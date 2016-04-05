drevlyanin написав:....... Знаю, що ви не є поціновувачем автора, але все ж: [youtube]fs5JT1xr-NQ...
Спасибо. Но дело даже не столько в авторе. Просто слишком длинное видео. Возможно, выборочно посмотрю. Хотя я в общем представляю себе проблемы лазерного оружия на земле. Мой товарищ-однокурсник, который работает по специальности, когда-то занимался этой проблемой. К сожалению, ни Израиль, который тоже недавно сообщал о подобных испытаниях, ни англичане не публикуют никаких подробностей (по крайней мере в тех сообщениях, которые я видел).
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны
У вас застарілі і поверхові знання про сучасних циган. Домікі в три поверхи з позолотами де треба і не треба (ніде не треба) , кілька авто в сімʼї. Оце про сучасних циган. А не кінь і кібітка Будулая.
Не все так просто: будинки не вводяться в експлуатацію, тому по документах їх "не існує", авто оформлені на бабусю або керують по довіреності і т.д.