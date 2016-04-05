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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6621662266236624
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:53

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/EoY7VpO3hLw?si=QW-t-H2QDQk19_ra

А вам, слабО?©

ХАЙП !
з екрану краще б коханій дружині повідомив про свої почуття , чи сповістив новину про народження сина або повідомив про свій донат , як пенсіонери останні заощадження , а так більше схоже як спланований виступ :arrow:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:у індусів нічого нікуди не зникло


індуси -це ще та під*росня, хоч завжди вважав, що араби гірше (палестинські в першу чергу, потім саудити)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:60+ столько же, сколько 18-60?
Вы не преувеличиваете? По укр Вики:
на 1 січня 2022 року за розрахунками Державної служби статистики України

Від 1 січня 2022 багато чого змінилось - якраз ця гілка появилась. Точних цифр не знає ніхто, але:
На початку 2023 року з 11,9 млн працездатних людей в Україні на місцях постійного проживання перебувають 7,9-8,8 млн – лише 45-50% довоєнної чисельності працездатного населення, каже Сергій Мірошниченко.
https://zaxid.net/news/

Пенсіонерів 10,5 млн.
Понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... tabot.html

Є і молодші 60-ти, але маса +60 зараз без пенсії. Виїхавші працездатні навряд чисто організаційно зможуть голосувати, якщо навіть захочуть, так що переконаний на дільницях будуть переважати перевірені часом виборці.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:00

Ой+
Если Вы имеете ввиду сегодняшнюю ситуацию, то вполне возможно. Тогда мы просто говорили о разном. Я говорил о нормальных выборах, когда возможность проголосовать имеют все желающие граждане Украины.
Хотя "на місцях постійного проживання перебувають 7,9-8,8 млн" не показатель. Те,кто в армии тоже не "на місцях постійного проживання. И никто не мешает проголосовать тем, кто является беженцем (разве что страх перед ТЦК :) ).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лют, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:03


Якщо з Угорщиною та OTP-банком прокатило
Коли OTP-банк внесли в список спонсорів війни, а потім, на вимогу Угорщини, з цього списку видалили

То, чому б і Китаю не зробити те саме

"Nothing personal, it's just business"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:04

Нещодавно оприлюднений новий урядовий законопроект про мобілізацію в Україні має ваду - там немає норми про ротацію наших воїнів.

Очільник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич сказав агенції "Інтерфакс-Україна", що "на законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін".

"...Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - зазначив народний обранець. Нардеп також припустив, що його колеги між першим і другим читанням запропонують внести норму про ротацію у проект закону
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:07

  ЛАД написав:Вы ничего не путаете?
ВПК "загробив" Зеленский за 2-2,5 года? А не все предыдущие президенты за 30 лет?

2020 рік(Це не попередні президенти):
Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет.
А без павлоградського палива – не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".

"Назвемо речі своїми іменами – ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується – особисто в мене викликає запитання", – каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму – у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
"Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти – це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача – то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" – обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков.
https://www.5.ua/polityka/komanda-zelen ... 22836.html

И зачем вопрос к Вам (повторение того, что Вы задали мне): "Що зробили особисто Ви?", Вы переадресовываете Зеленскому, который до президенства не имел к промышленности вообще никакого отношения?

Ви трішечки помиляєтесь. Особисто я не збираюсь задавать такі питання ЗЕ, це ваш преЗЕдент, ви і питайте.
Звісно ні до політики, ні до промисловості він не мав стосунку, він грає в іншому жанрі, не пам`ятаєте в якому?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То, чому б і Китаю не зробити те саме

"Nothing personal, it's just business"
нехай збирають лайки в Контакте
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:18

Військовий ніколи не був престижним в Україні.

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.


за вашою логікою, в поліції треба працювати до 60...
а чому ні, раз мобілізація до 60

боюсь, що стільки не живуть(серце, або печінка не витримає)

Тут можна з іншого боку поглянути
У воєнні ВУЗи навіть до 2014 року не було особливих черг і конкурсів. А після 2014 так тим більше.
Конкурс був у льотний , інколи великий, інколи не дуже великий. Але і там після відсіювання тих, хто лише хоче, але не підходить, конкурсу знов не було.
Підняти термін служби можна і до 90 років, де взяти бажаючих??. Та ще бажано якісних, щоб не брати кого попало
Особисто Ігор Батькович на ранню пенсію своїх дітей віддав у військовий ВУЗ? Чи знайшов їм цікавіше місце?

P.S Особливого шарму професії військового додавало те, що починаючи з 1995 року ЗСУ постійно нещадно скорочували. Для майбутнього офіцера, а поки що абітурієнта це означає, що ти можеш віддати кращі роки 16-27 років, і після першого контракту в 27 років тобі кажуть «ти не потрібний» (і таке дійсно було всюди). А у тебе професія «танкіст», ггггг. Ти дуже «потрібний» на біржі праці з цим дипломом і досвідом роботи. Це до теми привабливості військового ВНЗ для абітурієнта, який думає хоча б на 2 кроки вперед.
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