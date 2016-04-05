stm написав:и заметьте, он пытается мне понравиться ))) вы этого правда не видите, но поверьте это так,
Все ж таки змогли згенерити зі стелі чергове ще кумедніше за попередні. Знімаю капелюха. Дна нема.
Краще на питання відповіли. Хоча б на хто покарати-то мене повинен за повідомлення про працелюбність українців?
Зачем второй раз захоплюватись? Что бы опять извиняться перед хуиз2010? Про очень хорошие сообщения про трудолюбивость и их количество я просто улыбнусь. Моя улыбка доставляет вам столько неудобств, что грех этим не пользоваться ))) я ответила и не прекращаю "вы мне не нравитесь!" ))) Это ни на йоту не изменено)
Вмикнули "блондинку" чи це начебто повинно бути занадто складне для мого розуміння?
Самі грайтеся зі своїми посмішками, інтуіцією, ребусами, натяками, пастками. Я-то вам для чого? Прямо зформулюйте. А також всі претензії, звинувачення. Прямо зформулюйте.
Добре. Відповідей так і нема. По колу пішли ребуси. До побачення.
По факту так. Формально приблизно однаково, але ця вікова категорія активніше бере участь у виборах і якщо дійде до виборів, то точно вони вирішать кому рулити. ..........
60+ столько же, сколько 18-60? Вы не преувеличиваете? По укр Вики:
на 1 січня 2022 року за розрахунками Державної служби статистики України
діти віком до 14 років — 14,93 %; дорослі віком 15—64 роки — 67,43 %; особи похилого віку (65 років і старіші) — 17,64 %
Почему-то Госстат даёт такую разбивку, а не до 69 и после. Пусть 60-64 ещё 6% и 15-18 5%. Тогда 18-60 примерно 55-56%, а 60+ пусть даже 24%, т.е. в 2,3 раза меньше. Можно посмотреть по Госстату ("Населення (1990-2021)"). В 2022 - 18+ - 33 649,2 тыс., 60+ - 10 152,4 тыс. Тогда 18-60 23 497 тыс. Получается разница в те же 2,3 раза.
Игорь Алексеевич написав:В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.
ви за останні 5 років хоч раз були в будь-якому ТЦК? Зараз є черги отримати висновок. Добровольців небагато.
Допоможіть опізнати злочинців. Друзі, треба встановити імена цих працівників силових структур, які вели незаконне стеження за журналістами Бігус.інфо. Це можуть бути співробітники ДЗНд СБУ або співробітники Нацполііціі та інших органів влади. Правоохоронці проводили незаконні операції проти журналістів. Треба встановити їхні імена, щоб потім вони не брехали нікому, ніби захищали державу під час війни, а щоб всі знали, що вони працюють у Києві по готелях, підглядають за громадянами без законних підстав на замовлення офісу президента.
ЛАД написав:Совсем не обязательно, что революционеры просто стремятся к власти. Среди них (особенно, до хотя бы первых признаков победы) достаточно много искренне верящих в свои идеи.
Ладно, скажем мягче: они хотели переворота не потому, что относились к бедному адски эксплуатируемому сословию. Разговор про это шёл. Пусть будет, что стремились к власти ради высоких идей. Бывает, да. Вон были такие декабристы. Тоже, наверное, особо эксплуатируемые.
ЛАД написав:Совсем не обязательно, что революционеры просто стремятся к власти. Среди них (особенно, до хотя бы первых признаков победы) достаточно много искренне верящих в свои идеи.
Ладно, скажем мягче: они хотели переворота не потому, что относились к бедному адски эксплуатируемому сословию. Разговор про это шёл. Пусть будет, что стремились к власти ради высоких идей. Бывает, да. Вон были такие декабристы. Тоже, наверное, особо эксплуатируемые.
Хороший пример. Они явно не стремились к свержению царизма. Хотели просто прогрессивных преобразований. Можно вспомнить народовольцев. Они тоже вряд ли стремились к власти и тоже не принадлежали к "особо эксплуатируемым". Да и большевики тоже. Это, вообще, достаточно типичная ситуация. У "особо эксплуатируемых" обычно не хватает ни образования, ни времени, чтобы разобраться в ситуации. Во главе становятся более образованные идеалисты. Позже, при приближении к победе, присоединяются подлецы и властолюбцы.
Кстати, интересно о Плеханове из Вики (хотя и не связано с обсуждаемым вопросом):
Плеханов поддерживал Временное правительство, был против «Апрельских тезисов» В. И. Ленина, назвав их «бредом».
К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, так как считал, что Россия к социалистической революции не готова: «русская история ещё не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма»[10]. Считал, что захват власти «одним классом или — ещё того хуже — одной партией»[10] может иметь печальные последствия.
В «Открытом письме к петроградским рабочим» Плеханов заявил: «Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его отступить далеко назад от позиций, завоёванных в феврале и марте нынешнего года». При этом Плеханов предсказывал, что большевики взяли власть надолго и ни о каком серьёзном сопротивлении им в данный момент не может быть и речи
Игорь Алексеевич написав:В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.
за вашою логікою, в поліції треба працювати до 60... а чому ні, раз мобілізація до 60
боюсь, що стільки не живуть(серце, або печінка не витримає)