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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6624662566266627
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:06

stm ,

вы всё ещё встаёте в 6 утра ;)



- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У школі Тернополя поачав працювати капелан :mrgreen:

Наш варіант реформи освіти:
- Уроки починаємо зі "Слава Ісусу Христу", закінчуємо словом "Амінь";
- Церковні дзвони для капелана, а не вчителів.
- Кожен клас називають найбільшими грішниками в історії школи.
- На вході перевіряють чистоту рук, змінного взуття, сердець і помислів. Нечупарам загрожують вічні муки.
- Віддаємо монове МОНу, а богове — Богу. Теорію еволюції викладаємо лише як крінжовий приклад нерозуміння телегонії, але ж викладаємо!
- Вчителів не цікавить, чому ви не зробили ДЗ — на сповіді розкажете.
- Волосяниця на розсуд учнів.*
*поки що


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02e1ViyJHeqTXQMVejFNL4aMpN2mfQ6dwtTS4z4zNaryorwvZ3ddxBzFGrcEW3Y1Z7l&id=100001515094776
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А не зайопувати підлеглий особовий склад дурними власними вимогами (хатєлками).
Тобто що Рада ще повинна змінити-прописати в Статуті?
В тому і проблема, що армія не керується Статутами.
Ви спитайте навіть у майорів, коли вони його бачили-то?
Да хоча б елементарне: нехай майор доповість СВОЇ посадові обов'язки!
Свої посадові.
Що він зобов'язаний згідно отого Статуту, а не хатєлок своїх начальників...
Да він ці обов'язки і не бачив ніколи. А робить те, що йому скаже-накаже начальник. От і все керування Статутами))

В нас всі досить чітко знають свої обов'язки відповідно до Статуту внутрішньої служби. Я навіть від 2 херень відбився знаючи Статути та ще пару нормативних документів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:но может миллионы населения не готовы бегать за бесстрашным зеленым героем на кладбище. И это выглядит так, судя по миллионам комментариев, не желающих идти в штурмовики.

Все просто. Якщо не хочуть йти в штурмову піхоту -то хай платять податків стільки, щоб
всіх орків-заробітчан можна було заїбашити дронами. Якщо не хочуть платити добровільно - треба заставляти, бо це легше аніж в штурмову піхоту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:16

  Denik написав:
  detroytred написав:А не зайопувати підлеглий особовий склад дурними власними вимогами (хатєлками).
Тобто що Рада ще повинна змінити-прописати в Статуті?
В тому і проблема, що армія не керується Статутами.
Ви спитайте навіть у майорів, коли вони його бачили-то?
Да хоча б елементарне: нехай майор доповість СВОЇ посадові обов'язки!
Свої посадові.
Що він зобов'язаний згідно отого Статуту, а не хатєлок своїх начальників...
Да він ці обов'язки і не бачив ніколи. А робить те, що йому скаже-накаже начальник. От і все керування Статутами))

В нас всі досить чітко знають свої обов'язки відповідно до Статуту внутрішньої служби. Я навіть від 2 херень відбився знаючи Статути та ще пару нормативних документів.

Тобто Ви в якості своєї правоти посилалися на Статут?
Тоді знімаю капелюха, що ще є такі всл.
Залишилось тільки поширити Ваш винятковий підрозділ (частину) на усе військо.
Бо знайомий реально проводив експеримент з майорами. На розкажи свої обов'язки.
Жоден не зміг. Більшість ніколи не бачили і овсі запитували: а навіщо мені їх знати?
Питання ж: а як же ти тоді свої посадові обов'язки виконуєш? Чим керуєшся-то? - вганяло у ступор.

А коли генералу показав нормативні документи на його хатєлки, той почухав рєпу і запитав: що закінчував, раз такий вумний? Але все ж таки погодився.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:17

  V2 написав:.........
Доводити щось ладу - даремно витрачати час! Він періодично робить одні й ті самі вкиди, на які отримує аналогічні відповіді. Але в голові Зе гомо совектікус ці речі ніяк не вживаються!

Интересно, какие "речі вживаються" в Вашей голове?
Кроме злобы в адрес Зеленского там, похоже, вообще ничего больше нет.

Вам бы подучить украинский язык. "вживаються" - "употребляются". Вы, вероятно, имели ввиду что-то другое. Например, "сочетаются", так это - "поєднуються".
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