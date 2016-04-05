ЛАД написав:........... Чушь-то не пишите. Выбор у него был простой - сбежать 24-25.02. И кто знает, как бы было тогда.
А ещё проще было в ответ на предупреждения "партнёров" подписать что-нибудь с Путиным, объяснив неготовностью к полномасштабной войне. Не помните, что все "партнёры" придерживались оценки "Киев за 3 дня" или, в лучшем случае, за неделю?
Якщо вже йти по шляху припущень та конспірології: 1) Куди саме тікати? 2) А точно там його чекали? 3) Яка була б доля Зе після такого? 4) В Україні б ІМХО мало що(або зовсім нічого в гіршу сторону) не змінилось. 5) Так може щось таки і було підписано(чи домовлено) з путіним? Нас про це звісно "забули" повідомити. Як і про невідворотність війни та ще багато чого. Той, хто один раз збрехав, збреше ще. В теорію "корисної" брехні не вірю зовсім.
1, 2) Куда предлагали (практически наверняка). И раз предлагали, то ждали. 3) Нормальная доля. Думаю, денег на жизнь у него хватило бы. Не голодал бы точно. + читал бы лекции, писал бы статьи и мемуары. 4) Уже здесь обсуждали. В такой момент страна без Президента и Главковерха... Последствия печальные. Во всяком случае, значительно хуже, чем даже с не очень хорошим. Но, вроде, по его поведению в начале войны ни у кого замечаний нет. 5) Ещё раз. Криминологические "теории" обсуждать не намерен. "В теорію "корисної" брехні" можете верить или нет, Ваше право. Но свержение Саддама было основано на чистой "брехні". Вот не знаю это была "корисна" или "не корисна" брехня. Можно вспомнить и другие ситуации.
detroytred написав:Може саме з цього ростуть ноги отих всіх дивних рішень та поведінки влади?
легко намекну, надо что-то делать чтобы помощь хотя бы не сокращали. Я про эффективность вчера писал.
Портніков доволі відкрито й у лоба висловився, що саме потрібно для невтрачання інтересу та стимулювання допомоги. Трагедії... Отак прямо у лоба. Ще й пояснив, що на жаль отака правда життя. Допомагають, коли лихо...
Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.
Що в розумного на думці то у Портнікова на язиці? Типу можна якусь "правильно летячу" кацапську ракети і не збити?
freeze написав:.......... Правда, всегда лечит. Я всегда был сторонником западной медицины, когда больному раком врач рассказывал всю правду, какие варианты, как можно бороться, какие есть пути.
Придерживаюсь, в общем случае, такого же мнения.
Погибнуть бегая в каске и в бронике как Сальвадор Альенде, это путь героя одиночки, но может миллионы населения не готовы бегать за бесстрашным зеленым героем на кладбище. И это выглядит так, судя по миллионам комментариев, не желающих идти в штурмовики. А что дальше ? А вот дальше это гораздо сложнее, чем предвыборные популистические шоу Зеленского на стадионе
Проблема именно в этом. Никто не знает, что делать дальше. С одной стороны, похоже, очень нужны переговоры и мир. С другой стороны, условия для переговоров сейчас не очень. Вы правильно написали: "Зачем путину в такой ситуации переговоры? ..... когда у него явно ощущение, что в долгую он сможет дожать как минимум дополнительно хороший кусок украинской земли, и очевидно, что через полгода ситуация для него будет более выиграшней." Даже если начать их сейчас, то, очевидно, что он будет их затягивать, как только можно. А затягивать можно долго. Я не работаю в ОП и не имею инсайда, так что ничего сказать не могу. Но вполне допускаю, что Зеленский поменял бы риторику, если бы видел какой-то вариант. Но пока я ни от кого, и от одного комментатора или "эксперта" не видел ничего толкового. Ну, если не считать высказывание Кулебы насчёт "воевать лопатами".
Water написав:........... Такі питання задавайте своєму зезенту, який загробив ВПК. Також не забудьте спитать- Що зробили особисто Ви? .......
Вы ничего не путаете? ВПК "загробив" Зеленский за 2-2,5 года? А не все предыдущие президенты за 30 лет? Точнее, конечно, не президенты, но при их правлении. Кстати, напомню, что Порошенко был не только президентом, но и 16 лет нардепом и занимал периодически достаточно высокие должности в государстве. Не напомните, когда он выступал против разрушения промышленности и, в частности, ВПК?
Да, все эти Порошенки-Тимошенки несут не меньше ответственности за сдачу ЯО чем Кравчук. С Кравчука понятно взятки уже гладки - а с этих "успешных бизнесменов 90х" еще бы было бы здорово спросить "а бил ли ты по столу Леонид Макаровича кулаком доказывая что он был не прав отдавая ЯО"?
ЕС согласовал пакет на 50 миллиардов евро для Украины, поскольку Виктор Орбан поддался давлению. ........... Орбан, наконец, поддался давлению после серии 11-часовых встреч с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентами Европейской комиссии и Совета Урсулой фон дер. Лейен и Шарль Мишель.
katso написав:........... Да, все эти Порошенки-Тимошенки несут не меньше ответственности за сдачу ЯО чем Кравчук. С Кравчука понятно взятки уже гладки - а с этих "успешных бизнесменов 90х" еще бы было бы здорово спросить "а бил ли ты по столу Леонид Макаровича кулаком доказывая что он был не прав отдавая ЯО"?
Если бы только ЯО... Это, возможно, наименьший грех.