Додано: Суб 03 лют, 2024 00:20

freeze написав: ..........

Правда, всегда лечит. Я всегда был сторонником западной медицины, когда больному раком врач рассказывал всю правду, какие варианты, как можно бороться, какие есть пути. ..........Правда, всегда лечит. Я всегда был сторонником западной медицины, когда больному раком врач рассказывал всю правду, какие варианты, как можно бороться, какие есть пути.

Погибнуть бегая в каске и в бронике как Сальвадор Альенде, это путь героя одиночки, но может миллионы населения не готовы бегать за бесстрашным зеленым героем на кладбище. И это выглядит так, судя по миллионам комментариев, не желающих идти в штурмовики.

А что дальше ? А вот дальше это гораздо сложнее, чем предвыборные популистические шоу Зеленского на стадионе

Придерживаюсь, в общем случае, такого же мнения.Проблема именно в этом.Никто не знает, что делать дальше.С одной стороны, похоже, очень нужны переговоры и мир. С другой стороны, условия для переговоров сейчас не очень.Вы правильно написали: "Зачем путину в такой ситуации переговоры? ..... когда у него явно ощущение, что в долгую он сможет дожать как минимум дополнительно хороший кусок украинской земли, и очевидно, что через полгода ситуация для него будет более выиграшней."Даже если начать их сейчас, то, очевидно, что он будет их затягивать, как только можно. А затягивать можно долго.Я не работаю в ОП и не имею инсайда, так что ничего сказать не могу. Но вполне допускаю, что Зеленский поменял бы риторику, если бы видел какой-то вариант. Но пока я ни от кого, и от одного комментатора или "эксперта" не видел ничего толкового.Ну, если не считать высказывание Кулебы насчёт "воевать лопатами".