Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:34

З'явилися конкретні цифри (від голови бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласи):"Щоб мобілізувати від 400 до 500 тис осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки. 720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону.Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців — дуже нетривіальна задача", 一 заявила Підласа.Повна бесіда:В тому році на грошове забезпечення всл направлено -- 900+ млрд.грн.За доходів в бюджет -- 1,6 трлн.грн.Тобто: навчання+виплати+одяг одного додатково мобілізованого -- 322 млрд./450 тис.І ще:*За розрахунками Мінфіну у 2024 році до загальних фондів місцевих бюджетів надійде 462 млрд грн, в минулому році було 442 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів 一 це ті внутрішні ресурси, які ми якраз можемо спрямовувати на потреби ЗСУ», — зазначила Підласа.Але Підласи каже, що влада не хоче чіпати ці гроші.Податок на розкіш не дасть суттєвих надходжень.Ще мова була про джерела: ОВГЗ, девальвацію і т.д.Ніякого рішення поки нема і приблизно -- так я зрозумів з її слів. Поки йдуть тільки розмови.Чітко!: Кожен транш буде супроводжуватися вимогою реформ. І не тільки від Штатів, але і від європейців.І чітко: гроші від європейців (18 млрд. за 2023р. і очікувані 50 млрд. на 4 роки) -- це кредити. Але з бонусами по відсоткам.З 50 млрд. прямо в бюджет піде тільки 39,9 млрд.І будуть просити, щоб 20 млрд. з них надали одразу в 2024 році, інакше прийдеться друкувати гроші, важко закрити буде діру.Нечітко: коли (спочатку було - якщо. виправилася Підласа)) вступимо до ЄС кредити можливо спишуть.Тобто 2024 ми повинні пройти без проблем.