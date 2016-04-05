вы всё ещё встаёте в 6 утра
- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:06
stm ,
- я хочу каждый рассвет своей жизни встречать с тобой!
- я встаю в 6
- ладно, проехали..
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У школі Тернополя поачав працювати капелан
Наш варіант реформи освіти:
- Уроки починаємо зі "Слава Ісусу Христу", закінчуємо словом "Амінь";
- Церковні дзвони для капелана, а не вчителів.
- Кожен клас називають найбільшими грішниками в історії школи.
- На вході перевіряють чистоту рук, змінного взуття, сердець і помислів. Нечупарам загрожують вічні муки.
- Віддаємо монове МОНу, а богове — Богу. Теорію еволюції викладаємо лише як крінжовий приклад нерозуміння телегонії, але ж викладаємо!
- Вчителів не цікавить, чому ви не зробили ДЗ — на сповіді розкажете.
- Волосяниця на розсуд учнів.*
*поки що
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В нас всі досить чітко знають свої обов'язки відповідно до Статуту внутрішньої служби. Я навіть від 2 херень відбився знаючи Статути та ще пару нормативних документів.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все просто. Якщо не хочуть йти в штурмову піхоту -то хай платять податків стільки, щоб
всіх орків-заробітчан можна було заїбашити дронами. Якщо не хочуть платити добровільно - треба заставляти, бо це легше аніж в штурмову піхоту.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:16
Тобто Ви в якості своєї правоти посилалися на Статут?
Тоді знімаю капелюха, що ще є такі всл.
Залишилось тільки поширити Ваш винятковий підрозділ (частину) на усе військо.
Бо знайомий реально проводив експеримент з майорами. На розкажи свої обов'язки.
Жоден не зміг. Більшість ніколи не бачили і овсі запитували: а навіщо мені їх знати?
Питання ж: а як же ти тоді свої посадові обов'язки виконуєш? Чим керуєшся-то? - вганяло у ступор.
А коли генералу показав нормативні документи на його хатєлки, той почухав рєпу і запитав: що закінчував, раз такий вумний? Але все ж таки погодився.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:17
Интересно, какие "речі вживаються" в Вашей голове?
Кроме злобы в адрес Зеленского там, похоже, вообще ничего больше нет.
Вам бы подучить украинский язык. "вживаються" - "употребляются". Вы, вероятно, имели ввиду что-то другое. Например, "сочетаются", так это - "поєднуються".
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:24
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Накал ситуации повышался, если не был получен ожидаемый результат от кого. Вот и имеем такую непоследовательность. Было ли это решение одного человека или какой-то узкой группы людей с манией величия?..
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:37
Интересно, Вы сами читали статью в CNN и эссе Залужного?
Прочитайте, на всякий случай. Ссылки я дал здесь - viewtopic.php?p=5681478#p5681478.
Потом расскажете, в чём там "сміливість".
И
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:53
"Я вам нічєво нє должєн" (с) Самізнаєтєкто.
По-перше, ви збирались стоять у верстата.
По-друге, особисто я не доказував шо не може, це інший форумчанин вам доводив шо виробництво за 60 км від москалів нічим нормальним не закінчиться.
По-третє, я вам доводив шо виробництво сучасної техніки це трішки інше, ніж кувалдометром болти забивать.
В-четвертих, ви сказали шо я ніякого відношення до виробництва ніколи не мав, ну тіпа як і президент, ви це самі сказали, не я.
Ще від вас було шо на Заході України люди не вміють випускать техніку, це тільки сурові робітники Сходу України, які на Захід не поїдуть, бо їм там нема де жить.
Це питання-прикол? Для москалів- состояніє технікі- швах.
Звісно, до ЗЕ багато шо було похєрєно.
Він тих, хто його вибирав, не мій вибір точно.
UPD: Мені достатньо було ЗЕліних результатів аналізів.
Колись були сумніви шо помиляюсь, але ні, не помилявся.
Особисто ви сказали шо вам нормально- пенсія в порядку, ви нічого не втратили, родичі в безпеці. Шо ще потрібно?
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