - вона нікуди не зникла. Звісно, дискримінація стала трохи м'якіша, з'явилася певна можливість бути "поза" цією системою (правда не без певної дискримінації). Так, це 21 століття

Десь 3-4 роки тому пройшла тема, що в ІТ-середовищі США серед індусів були виявлєні прояви того, що керівник індус намагався дізнатись, до якої касти належать його підлеглі

І якщо посада не співпадала з кастою (звичайно, коли нижча каста займала більш вищу посаду), то були прояви отієї самої м"якої дискримінації

Так що, ЛАД, у індусів нічого нікуди не зникло
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:35

  Water написав:...........
Такі питання задавайте своєму зезенту, який загробив ВПК. Також не забудьте спитать- Що зробили особисто Ви?
.......

Вы ничего не путаете?
ВПК "загробив" Зеленский за 2-2,5 года? А не все предыдущие президенты за 30 лет?
Точнее, конечно, не президенты, но при их правлении. Кстати, напомню, что Порошенко был не только президентом, но и 16 лет нардепом и занимал периодически достаточно высокие должности в государстве. Не напомните, когда он выступал против разрушения промышленности и, в частности, ВПК?
И зачем вопрос к Вам (повторение того, что Вы задали мне): "Що зробили особисто Ви?", Вы переадресовываете Зеленскому, который до президенства не имел к промышленности вообще никакого отношения?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лют, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:44

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Кастовая система не обязательно такая жёсткая, как была в Индии.

Чого була - вона нікуди не зникла. Звісно, дискримінація стала трохи м'якіша, з'явилася певна можливість бути "поза" цією системою (правда не без певної дискримінації). Так, це 21 століття

Не исчезла, но всё-таки стала послабее, как Вы и отметили. Поэтому я писал "была", вспоминая о временах, когда она имела классический императивный характер.
ЛАД
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