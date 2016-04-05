вы всё ещё встаёте в 6 утра
- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:06
stm ,
- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У школі Тернополя поачав працювати капелан
Наш варіант реформи освіти:
- Уроки починаємо зі "Слава Ісусу Христу", закінчуємо словом "Амінь";
- Церковні дзвони для капелана, а не вчителів.
- Кожен клас називають найбільшими грішниками в історії школи.
- На вході перевіряють чистоту рук, змінного взуття, сердець і помислів. Нечупарам загрожують вічні муки.
- Віддаємо монове МОНу, а богове — Богу. Теорію еволюції викладаємо лише як крінжовий приклад нерозуміння телегонії, але ж викладаємо!
- Вчителів не цікавить, чому ви не зробили ДЗ — на сповіді розкажете.
- Волосяниця на розсуд учнів.*
*поки що
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В нас всі досить чітко знають свої обов'язки відповідно до Статуту внутрішньої служби. Я навіть від 2 херень відбився знаючи Статути та ще пару нормативних документів.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все просто. Якщо не хочуть йти в штурмову піхоту -то хай платять податків стільки, щоб
всіх орків-заробітчан можна було заїбашити дронами. Якщо не хочуть платити добровільно - треба заставляти, бо це легше аніж в штурмову піхоту.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:16
Тобто Ви в якості своєї правоти посилалися на Статут?
Тоді знімаю капелюха, що ще є такі всл.
Залишилось тільки поширити Ваш винятковий підрозділ (частину) на усе військо.
Бо знайомий реально проводив експеримент з майорами. На розкажи свої обов'язки.
Жоден не зміг. Більшість ніколи не бачили і овсі запитували: а навіщо мені їх знати?
Питання ж: а як же ти тоді свої посадові обов'язки виконуєш? Чим керуєшся-то? - вганяло у ступор.
А коли генералу показав нормативні документи на його хатєлки, той почухав рєпу і запитав: що закінчував, раз такий вумний? Але все ж таки погодився.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:17
Интересно, какие "речі вживаються" в Вашей голове?
Кроме злобы в адрес Зеленского там, похоже, вообще ничего больше нет.
Вам бы подучить украинский язык. "вживаються" - "употребляются". Вы, вероятно, имели ввиду что-то другое. Например, "сочетаются", так это - "поєднуються".
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