ХАЙП !
з екрану краще б коханій дружині повідомив про свої почуття , чи сповістив новину про народження сина або повідомив про свій донат , як пенсіонери останні заощадження , а так більше схоже як спланований виступ
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:53
ХАЙП !
з екрану краще б коханій дружині повідомив про свої почуття , чи сповістив новину про народження сина або повідомив про свій донат , як пенсіонери останні заощадження , а так більше схоже як спланований виступ
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Від 1 січня 2022 багато чого змінилось - якраз ця гілка появилась. Точних цифр не знає ніхто, але:
Пенсіонерів 10,5 млн.
Є і молодші 60-ти, але маса +60 зараз без пенсії. Виїхавші працездатні навряд чисто організаційно зможуть голосувати, якщо навіть захочуть, так що переконаний на дільницях будуть переважати перевірені часом виборці.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:00
Ой+
Если Вы имеете ввиду сегодняшнюю ситуацию, то вполне возможно. Тогда мы просто говорили о разном. Я говорил о нормальных выборах, когда возможность проголосовать имеют все желающие граждане Украины.
Хотя "на місцях постійного проживання перебувають 7,9-8,8 млн" не показатель. Те,кто в армии тоже не "на місцях постійного проживання. И никто не мешает проголосовать тем, кто является беженцем (разве что страх перед ТЦК ).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лют, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:03
Якщо з Угорщиною та OTP-банком прокатило
Коли OTP-банк внесли в список спонсорів війни, а потім, на вимогу Угорщини, з цього списку видалили
То, чому б і Китаю не зробити те саме
"Nothing personal, it's just business"
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:04
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:07
2020 рік(Це не попередні президенти):
Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет.
А без павлоградського палива – не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
"Назвемо речі своїми іменами – ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується – особисто в мене викликає запитання", – каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий.
Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму – у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
"Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти – це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача – то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" – обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков.
Ви трішечки помиляєтесь. Особисто я не збираюсь задавать такі питання ЗЕ, це ваш преЗЕдент, ви і питайте.
Звісно ні до політики, ні до промисловості він не мав стосунку, він грає в іншому жанрі, не пам`ятаєте в якому?
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:18
Військовий ніколи не був престижним в Україні.
Тут можна з іншого боку поглянути
У воєнні ВУЗи навіть до 2014 року не було особливих черг і конкурсів. А після 2014 так тим більше.
Конкурс був у льотний , інколи великий, інколи не дуже великий. Але і там після відсіювання тих, хто лише хоче, але не підходить, конкурсу знов не було.
Підняти термін служби можна і до 90 років, де взяти бажаючих??. Та ще бажано якісних, щоб не брати кого попало
Особисто Ігор Батькович на ранню пенсію своїх дітей віддав у військовий ВУЗ? Чи знайшов їм цікавіше місце?
P.S Особливого шарму професії військового додавало те, що починаючи з 1995 року ЗСУ постійно нещадно скорочували. Для майбутнього офіцера, а поки що абітурієнта це означає, що ти можеш віддати кращі роки 16-27 років, і після першого контракту в 27 років тобі кажуть «ти не потрібний» (і таке дійсно було всюди). А у тебе професія «танкіст», ггггг. Ти дуже «потрібний» на біржі праці з цим дипломом і досвідом роботи. Це до теми привабливості військового ВНЗ для абітурієнта, який думає хоча б на 2 кроки вперед.
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