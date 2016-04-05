RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6625662666276628>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:06

stm ,

вы всё ещё встаёте в 6 утра ;)



- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..
Hotab
 
Повідомлень: 10886
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У школі Тернополя поачав працювати капелан :mrgreen:

Наш варіант реформи освіти:
- Уроки починаємо зі "Слава Ісусу Христу", закінчуємо словом "Амінь";
- Церковні дзвони для капелана, а не вчителів.
- Кожен клас називають найбільшими грішниками в історії школи.
- На вході перевіряють чистоту рук, змінного взуття, сердець і помислів. Нечупарам загрожують вічні муки.
- Віддаємо монове МОНу, а богове — Богу. Теорію еволюції викладаємо лише як крінжовий приклад нерозуміння телегонії, але ж викладаємо!
- Вчителів не цікавить, чому ви не зробили ДЗ — на сповіді розкажете.
- Волосяниця на розсуд учнів.*
*поки що


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02e1ViyJHeqTXQMVejFNL4aMpN2mfQ6dwtTS4z4zNaryorwvZ3ddxBzFGrcEW3Y1Z7l&id=100001515094776
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А не зайопувати підлеглий особовий склад дурними власними вимогами (хатєлками).
Тобто що Рада ще повинна змінити-прописати в Статуті?
В тому і проблема, що армія не керується Статутами.
Ви спитайте навіть у майорів, коли вони його бачили-то?
Да хоча б елементарне: нехай майор доповість СВОЇ посадові обов'язки!
Свої посадові.
Що він зобов'язаний згідно отого Статуту, а не хатєлок своїх начальників...
Да він ці обов'язки і не бачив ніколи. А робить те, що йому скаже-накаже начальник. От і все керування Статутами))

В нас всі досить чітко знають свої обов'язки відповідно до Статуту внутрішньої служби. Я навіть від 2 херень відбився знаючи Статути та ще пару нормативних документів.
Denik
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 23.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:но может миллионы населения не готовы бегать за бесстрашным зеленым героем на кладбище. И это выглядит так, судя по миллионам комментариев, не желающих идти в штурмовики.

Все просто. Якщо не хочуть йти в штурмову піхоту -то хай платять податків стільки, щоб
всіх орків-заробітчан можна було заїбашити дронами. Якщо не хочуть платити добровільно - треба заставляти, бо це легше аніж в штурмову піхоту.
Denik
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 23.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:16

  Denik написав:
  detroytred написав:А не зайопувати підлеглий особовий склад дурними власними вимогами (хатєлками).
Тобто що Рада ще повинна змінити-прописати в Статуті?
В тому і проблема, що армія не керується Статутами.
Ви спитайте навіть у майорів, коли вони його бачили-то?
Да хоча б елементарне: нехай майор доповість СВОЇ посадові обов'язки!
Свої посадові.
Що він зобов'язаний згідно отого Статуту, а не хатєлок своїх начальників...
Да він ці обов'язки і не бачив ніколи. А робить те, що йому скаже-накаже начальник. От і все керування Статутами))

В нас всі досить чітко знають свої обов'язки відповідно до Статуту внутрішньої служби. Я навіть від 2 херень відбився знаючи Статути та ще пару нормативних документів.

Тобто Ви в якості своєї правоти посилалися на Статут?
Тоді знімаю капелюха, що ще є такі всл.
Залишилось тільки поширити Ваш винятковий підрозділ (частину) на усе військо.
Бо знайомий реально проводив експеримент з майорами. На розкажи свої обов'язки.
Жоден не зміг. Більшість ніколи не бачили і овсі запитували: а навіщо мені їх знати?
Питання ж: а як же ти тоді свої посадові обов'язки виконуєш? Чим керуєшся-то? - вганяло у ступор.

А коли генералу показав нормативні документи на його хатєлки, той почухав рєпу і запитав: що закінчував, раз такий вумний? Але все ж таки погодився.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27832
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:17

  V2 написав:.........
Доводити щось ладу - даремно витрачати час! Він періодично робить одні й ті самі вкиди, на які отримує аналогічні відповіді. Але в голові Зе гомо совектікус ці речі ніяк не вживаються!

Интересно, какие "речі вживаються" в Вашей голове?
Кроме злобы в адрес Зеленского там, похоже, вообще ничего больше нет.

Вам бы подучить украинский язык. "вживаються" - "употребляются". Вы, вероятно, имели ввиду что-то другое. Например, "сочетаются", так это - "поєднуються".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27638
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5241 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:24

  Hotab написав:stm ,

вы всё ещё встаёте в 6 утра ;)



- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..

Да, именно на это нездоровое желание встретить рассвет с командиром я и обратила внимание )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4465
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:...Такая непоследовательность говорит о том, что путин сам не знает зачем всё это происходит и к чему идёт.
Накал ситуации повышался, если не был получен ожидаемый результат от кого. Вот и имеем такую непоследовательность. Было ли это решение одного человека или какой-то узкой группы людей с манией величия?..
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5797
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:37

  V2 написав:Підсумую п'ятьма тезами про політичну ситуацію в країні після статті Залужного.
............
Читайте також: Стаття Залужного для CNN: бачення Головкома і сміливість говорити викликає істерику в ОП
............

Интересно, Вы сами читали статью в CNN и эссе Залужного?
Прочитайте, на всякий случай. Ссылки я дал здесь - viewtopic.php?p=5681478#p5681478.
Потом расскажете, в чём там "сміливість".
И
Примечание редактора: Валерий Залужный является Главнокомандующим Вооружённых Сил Украины с 2021 года. Статья написана до ожидаемого объявления о его увольнении.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27638
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5241 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:53

  ЛАД написав:Если не ошибаюсь, Вы мне доказывали, что Украина, в частности, Малышева не может делать танки.

"Я вам нічєво нє должєн" (с) Самізнаєтєкто.
По-перше, ви збирались стоять у верстата.
По-друге, особисто я не доказував шо не може, це інший форумчанин вам доводив шо виробництво за 60 км від москалів нічим нормальним не закінчиться.
По-третє, я вам доводив шо виробництво сучасної техніки це трішки інше, ніж кувалдометром болти забивать.
В-четвертих, ви сказали шо я ніякого відношення до виробництва ніколи не мав, ну тіпа як і президент, ви це самі сказали, не я.
Ще від вас було шо на Заході України люди не вміють випускать техніку, це тільки сурові робітники Сходу України, які на Захід не поїдуть, бо їм там нема де жить.
У Вас есть информация о состоянии техники в этих частях?

Це питання-прикол? Для москалів- состояніє технікі- швах.
Это точно было до Зеленского.

Звісно, до ЗЕ багато шо було похєрєно.
Вам ещё не надоело?
Президент избран большинством голосов. Нет никаких сомнений в результатах. Никто не говорил и не говорит о подтасовках.
Значит, он Президент Украины, а не мой или Ваш.

Він тих, хто його вибирав, не мій вибір точно.
UPD: Мені достатньо було ЗЕліних результатів аналізів.
Так что это не я, а Вы "помиляєтесь". И совсем не "трішечки", а очень сильно.

Колись були сумніви шо помиляюсь, але ні, не помилявся.
Особисто ви сказали шо вам нормально- пенсія в порядку, ви нічого не втратили, родичі в безпеці. Шо ще потрібно?
Water
 
Повідомлень: 2142
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6625662666276628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2777)
03.02.2024 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.