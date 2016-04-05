Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:53

ЛАД написав: Если не ошибаюсь, Вы мне доказывали, что Украина, в частности, Малышева не может делать танки. Если не ошибаюсь, Вы мне доказывали, что Украина, в частности, Малышева не может делать танки.

У Вас есть информация о состоянии техники в этих частях?

Это точно было до Зеленского.

Вам ещё не надоело?

Президент избран большинством голосов. Нет никаких сомнений в результатах. Никто не говорил и не говорит о подтасовках.

Значит, он Президент Украины, а не мой или Ваш.

Так что это не я, а Вы "помиляєтесь". И совсем не "трішечки", а очень сильно.

"Я вам нічєво нє должєн" (с) Самізнаєтєкто.По-перше, ви збирались стоять у верстата.По-друге, особисто я не доказував шо не може, це інший форумчанин вам доводив шо виробництво за 60 км від москалів нічим нормальним не закінчиться.По-третє, я вам доводив шо виробництво сучасної техніки це трішки інше, ніж кувалдометром болти забивать.В-четвертих, ви сказали шо я ніякого відношення до виробництва ніколи не мав, ну тіпа як і президент, ви це самі сказали, не я.Ще від вас було шо на Заході України люди не вміють випускать техніку, це тільки сурові робітники Сходу України, які на Захід не поїдуть, бо їм там нема де жить.Це питання-прикол? Для москалів- состояніє технікі- швах.Звісно, до ЗЕ багато шо було похєрєно.Він тих, хто його вибирав, не мій вибір точно.UPD: Мені достатньо було ЗЕліних результатів аналізів.Колись були сумніви шо помиляюсь, але ні, не помилявся.Особисто ви сказали шо вам нормально- пенсія в порядку, ви нічого не втратили, родичі в безпеці. Шо ще потрібно?