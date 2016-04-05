Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:18

prodigy написав: Игорь Алексеевич написав: В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы. В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.



за вашою логікою, в поліції треба працювати до 60...

а чому ні, раз мобілізація до 60



боюсь, що стільки не живуть(серце, або печінка не витримає) за вашою логікою, в поліції треба працювати до 60...а чому ні, раз мобілізація до 60боюсь, що стільки не живуть(серце, або печінка не витримає)

Тут можна з іншого боку поглянутиУ воєнні ВУЗи навіть до 2014 року не було особливих черг і конкурсів. А після 2014 так тим більше.Конкурс був у льотний , інколи великий, інколи не дуже великий. Але і там після відсіювання тих, хто лише хоче, але не підходить, конкурсу знов не було.Підняти термін служби можна і до 90 років, де взяти бажаючих??. Та ще бажано якісних, щоб не брати кого попалоОсобисто Ігор Батькович на ранню пенсію своїх дітей віддав у військовий ВУЗ? Чи знайшов їм цікавіше місце?P.S Особливого шарму професії військового додавало те, що починаючи з 1995 року ЗСУ постійно нещадно скорочували. Для майбутнього офіцера, а поки що абітурієнта це означає, що ти можеш віддати кращі роки 16-27 років, і після першого контракту в 27 років тобі кажуть «ти не потрібний» (і таке дійсно було всюди). А у тебе професія «танкіст», ггггг. Ти дуже «потрібний» на біржі праці з цим дипломом і досвідом роботи. Це до теми привабливості військового ВНЗ для абітурієнта, який думає хоча б на 2 кроки вперед.