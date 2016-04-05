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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6626662766286629
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:53

  drevlyanin написав:.......
Знаю, що ви не є поціновувачем автора, але все ж:
[youtube]fs5JT1xr-NQ...

Спасибо.
Но дело даже не столько в авторе. Просто слишком длинное видео.
Возможно, выборочно посмотрю.
Хотя я в общем представляю себе проблемы лазерного оружия на земле. Мой товарищ-однокурсник, который работает по специальности, когда-то занимался этой проблемой.
К сожалению, ни Израиль, который тоже недавно сообщал о подобных испытаниях, ни англичане не публикуют никаких подробностей (по крайней мере в тех сообщениях, которые я видел).
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:55

  Hotab написав:katso ,
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны


У вас застарілі і поверхові знання про сучасних циган. Домікі в три поверхи з позолотами де треба і не треба (ніде не треба) , кілька авто в сімʼї. Оце про сучасних циган. А не кінь і кібітка Будулая.


Не все так просто: будинки не вводяться в експлуатацію, тому по документах їх "не існує", авто оформлені на бабусю або керують по довіреності і т.д.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 06:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.pravda.com.ua/columns/2024/02/2/7440036/
Фрізу, в першу чергу, хоча він і так все це знає
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наша постоянная рубрика «не надо нас пугать чеченами в Киеве, в Мелитополе как-то ж живут»


https://www.facebook.com/share/v/wbFhWN ... tid=WC7FNe

Тройка таких «героев-освободителей» подселится в бучанский подвал, и сразу подклеит все ситкивки и давление выровняет.
Hotab
 
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