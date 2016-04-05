Базовий прогноз НБУ на 2024 рік передбачає надходження $37,4 млрд фінансової допомоги від партнерів. У 2025-му ця сума скоротиться до $25,1 млрд, у 2026-му – $12,6 млрд.

Міжнародна допомога залишатиметься вагомим джерелом покриття бюджетного дефіциту, і за базового сценарію (він передбачає значне зменшення бойових дій з 2025 року) скорочення фінансування від партнерів не створюватиме ризиків для стійкості державних фінансів, адже цей процес буде поступовим, вважають у Нацбанку. Якщо припущення щодо війни справдиться, дефіцит бюджет у 2025–2026 роках зменшиться до 13,5% та 7,5% ВВП відповідно.

Та ситуація з фінансовою допомогою партнерів залишиться одним із ключових ризиків. Збої в надходженні допомоги або зниження її обсягів «значно підважать стійкість державних фінансів, що може погіршити макроекономічну стабільність», вказує НБУ.

Окремо регулятор наголошує не тільки на важливості самого факту надходження допомоги, а й на ритмічності процесу. Прикладом стала ситуація кінця 2023 року – початку 2024-го, коли ця ритмічність була втрачена. Так, за січень Україна майже не отримала зовнішнього фінансування, лише в останній день місяця до бюджету надійшло $390 млн від Японії. Ця ситуація значно посилила невизначеність щодо допомоги найбільших донорів.

Якщо ризики щодо зменшення допомоги реалізуються, це негативно вплине на обсяги золотовалютних резервів НБУ, що погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, йдеться у звіті.



1 лютого лідери ЄС одностайно підтримали Ukraine Facility, завдяки чому Україна може отримати цьогоріч €18 млрд фінансової допомоги. Та ці гроші привʼязані до виконання українською владою конкретних реформ, серед яких, зокрема, і реформа Бюро економічної безпеки.