Бетон написав:Допоможіть опізнати злочинців. Друзі, треба встановити імена цих працівників силових структур, які вели незаконне стеження за журналістами Бігус.інфо. Це можуть бути співробітники ДЗНд СБУ або співробітники Нацполііціі та інших органів влади. Правоохоронці проводили незаконні операції проти журналістів. Треба встановити їхні імена, щоб потім вони не брехали нікому, ніби захищали державу під час війни, а щоб всі знали, що вони працюють у Києві по готелях, підглядають за громадянами без законних підстав на замовлення офісу президентп.
Стоп, остановите истерику. Во первых, фамилии журналистов, во вторых, почему они не в лавах ЗСУ, дальше будем обсуждать происходящее
Бигус в ЗСУ с первых дней. Фамилии журналистов будут женскими. Рада слышать, и смеюсь что ваш знакомый гораздо проворней, а вы всё ещё встаёте в 6 утра
freeze написав:Тем более не раз писал, за два года не смогли реформировать украинскую армию вообще, маленькая совковая красная армия с такими же порядками и дибилизмом.
Армія керується статутами, а статути - то закон. Хто має змінювати закон? Певно, що Верховна рада.
freeze написав:Сегодня довели, что я должен блять в 6 утра докладывать были ли у саперов прошествия, на мой скромный вопрос, а на хуя это делать в шесть утра, когда все спят
Командування о 6 не спить. Весь двіж і перші доповіді можуть о 5 починатися.
freeze написав:я до 12 часов должен скинуть несколько донесений, до 16 часов ещё несколько, до 20 часов ещё несколько, когда я должен заниматься жизнями людей с планированием минных заграждений и планированием оборонных заграждений никому не интересно, главное вовремя подать доповидь.
Якщо ніколи ту херню робити - скидай те саме, що й вчора.
freeze написав:Итого мое видение ситуации - все гораздо хуже, чем вливают вам в голову СМИ, телевизор и телеграмм, через полгода будет ещё хуже, если путин решится на дополнительную мобилизацию как осенью 2023, у Украины нет плана действий в этой ситуации, никакого, просто поменять отслуживших два года Долярчиков страна не дееспособна.
Вцілому +, але за цей рік будуть вбиті в 0 всі радянські запаси техніки.
freeze написав:экономика рф даже потихоньку растет,
Це орківська пропаганда каже, що росте. А видобуток нафти падає. А зростання виробництва б/к та ремонту техніки - то не зовсім економіка. Точніше пересічному орка не додасть ніякої пропозиції товарів чи послуг, якщо десь відремонтують додаткових Т-72.
Бетон написав:Допоможіть опізнати злочинців. .... Правоохоронці проводили незаконні операції проти журналістів. Треба встановити їхні імена, щоб потім вони не брехали нікому, ніби захищали державу під час війни, ..
Стоп, остановите истерику.
freeze, невже Ви не розумієте, що істерику (панічні настрої) викликають Ваші пости про "все погано"? Який результат ви хочете отримати від панікерів?
Бундестаг ухвалив бюджет військової допомоги Україні на 2024 рік – він становить майже 7,6 мільярда євро. Бюджет військової допомоги ухвалили в межах річного бюджету Німеччини, витрати якого у 2024 році можуть становити 476,81 мільярда євро. Раніше, 17 січня, “Мілітарний” повідомляв про анонсовану Німеччиною військову допомогу на суму майже 7 мільярдів євро. Цю заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом.
freeze написав:Тем более не раз писал, за два года не смогли реформировать украинскую армию вообще, маленькая совковая красная армия с такими же порядками и дибилизмом.
Армія керується статутами, а статути - то закон. Хто має змінювати закон? Певно, що Верховна рада.
І де в Статутах про дебілізм та дурні порядки?
Там вказано в обов'язках начальників: *- виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшими командирами (начальниками); - знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за його заявами, скаргами та іншими зверненнями;*
А не зайопувати підлеглий особовий склад дурними власними вимогами (хатєлками). Тобто що Рада ще повинна змінити-прописати в Статуті? В тому і проблема, що армія не керується Статутами. Ви спитайте навіть у майорів, коли вони його бачили-то? Да хоча б елементарне: нехай майор доповість СВОЇ посадові обов'язки! Свої посадові. Що він зобов'язаний згідно отого Статуту, а не хатєлок своїх начальників... Да він ці обов'язки і не бачив ніколи. А робить те, що йому скаже-накаже начальник. От і все керування Статутами))
Це в отій совковій армії можна було начальнику вказати, що, звиняйте, згідно Статуту треба отак (а не як вам хочеться). І начальник сам вимагав у підлеглого знання своїх посадових обов'язків. Щоб підлеглий знав їх і виконував.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 22:55, всього редагувалось 3 разів.
stm написав:Бигус в ЗСУ с первых дней. Фамилии журналистов будут женскими. Рада слышать, и смеюсь что ваш знакомый гораздо проворней, а вы всё ещё встаёте в 6 утра
Я не против журналистов, но я тот персонаж, который минимум лет семь не смотрел ни разу телевизор, не понимаю, как журналист Бигус функционирует в ЗСУ. Но всякие медийные засранцы, которые получили удостоверение УБД за то, что появились на сутки на передовой, рассовывая на камеру пакетик с волонтерской помощью, выглядит омерзительно.
Banderlog написав: Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма. Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили. Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипет а ви там тойво... , поки без мене кордони 91р.
Одужуйте. Парацетомол то стара фігня і мені теж не допомагає. Теж нещодавно спіймав якусь бацилу-температура 38,6, голова чавунна, в спині стріляє... Подзвонив до лікарні а там знайома відповіла, що купа людей з якоюсь новою інфекцією(не корона) і вже кілька лікарів заразилося. Тому нікуди не ходив, допомогла мені її рекомендація: Німесил 2-3 рози на день по пакетику. п.с. Про неодмінно "кордони 91" наче затихло, окрім самих, ну ви зрозуміли. Може вас трохи заспокоїть -теж після нового року попав на гроші-при нальоті винесло вибуховою хвилею кілька вікон і там в 17 кгрн не вкладешся. Дружина психонула до аритмії а мені вже якось пох останнім часом на матеріальне. Хочеться тільки щоб не гинули більше знайомі і не знайомі українці, бо в неділю було чергове поховання.
Бетон написав:Допоможіть опізнати злочинців. .... Правоохоронці проводили незаконні операції проти журналістів. Треба встановити їхні імена, щоб потім вони не брехали нікому, ніби захищали державу під час війни, ..
Стоп, остановите истерику.
freeze, невже Ви не розумієте, що істерику (панічні настрої) викликають Ваші пости про "все погано"? Який результат ви хочете отримати від панікерів?
Правда, всегда лечит. Я всегда был сторонником западной медицины, когда больному раком врач рассказывал всю правду, какие варианты, как можно бороться, какие есть пути. А совковые, аналоги подоляковским варианты, когда пожелтевшему от рака печени совкому барду Визбору, только перед смертью сказали правду мне не нравятся. И Подоляк с Ермаком не нравятся, ибо врут. И ежедневные видосики Зеленского, скрывающего правду и несущие ересь в стиле фантастов Стругацких мне не нравятся. Население не дибилы, должно знать правду о ситуации, о потерях, о перспективах.Общаются с населением как с кретинами, вместо того чтобы обсудить, такая ситуация, такие пути решения, такие перспективы. Погибнуть бегая в каске и в бронике как Сальвадор Альенде, это путь героя одиночки, но может миллионы населения не готовы бегать за бесстрашным зеленым героем на кладбище. И это выглядит так, судя по миллионам комментариев, не желающих идти в штурмовики. А что дальше ? А вот дальше это гораздо сложнее, чем предвыборные популистические шоу Зеленского на стадионе
Water написав:........... Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму – у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
Если не ошибаюсь, Вы мне доказывали, что Украина, в частности, Малышева не может делать танки. А самолёты и ракеты мы делать можем? Если вооружение этих бригад и полков уже давно прошло все сроки эксплуатации и никуда не годится, то, возможно, это единственное решение? У Вас есть информация о состоянии техники в этих частях?
"Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти – це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача – то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" – обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков. https://www.5.ua/polityka/komanda-zelen ... 22836.html
Спасибо за ссылку, но могу предложить и другие. На 2020 год:
На цей час на території заводу знаходилось понад 1,8 тисяч тон твердого ракетного палива гарантійний термін експлуатації якого вибіг іще 20 років тому. Керівництво заводу скаржилось на перебої з фінансуванням програми з його утилізації[4]. У квітні 2020 року директор заводу повідомив, що з початку року завод не отримує фінансування, тому довелось звільнити 687 працівників[18]. Однак вже в червні того ж року, під час візиту тогочасного міністра внутрішніх справ лунали заяви про відновлення ракетної програми України і тому начебто завод готується навпаки, взяти нових працівників та розширити виробничі потужності[19]
Можете ещё посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=QO4h4F56aAg от "22 нояб. 2019 г." - коротенькое, всего 2:19. Вы скажете, что это уже при Зеленском, но финансирование на 2019 планировалось ещё при Порошенко. Прочитайте текст под видео. Там есть такое:
Програма утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет SS-24 (РС-22 за радянською термінологією) на Павлоградському хімічному заводі була розрахована до кінця 2019 року.
Однак через відсутність фінансування не утилізували все паливо, й нині на заводі зберігаються ще 38 балістичних ракет, що містять понад 1800 тонн ракетного палива.
Это точно было до Зеленского. Можете ещё глянуть https://www.youtube.com/watch?v=Gxdslit4k6Y от "4 июн. 2020 г." тоже всего 2:25. А вообще, мне надоело по кругу доказывать одно и то же. Я когда-то довольно подробно разбирал сказки о прекращении разработки и освоения новых ракет. В т.ч. там было и о Павлоградском заводе и проблемах с производством ракетного топлива, подробнее, чем в этих ссылках. Эти так - что первое попалось.
Так что сказки насчёт "остановки производства ракетного топлива" это только журналистские сказки. Можете перечитывать на ночь.
И зачем вопрос к Вам (повторение того, что Вы задали мне): "Що зробили особисто Ви?", Вы переадресовываете Зеленскому, который до президенства не имел к промышленности вообще никакого отношения?
Ви трішечки помиляєтесь. Особисто я не збираюсь задавать такі питання ЗЕ, це ваш преЗЕдент, ви і питайте. Звісно ні до політики, ні до промисловості він не мав стосунку, він грає в іншому жанрі, не пам`ятаєте в якому?
Вам ещё не надоело? Президент избран большинством голосов. Нет никаких сомнений в результатах. Никто не говорил и не говорит о подтасовках. Значит, он Президент Украины, а не мой или Ваш. Может, Вы ещё предложите избирать двоих - Зеленского для 73% и Порошенко для 27%? Это будет демократия в Вашем понимании? Так что это не я, а Вы "помиляєтесь". И совсем не "трішечки", а очень сильно.