Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:45

moveton написав: ЛАД написав: Совсем не обязательно, что революционеры просто стремятся к власти. Среди них (особенно, до хотя бы первых признаков победы) достаточно много искренне верящих в свои идеи. Совсем не обязательно, что революционеры просто стремятся к власти. Среди них (особенно, до хотя бы первых признаков победы) достаточно много искренне верящих в свои идеи.

Ладно, скажем мягче: они хотели переворота не потому, что относились к бедному адски эксплуатируемому сословию. Разговор про это шёл. Пусть будет, что стремились к власти ради высоких идей. Бывает, да. Вон были такие декабристы. Тоже, наверное, особо эксплуатируемые. Ладно, скажем мягче: они хотели переворота не потому, что относились к бедному адски эксплуатируемому сословию. Разговор про это шёл. Пусть будет, что стремились к власти ради высоких идей. Бывает, да. Вон были такие декабристы. Тоже, наверное, особо эксплуатируемые.

Плеханов поддерживал Временное правительство, был против «Апрельских тезисов» В. И. Ленина, назвав их «бредом».



К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, так как считал, что Россия к социалистической революции не готова: «русская история ещё не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма»[10]. Считал, что захват власти «одним классом или — ещё того хуже — одной партией»[10] может иметь печальные последствия.



В «Открытом письме к петроградским рабочим» Плеханов заявил: «Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его отступить далеко назад от позиций, завоёванных в феврале и марте нынешнего года». При этом Плеханов предсказывал, что большевики взяли власть надолго и ни о каком серьёзном сопротивлении им в данный момент не может быть и речи

Хороший пример.Они явно не стремились к свержению царизма. Хотели просто прогрессивных преобразований.Можно вспомнить народовольцев. Они тоже вряд ли стремились к власти и тоже не принадлежали к "особо эксплуатируемым". Да и большевики тоже. Это, вообще, достаточно типичная ситуация. У "особо эксплуатируемых" обычно не хватает ни образования, ни времени, чтобы разобраться в ситуации. Во главе становятся более образованные идеалисты. Позже, при приближении к победе, присоединяются подлецы и властолюбцы.Кстати, интересно о Плеханове из Вики (хотя и не связано с обсуждаемым вопросом):