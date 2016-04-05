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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6620662166226623
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как-то, ещё вначале президенства Зеленского, я писал, что пройдёт несколько лет и во всех проблемах, всё равно, будет виноват Порошенко

Прошло несколько лет ... во всём виноват Порошенко ... то есть, попередник.
Всё, по класике

ИЧСХ, на 5-м году президенства самого Порошенка, попередники были не виноваты, а был виноват сам Порошенко

Может, некоторым пенсионерам стоит на календарь посмотреть и годы подсчитать
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:53

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так,

Все ж таки змогли згенерити зі стелі чергове ще кумедніше за попередні.
Знімаю капелюха.
Дна нема.

Краще на питання відповіли. Хоча б на хто покарати-то мене повинен за повідомлення про працелюбність українців?

Зачем второй раз захоплюватись? Что бы опять извиняться перед хуиз2010?
Про очень хорошие сообщения про трудолюбивость и их количество я просто улыбнусь. Моя улыбка доставляет вам столько неудобств, что грех этим не пользоваться ))) я ответила и не прекращаю "вы мне не нравитесь!" ))) Это ни на йоту не изменено)

Вмикнули "блондинку" чи це начебто повинно бути занадто складне для мого розуміння?

Самі грайтеся зі своїми посмішками, інтуіцією, ребусами, натяками, пастками.
Я-то вам для чого?
Прямо зформулюйте.
А також всі претензії, звинувачення. Прямо зформулюйте.

Добре. Відповідей так і нема. По колу пішли ребуси. До побачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:05

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А у нас "більшість виборців 60+"? :shock:

По факту так. Формально приблизно однаково, але ця вікова категорія активніше бере участь у виборах і якщо дійде до виборів, то точно вони вирішать кому рулити.
..........

60+ столько же, сколько 18-60?
Вы не преувеличиваете? По укр Вики:
на 1 січня 2022 року за розрахунками Державної служби статистики України

діти віком до 14 років — 14,93 %;
дорослі віком 15—64 роки — 67,43 %;
особи похилого віку (65 років і старіші) — 17,64 %

Почему-то Госстат даёт такую разбивку, а не до 69 и после.
Пусть 60-64 ещё 6% и 15-18 5%. Тогда 18-60 примерно 55-56%, а 60+ пусть даже 24%, т.е. в 2,3 раза меньше.
Можно посмотреть по Госстату ("Населення (1990-2021)"). В 2022 - 18+ - 33 649,2 тыс., 60+ - 10 152,4 тыс. Тогда 18-60 23 497 тыс. Получается разница в те же 2,3 раза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:07

  Игорь Алексеевич написав:В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.
ви за останні 5 років хоч раз були в будь-якому ТЦК? Зараз є черги отримати висновок. Добровольців небагато.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Допоможіть опізнати злочинців. Друзі, треба встановити імена цих працівників силових структур, які вели незаконне стеження за журналістами Бігус.інфо. Це можуть бути співробітники ДЗНд СБУ або співробітники Нацполііціі та інших органів влади. Правоохоронці проводили незаконні операції проти журналістів. Треба встановити їхні імена, щоб потім вони не брехали нікому, ніби захищали державу під час війни, а щоб всі знали, що вони працюють у Києві по готелях, підглядають за громадянами без законних підстав на замовлення офісу президента.

https://www.facebook.com/m.opanasenko/posts/pfbid02FHz5P5XT9J1TqF22Jv5W1YqH5ja1EU1LrmqN3NEkAJdcxXuCwbXscSnv896KiHzol
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:26

А вообще интересно.
Мы, вроде, боремся за демократию и ЕС.
При этом от "борцов" звучат явно недемократические предложения. (Это не по поводу мобилизации, связанной с экстремальной ситуацией войны).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:29

  ЛАД написав:Совсем не обязательно, что революционеры просто стремятся к власти. Среди них (особенно, до хотя бы первых признаков победы) достаточно много искренне верящих в свои идеи.

Ладно, скажем мягче: они хотели переворота не потому, что относились к бедному адски эксплуатируемому сословию. Разговор про это шёл. Пусть будет, что стремились к власти ради высоких идей. Бывает, да. Вон были такие декабристы. Тоже, наверное, особо эксплуатируемые.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:41

Китай погрожував Україні через внесення китайських компаній в список спонсорів війни — ЗМІ
Ірина_
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