ХАЙП ! з екрану краще б коханій дружині повідомив про свої почуття , чи сповістив новину про народження сина або повідомив про свій донат , як пенсіонери останні заощадження , а так більше схоже як спланований виступ
ЛАД написав:60+ столько же, сколько 18-60? Вы не преувеличиваете? По укр Вики: на 1 січня 2022 року за розрахунками Державної служби статистики України
Від 1 січня 2022 багато чого змінилось - якраз ця гілка появилась. Точних цифр не знає ніхто, але:
На початку 2023 року з 11,9 млн працездатних людей в Україні на місцях постійного проживання перебувають 7,9-8,8 млн – лише 45-50% довоєнної чисельності працездатного населення, каже Сергій Мірошниченко. https://zaxid.net/news/
Є і молодші 60-ти, але маса +60 зараз без пенсії. Виїхавші працездатні навряд чисто організаційно зможуть голосувати, якщо навіть захочуть, так що переконаний на дільницях будуть переважати перевірені часом виборці.
Ой+ Если Вы имеете ввиду сегодняшнюю ситуацию, то вполне возможно. Тогда мы просто говорили о разном. Я говорил о нормальных выборах, когда возможность проголосовать имеют все желающие граждане Украины. Хотя "на місцях постійного проживання перебувають 7,9-8,8 млн" не показатель. Те,кто в армии тоже не "на місцях постійного проживання. И никто не мешает проголосовать тем, кто является беженцем (разве что страх перед ТЦК ).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лют, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Нещодавно оприлюднений новий урядовий законопроект про мобілізацію в Україні має ваду - там немає норми про ротацію наших воїнів.
Очільник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич сказав агенції "Інтерфакс-Україна", що "на законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін".
"...Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - зазначив народний обранець. Нардеп також припустив, що його колеги між першим і другим читанням запропонують внести норму про ротацію у проект закону
ЛАД написав:Вы ничего не путаете? ВПК "загробив" Зеленский за 2-2,5 года? А не все предыдущие президенты за 30 лет?
2020 рік(Це не попередні президенти): Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. А без павлоградського палива – не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
"Назвемо речі своїми іменами – ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується – особисто в мене викликає запитання", – каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий.
Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму – у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти. "Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти – це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача – то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" – обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков. https://www.5.ua/polityka/komanda-zelen ... 22836.html
И зачем вопрос к Вам (повторение того, что Вы задали мне): "Що зробили особисто Ви?", Вы переадресовываете Зеленскому, который до президенства не имел к промышленности вообще никакого отношения?
Ви трішечки помиляєтесь. Особисто я не збираюсь задавать такі питання ЗЕ, це ваш преЗЕдент, ви і питайте. Звісно ні до політики, ні до промисловості він не мав стосунку, він грає в іншому жанрі, не пам`ятаєте в якому?
Игорь Алексеевич написав:В мирное время военные, полиция и т.д выходили на пенсию в 45 лет. А сейчас воевать мужчинам до 60 лет. Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили... Сейчас в ТЦК должны работать женщины и военные с инвалидностью 1 группы (без ноги, без руки...) А то там сидят 45 летние военные пенсы.
за вашою логікою, в поліції треба працювати до 60... а чому ні, раз мобілізація до 60
боюсь, що стільки не живуть(серце, або печінка не витримає)
Тут можна з іншого боку поглянути У воєнні ВУЗи навіть до 2014 року не було особливих черг і конкурсів. А після 2014 так тим більше. Конкурс був у льотний , інколи великий, інколи не дуже великий. Але і там після відсіювання тих, хто лише хоче, але не підходить, конкурсу знов не було. Підняти термін служби можна і до 90 років, де взяти бажаючих??. Та ще бажано якісних, щоб не брати кого попало Особисто Ігор Батькович на ранню пенсію своїх дітей віддав у військовий ВУЗ? Чи знайшов їм цікавіше місце?
P.S Особливого шарму професії військового додавало те, що починаючи з 1995 року ЗСУ постійно нещадно скорочували. Для майбутнього офіцера, а поки що абітурієнта це означає, що ти можеш віддати кращі роки 16-27 років, і після першого контракту в 27 років тобі кажуть «ти не потрібний» (і таке дійсно було всюди). А у тебе професія «танкіст», ггггг. Ти дуже «потрібний» на біржі праці з цим дипломом і досвідом роботи. Це до теми привабливості військового ВНЗ для абітурієнта, який думає хоча б на 2 кроки вперед.
ЛАД написав:Вы ничего не путаете? ВПК "загробив" Зеленский за 2-2,5 года? А не все предыдущие президенты за 30 лет?
2020 рік(Це не попередні президенти): Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. А без павлоградського палива – не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
"Назвемо речі своїми іменами – ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується – особисто в мене викликає запитання", – каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий.
Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму – у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти. "Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти – це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача – то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" – обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков. https://www.5.ua/polityka/komanda-zelen ... 22836.html
И зачем вопрос к Вам (повторение того, что Вы задали мне): "Що зробили особисто Ви?", Вы переадресовываете Зеленскому, который до президенства не имел к промышленности вообще никакого отношения?
Ви трішечки помиляєтесь. Особисто я не збираюсь задавать такі питання ЗЕ, це ваш преЗЕдент, ви і питайте. Звісно ні до політики, ні до промисловості він не мав стосунку, він грає в іншому жанрі, не пам`ятаєте в якому?
Доводити щось ладу - даремно витрачати час! Він періодично робить одні й ті самі вкиди, на які отримує аналогічні відповіді. Але в голові Зе гомо совектікус ці речі ніяк не вживаються!