З'явилися конкретні цифри (від голови бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласи): "Щоб мобілізувати від 400 до 500 тис осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки. 720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону.
В тому році на грошове забезпечення всл направлено -- 900+ млрд.грн. За доходів в бюджет -- 1,6 трлн.грн.
Тобто: навчання+виплати+одяг одного додатково мобілізованого -- 322 млрд./450 тис.
І ще: *За розрахунками Мінфіну у 2024 році до загальних фондів місцевих бюджетів надійде 462 млрд грн, в минулому році було 442 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів 一 це ті внутрішні ресурси, які ми якраз можемо спрямовувати на потреби ЗСУ», — зазначила Підласа.
Але Підласи каже, що влада не хоче чіпати ці гроші. Податок на розкіш не дасть суттєвих надходжень. Ще мова була про джерела: ОВГЗ, девальвацію і т.д. Ніякого рішення поки нема і приблизно -- так я зрозумів з її слів. Поки йдуть тільки розмови.
Чітко!: Кожен транш буде супроводжуватися вимогою реформ. І не тільки від Штатів, але і від європейців. І чітко: гроші від європейців (18 млрд. за 2023р. і очікувані 50 млрд. на 4 роки) -- це кредити. Але з бонусами по відсоткам. З 50 млрд. прямо в бюджет піде тільки 39,9 млрд. І будуть просити, щоб 20 млрд. з них надали одразу в 2024 році, інакше прийдеться друкувати гроші, важко закрити буде діру. Нечітко: коли (спочатку було - якщо. виправилася Підласа)) вступимо до ЄС кредити можливо спишуть.
Тобто 2024 ми повинні пройти без проблем.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 20:56, всього редагувалось 5 разів.
Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва
це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.
Підсумую п'ятьма тезами про політичну ситуацію в країні після статті Залужного.
1. За власним бажанням Залужний не піде, хай в ОПУ не сподіваються. Якби пішов тепер — це виглядало б як зняття з себе відповідальності за армію, яку керівництво держави поставило в складну ситуацію від страху перед "непопулярними рішеннями" щодо мобілізації.
Читайте також: Стаття Залужного для CNN: бачення Головкома і сміливість говорити викликає істерику в ОП
2. Якщо Залужного зняти тепер чи найближчим часом — це виглядатиме як помста за критику, причому абсолютно справедливу. Ситуація для ОПУ програшна.
3. На Залужного справді працює якась команда піарників, вочевидь міжнародна, яка в критичний момент раптом вийшла з-за лаштунків і показала свій хист. Написати за дві доби такий текст, як стаття Залужного, і оперативно домовитися з CNN про його публікацію — здогадайтеся самі, якої якості тут потрібен спічрайтерський хист (спойлер: дуже високої) і якого рівня зв'язки (спойлер: це плюс-мінус рівень Держдепу).
4. Робити з Залужного кумира не варто. В нашої армії досі купа проблем, зокрема неподоланих "совкових" болячок. Але схоже, що наразі він наш найкращий кандидат на те місце, яке він і займає. Наявні альтернативи тих, від кого залежить життєво важлива для нас підтримка, явно не вразили.
5. В такі моменти можна щиро порадіти, що не все в Україні вирішує більшість виборців і обране ними політичне керівництво. На наше щастя, є ще й "зовнішнє управління".
trololo написав: а що росія готова зупинити війну? на яких умовах? і на яких гарантіях, що через рік два вони цю угоду не порушать?
Вопрос на самом деле ключевой. Никто не знает готов ли путин прекратить войну, потому что никто ему это не предлагал, условия никто не выдвигал и гарантии не обсуждал. Не будем обсуждать всерьез план мира Зеленского, когда путин извиняется, отводит войска на границы 1991 года, выплачивает Украине триллионные репарации, едет на суд в Гааге и тд. Это мало связано психиатрически с реальностью, когда уже несколько месяцев продолжается ползучее наступление орков, пока пару квадратных километров в день, санкции успешно обходятся, экономика рф даже потихоньку растет, основная оркомасса чувствует войну только по ТВ, помощь Запада Украине стопорится, поставки новой техники и боеприпасов Украине по сравнению с годом ранее упали в десятки раз, финансирование под вопросом. Население Украины все более ожесточеннее сопротивляется мобилизации, боевые части испытывают сильный некомплект личного состава, в то время когда в рф нормальная очередь в военкомат повоевать за длинным рублем. Зачем путину в такой ситуации переговоры? Тем более их и никто не предлагает? Или предлагают план его капитуляции, когда у него явно ощущение, что в долгую он сможет дожать как минимум дополнительно хороший кусок украинской земли, и очевидно, что через полгода ситуация для него будет более выиграшней. А не дай Бог посыпется финансирование украинской армии через задержки с западной помощью, 80 процентов армии не согласится плавать в грязи в окопах под КАБами за 20 тысяч гривен, когда миллионы здоровых мужиков якобы инвалидов, каких-то бронированных, с каким-то купленными отсрочками сидят в тылу. Тем более не раз писал, за два года не смогли реформировать украинскую армию вообще, маленькая совковая красная армия с такими же порядками и дибилизмом. Сегодня довели, что я должен блять в 6 утра докладывать были ли у саперов прошествия, на мой скромный вопрос, а на хуя это делать в шесть утра, когда все спят, а не допустим вечером или в 8 утра, поднялся неимоверный визг, я до 12 часов должен скинуть несколько донесений, до 16 часов ещё несколько, до 20 часов ещё несколько, когда я должен заниматься жизнями людей с планированием минных заграждений и планированием оборонных заграждений никому не интересно, главное вовремя подать доповидь. Мой визави из другого батальона доведенный до хохота от маразма, целый месяц но главное вовремя посылал доповиди в таком виде - подразделение ни хуя не делало, на завтра ни хуя планируем. Буквально цитата. И только через месяц ему позвонили, ты что какую то хрень шлёшь ))) Мне всё больше происходящее напоминает маразм, мой друг, доброволец февраля 2022 года, сегодня сказал, надо тикать из дурдома, есть несколько способов, но дом пропал, цитата Булгакова. Хотя он всегда меня попрекал, что я пессимист. Итого мое видение ситуации - все гораздо хуже, чем вливают вам в голову СМИ, телевизор и телеграмм, через полгода будет ещё хуже, если путин решится на дополнительную мобилизацию как осенью 2023, у Украины нет плана действий в этой ситуации, никакого, просто поменять отслуживших два года Долярчиков страна не дееспособна.
Чушь-то не пишите. Выбор у него был простой - сбежать 24-25.02. И кто знает, как бы было тогда.
А ещё проще было в ответ на предупреждения "партнёров" подписать что-нибудь с Путиным, объяснив неготовностью к полномасштабной войне. Не помните, что все "партнёры" придерживались оценки "Киев за 3 дня" или, в лучшем случае, за неделю?
Якщо вже йти по шляху припущень та конспірології: 1) Куди саме тікати? 2) А точно там його чекали? 3) Яка була б доля Зе після такого? 4) В Україні б ІМХО мало що(або зовсім нічого в гіршу сторону) не змінилось. 5) Так може щось таки і було підписано(чи домовлено) з путіним? Нас про це звісно "забули" повідомити. Як і про невідворотність війни та ще багато чого. Той, хто один раз збрехав, збреше ще. В теорію "корисної" брехні не вірю зовсім.
trololo написав:.... Мне всё больше происходящее напоминает маразм, мой друг, доброволец февраля 2022 года, сегодня сказал, надо тикать из дурдома, есть несколько способов, но дом пропал, цитата Булгакова. Хотя он всегда меня попрекал, что я пессимист. Итого мое видение ситуации - все гораздо хуже, чем вливают вам в голову СМИ, телевизор и телеграмм, через полгода будет ещё хуже, если путин решится на дополнительную мобилизацию как осенью 2023, у Украины нет плана действий в этой ситуации, никакого, просто поменять отслуживших два года Долярчиков страна не дееспособна.
О, и до вас уже начало доходить...Мало-помалу трезвеет народ.
drevlyanin написав: Якщо вже йти по шляху припущень та конспірології: 1) Куди саме тікати? 2) А точно там його чекали? 3) Яка була б доля Зе після такого? 4) В Україні б ІМХО мало що(або зовсім нічого в гіршу сторону) не змінилось. 5) Так може щось таки і було підписано(чи домовлено) з путіним? Нас про це звісно "забули" повідомити. Як і про невідворотність війни та ще багато чого. Той, хто один раз збрехав, збреше ще. В теорію "корисної" брехні не вірю зовсім.
О как людям за пол года вектор настроений изменили! Прошлым летом вас бы тут с г-ом сожрали за подобные словоизлияния А сегодня уже все готовы договариваться.
Бетон написав:Допоможіть опізнати злочинців. Друзі, треба встановити імена цих працівників силових структур, які вели незаконне стеження за журналістами Бігус.інфо. Це можуть бути співробітники ДЗНд СБУ або співробітники Нацполііціі та інших органів влади. Правоохоронці проводили незаконні операції проти журналістів. Треба встановити їхні імена, щоб потім вони не брехали нікому, ніби захищали державу під час війни, а щоб всі знали, що вони працюють у Києві по готелях, підглядають за громадянами без законних підстав на замовлення офісу президентп.
Стоп, остановите истерику. Во первых, фамилии журналистов, во вторых, почему они не в лавах ЗСУ, дальше будем обсуждать происходящее