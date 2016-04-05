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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6626662766286629
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:00

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер.


Лазер это наверное красиво - но и о "классике академика Сахарова" они молодцы, не забывают - впервые с 2016 года готовятся испытать новую ядерную ракету с дальностью полета 3500 миль - их подлодка доплывет до США и отттуда стрельнут аж до южнее Синегала - https://www.thesun.co.uk/wp-content/upl ... jpg?w=1440
Вот кто на них нападет после этого?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:29

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:У путена нет вариантов, кроме как закончить бессмысленную для своего народа войну
Я вже не знаю, де ще запалену свічку поставити на "закінчення війни" цієї весни/цього літа?! :)
Вже і барабани в бліндажі закупили, щоб стукати по них, як шамани :)
І на снарядах пишемо: "кінець війни 04(05)/2024р! :)

Що ще мені робити, щоб твій прогноз точно справдився? :D


Хресний хід ще спробуйте та автопробіг. Хоча... ІМХО квартал це і без вас зробить скоро. :(
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:33

  ЛАД написав:Никаких мулл!
У нас православная страна! Томос с нами!

Да ну? Думаю, когда придется стать масульманами этого тоже не особо кто-то заметит. :)
feecold
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:53

  drevlyanin написав:.......
Знаю, що ви не є поціновувачем автора, але все ж:
[youtube]fs5JT1xr-NQ...

Спасибо.
Но дело даже не столько в авторе. Просто слишком длинное видео.
Возможно, выборочно посмотрю.
Хотя я в общем представляю себе проблемы лазерного оружия на земле. Мой товарищ-однокурсник, который работает по специальности, когда-то занимался этой проблемой.
К сожалению, ни Израиль, который тоже недавно сообщал о подобных испытаниях, ни англичане не публикуют никаких подробностей (по крайней мере в тех сообщениях, которые я видел).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:55

  Hotab написав:katso ,
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны


У вас застарілі і поверхові знання про сучасних циган. Домікі в три поверхи з позолотами де треба і не треба (ніде не треба) , кілька авто в сімʼї. Оце про сучасних циган. А не кінь і кібітка Будулая.


Не все так просто: будинки не вводяться в експлуатацію, тому по документах їх "не існує", авто оформлені на бабусю або керують по довіреності і т.д.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 02:16

  feecold написав:
  ЛАД написав:Никаких мулл!
У нас православная страна! Томос с нами!

Да ну? Думаю, когда придется стать масульманами этого тоже не особо кто-то заметит. :)

На когда готовиться?
Обрезание уже делать?
ЛАД
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  #<1 ... 6626662766286629
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