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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 662766286629663066316632>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:53

  drevlyanin написав:.......
Знаю, що ви не є поціновувачем автора, але все ж:
[youtube]fs5JT1xr-NQ...

Спасибо.
Но дело даже не столько в авторе. Просто слишком длинное видео.
Возможно, выборочно посмотрю.
Хотя я в общем представляю себе проблемы лазерного оружия на земле. Мой товарищ-однокурсник, который работает по специальности, когда-то занимался этой проблемой.
К сожалению, ни Израиль, который тоже недавно сообщал о подобных испытаниях, ни англичане не публикуют никаких подробностей (по крайней мере в тех сообщениях, которые я видел).
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:55

  Hotab написав:katso ,
Я тоже уже говорил что цыгане правильно поняли жизнь- паспортов не имеют то есть не граждане и мобилизации не подлежат, все в нале (компьютерным вирусам и цифровому контролю неподвержены) а лучше в золоте (неподвержены и инфляции), много беременных жен и детей (а многодетного не трожь), прав не имеют на лошадь права не нужны


У вас застарілі і поверхові знання про сучасних циган. Домікі в три поверхи з позолотами де треба і не треба (ніде не треба) , кілька авто в сімʼї. Оце про сучасних циган. А не кінь і кібітка Будулая.


Не все так просто: будинки не вводяться в експлуатацію, тому по документах їх "не існує", авто оформлені на бабусю або керують по довіреності і т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 06:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.pravda.com.ua/columns/2024/02/2/7440036/
Фрізу, в першу чергу, хоча він і так все це знає
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наша постоянная рубрика «не надо нас пугать чеченами в Киеве, в Мелитополе как-то ж живут»


https://www.facebook.com/share/v/wbFhWN ... tid=WC7FNe

Тройка таких «героев-освободителей» подселится в бучанский подвал, и сразу подклеит все ситкивки и давление выровняет.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:По моим ощущениям вы скользкий, лживый типок пытающийся увести разговор в другое русло

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Получается они в МИРНОЕ время могли спокойно ещё служить до 60 лет и потом на пенсию. А мы этих лбов с 45 лет кормили...

Так тут ще одному такому detroytred вистачає нахабства ще інших відправляти на фронт сидячи на дивані
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:31

І знов про циган

Дружина кожну суботу робить покупки на муніціпальному ринку: дрібні фермери, селяни з власноруч вирощеними качками-огірками і таке інше. Постійно купляє хижу рибу в одного дядька, тримає арендний ставок. Сьогодні казав їй, що нема вже чоловіків в селі щоб допомагати ставити сітки. Був вимушений найняти циган для цього
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Сегодня довели, что я должен блять в 6 утра докладывать были ли у саперов прошествия


не треба на такі дрібноти реагувати...посилайте о 7мій, біди не станеться
для чого від вас вимагають доклад у 6й , тому що хтось рангом вище вимагає від них доклад о 7й, так далі -самий вищій у ланцюжку бажає отримувати звіт о 8й (хоч, як правило починає читати звіти не раніше о 8.30) чому так? чому люди не бажають увійти в становище підлеглого? тому що так всі живуть у світі (кожний дбає тільки про власну шкуру, щоб не дай боже, йому не дорікнули...)
якщо не можна виправити ситуацію-то є два варіанти:
-нервувати(матюкатись) але відправляти доклад о 6й
-забити болт і відправляти і 7й
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 03 лют, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:42

$25 млрд у 2025-му та $12,6 млрд у 2026 році. НБУ прогнозує скорочення допомоги від партнерів


Базовий прогноз НБУ на 2024 рік передбачає надходження $37,4 млрд фінансової допомоги від партнерів. У 2025-му ця сума скоротиться до $25,1 млрд, у 2026-му – $12,6 млрд.
Міжнародна допомога залишатиметься вагомим джерелом покриття бюджетного дефіциту, і за базового сценарію (він передбачає значне зменшення бойових дій з 2025 року) скорочення фінансування від партнерів не створюватиме ризиків для стійкості державних фінансів, адже цей процес буде поступовим, вважають у Нацбанку. Якщо припущення щодо війни справдиться, дефіцит бюджет у 2025–2026 роках зменшиться до 13,5% та 7,5% ВВП відповідно.
Та ситуація з фінансовою допомогою партнерів залишиться одним із ключових ризиків. Збої в надходженні допомоги або зниження її обсягів «значно підважать стійкість державних фінансів, що може погіршити макроекономічну стабільність», вказує НБУ.
Окремо регулятор наголошує не тільки на важливості самого факту надходження допомоги, а й на ритмічності процесу. Прикладом стала ситуація кінця 2023 року – початку 2024-го, коли ця ритмічність була втрачена. Так, за січень Україна майже не отримала зовнішнього фінансування, лише в останній день місяця до бюджету надійшло $390 млн від Японії. Ця ситуація значно посилила невизначеність щодо допомоги найбільших донорів.
Якщо ризики щодо зменшення допомоги реалізуються, це негативно вплине на обсяги золотовалютних резервів НБУ, що погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, йдеться у звіті.

1 лютого лідери ЄС одностайно підтримали Ukraine Facility, завдяки чому Україна може отримати цьогоріч €18 млрд фінансової допомоги. Та ці гроші привʼязані до виконання українською владою конкретних реформ, серед яких, зокрема, і реформа Бюро економічної безпеки.
то есть 20 ярдов надо отыскать за пределами ЕС. Про 2025 даже думать боюсь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:43

  freeze написав:
trololo написав:
а що росія готова зупинити війну? на яких умовах? і на яких гарантіях, що через рік два вони цю угоду не порушать?


Не будем обсуждать всерьез план мира Зеленского, когда путин извиняется, отводит войска на границы Сегодня довели, что я должен блять в 6 утра докладывать были ли у саперов прошествия, на мой скромный вопрос, а на хуя это делать в шесть утра, когда все спят, а не допустим вечером или в 8 утра, поднялся неимоверный визг, я до 12 часов должен скинуть несколько донесений, до 16 часов ещё несколько, до 20 часов ещё несколько, когда я должен заниматься жизнями людей с планированием минных заграждений и планированием оборонных заграждений никому не интересно, главное вовремя подать доповидь. Мой визави из другого батальона доведенный до хохота от маразма, целый месяц но главное вовремя посылал доповиди в таком виде - подразделение ни хуя не делало, .

:) а так не хочете? Увага черговим 1 мб, 2 мб і 3 мб. Кожного дня доповіді о 16.30 і о 04.30: 1) улаштування траншей на позиціях - точка, напрямок, м.п.; 2) мінування - точка, марка, кількість; 3) улаштування невибухових інженерних загороджень - точка, напрямок, м.п.
І ладно 16.30, там можно, ніхто ніхєра не робив. А в 4 30 в саперів разгар роботи... ще в нас позиції зайняті, одбиті од кацапів наша піхота копає вяло. Но для звітності в нас 1 ешелон і 2 ешелон оборони :lol: розбивав їх на ешелони лічно я :lol: крупний спеціаліст з побудови бойового порядку.
Зара кожну позицію подають з пофамільним списком. А зверху за будьяку зміну довбуть чому ослаблений сьогодні такий то воп, чи такий то роп. :lol:
який сука воп? Там щєлі в посадці розтрощєній. Деякі перекриті тупо одіялом щоб сброс прям в окоп не падав.
Banderlog
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