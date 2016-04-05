В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер.
Лазер это наверное красиво - но и о "классике академика Сахарова" они молодцы, не забывают - впервые с 2016 года готовятся испытать новую ядерную ракету с дальностью полета 3500 миль - их подлодка доплывет до США и отттуда стрельнут аж до южнее Синегала - https://www.thesun.co.uk/wp-content/upl ... jpg?w=1440 Вот кто на них нападет после этого?
vitaliiangel написав:У путена нет вариантов, кроме как закончить бессмысленную для своего народа войну
Я вже не знаю, де ще запалену свічку поставити на "закінчення війни" цієї весни/цього літа?! Вже і барабани в бліндажі закупили, щоб стукати по них, як шамани І на снарядах пишемо: "кінець війни 04(05)/2024р!
Що ще мені робити, щоб твій прогноз точно справдився?
Хресний хід ще спробуйте та автопробіг. Хоча... ІМХО квартал це і без вас зробить скоро.
drevlyanin написав:....... Знаю, що ви не є поціновувачем автора, але все ж: [youtube]fs5JT1xr-NQ...
Спасибо. Но дело даже не столько в авторе. Просто слишком длинное видео. Возможно, выборочно посмотрю. Хотя я в общем представляю себе проблемы лазерного оружия на земле. Мой товарищ-однокурсник, который работает по специальности, когда-то занимался этой проблемой. К сожалению, ни Израиль, который тоже недавно сообщал о подобных испытаниях, ни англичане не публикуют никаких подробностей (по крайней мере в тех сообщениях, которые я видел).
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны
У вас застарілі і поверхові знання про сучасних циган. Домікі в три поверхи з позолотами де треба і не треба (ніде не треба) , кілька авто в сімʼї. Оце про сучасних циган. А не кінь і кібітка Будулая.
Не все так просто: будинки не вводяться в експлуатацію, тому по документах їх "не існує", авто оформлені на бабусю або керують по довіреності і т.д.