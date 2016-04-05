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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66286629663066316632>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:53

З двома першими персонажами з часом нарешті прояснилось навіщо вони рефлексять, генерять в мій бік ( хатєлки, вигадки, брехню тощо).
Перший -- тому що в нього місія; переконання міфічних читачів.
Друга -- доставити незручності та донести, що я їй не подобаюсь.
(До речі, обидва самі ж і оголосили свою перемогу, досягнення своєї мети: перший, що переконує читачів; друга, що доставила незручності.
Ще були такі, які абзаци рахували та граматичні помилки вишукували)

Василь, давай тепер з тобою проясним.
Поясни - навіщо? Яка мета-то?
Замість обговорення питань по темі гілки рефлексити на інших.
Подивись, піднімається купа куп самих різноманітних цікавих питань.
Оголоси своє бачення (воно може викликати в когось інтерес, бажання розглянути його, разом отримати більше нових аргументів), послухай інших.
А так лише дурні безаргументовні да і чисто брехливі рефлексії. Навіщо? Поясни.

Бо потім може скажеш -- да я доставив тобі незручності.
Поки ти мені дійсно цікавий; яка в тебе причина, мета?
Якщо ж з а-ля незручності або донести своє ставлення, то, звиняй, в мене вже є досвід. Гарний урок (до речі, вже другий від розумниці. За що їй щиро вдячний. Хоча перший урок про "тому що на завтрак..." був зовсім не в мій бік. Але я підгледів для себе)). Я добре вчусь. Тому таких тепер одразу -- йди лісом...

Так що там в тебе?
Може голоси в голові чи ще що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 10:57

  prodigy написав:

  freeze написав:Сегодня довели, что я должен блять в 6 утра докладывать были ли у саперов прошествия


а потім виправляти? тому якщо не можна виправити ситуацію-то є два варіанти:
-нервувати(матюкатись) але відправляти доклад о 6й
-забити болт і відправляти і 7й

:lol: тільки 1 й варіант. Другий не годиться. Можно було б то всі б болт забивали.
Мож ще назначити спеціально навчену обізянку яка буде відправляти звіт. 4.5.0. А якщо є події то будити.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:08

  Banderlog написав: тільки 1 й варіант. Другий не годиться. Можно було б то всі б болт забивали.

+100
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:11

  detroytred написав:Ще були такі, які абзаци рахували
А чого ти мене на чотирьох розділив?
1 Так в мене є бажання показати як реально а не по книжках досягається успіх і чому таких просравших все і вся як ти слухати не варто - це було перше
2 Я ВКАЗУВАВ тобі на твій ОБОВЯЗОК переходу на Українську - ти впирався три роки - але перейшов - це друге
3 Я ВКАЗУВАВ тобі що відповідати трьома постами на один - це де.ілізм - до тебе й це дійшло - це третє
4 Ти з моєю допомогою висвітив свої занння Кейнса-Сміта чим я надіюсь завершив свої постійні прикриванняя цими іменами - це четверте...

ПС
І Пяте
Періодично тебе згадують в звязках
ти-будівельник
ти-стм
ти-Василь
і просять перестати флудити

Ніколи не задумувався..
Може це ти головна проблема яка не в ногу...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:13

  vitaliiangel написав:
$25 млрд у 2025-му та $12,6 млрд у 2026 році. НБУ прогнозує скорочення допомоги від партнерів


Базовий прогноз НБУ на 2024 рік передбачає надходження $37,4 млрд фінансової допомоги від партнерів. У 2025-му ця сума скоротиться до $25,1 млрд, у 2026-му – $12,6 млрд.
Міжнародна допомога залишатиметься вагомим джерелом покриття бюджетного дефіциту, і за базового сценарію (він передбачає значне зменшення бойових дій з 2025 року) скорочення фінансування від партнерів не створюватиме ризиків для стійкості державних фінансів, адже цей процес буде поступовим, вважають у Нацбанку. Якщо припущення щодо війни справдиться, дефіцит бюджет у 2025–2026 роках зменшиться до 13,5% та 7,5% ВВП відповідно.
Та ситуація з фінансовою допомогою партнерів залишиться одним із ключових ризиків. Збої в надходженні допомоги або зниження її обсягів «значно підважать стійкість державних фінансів, що може погіршити макроекономічну стабільність», вказує НБУ.
Окремо регулятор наголошує не тільки на важливості самого факту надходження допомоги, а й на ритмічності процесу. Прикладом стала ситуація кінця 2023 року – початку 2024-го, коли ця ритмічність була втрачена. Так, за січень Україна майже не отримала зовнішнього фінансування, лише в останній день місяця до бюджету надійшло $390 млн від Японії. Ця ситуація значно посилила невизначеність щодо допомоги найбільших донорів.
Якщо ризики щодо зменшення допомоги реалізуються, це негативно вплине на обсяги золотовалютних резервів НБУ, що погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, йдеться у звіті.

1 лютого лідери ЄС одностайно підтримали Ukraine Facility, завдяки чому Україна може отримати цьогоріч €18 млрд фінансової допомоги. Та ці гроші привʼязані до виконання українською владою конкретних реформ, серед яких, зокрема, і реформа Бюро економічної безпеки.
то есть 20 ярдов надо отыскать за пределами ЕС. Про 2025 даже думать боюсь.

Тому Підласа й сказала, що зараз всі очікують рішення в Штатах.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:17

  Banderlog написав:Мож ще назначити спеціально навчену обізянку яка буде відправляти звіт. 4.5.0.
если отчёт в электронной форме, есть программы позволяющие отправить заранее приготовленное письмо в назначенную дату и время.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:20

  detroytred написав:Тому Підласа й сказала, що зараз всі очікують рішення в Штатах.
а эту фразу никто не заметил?
і за базового сценарію (він передбачає значне зменшення бойових дій з 2025 року)
как то она не очень сочетается с дополнительными 400 тыс мобилизованных. То есть оторвать 400 тыс людей с их работ (мест получения доходов) чтобы в 2025 освободить, когда конкуренты займут их рабочие места и бизнес-ниши.
Зображення
подкаст
https://linkpeak.io/l/CESUkraine
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 11:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ще були такі, які абзаци рахували
А чого ти мене на чотирьох розділив?
1 Так в мене є бажання показати як реально а не по книжках досягається успіх і чому таких просравших все і вся як ти слухати не варто - це було перше
2 Я ВКАЗУВАВ тобі на твій ОБОВЯЗОК переходу на Українську - ти впирався три роки - але перейшов - це друге
3 Я ВКАЗУВАВ тобі що відповідати трьома постами на один - це де.ілізм - до тебе й це дійшло - це третє
4 Ти з моєю допомогою висвітив свої занння Кейнса-Сміта чим я надіюсь завершив свої постійні прикриванняя цими іменами - це четверте...

ПС
І Пяте
Періодично тебе згадують в звязках
ти-будівельник
ти-стм
ти-Василь
і просять перестати флудити

Ніколи не задумувався..
Може це ти головна проблема яка не в ногу...

Лісом-лісом.
З такою Ко (єралашичником з а-ля "будівельник завжди прав, якщо не прав див. п1; Васильем від якого тільки дурні рефлексії замість хоч жодної думки; мадам з гебешними методами) ще й в ногу йти.
Окстися.
Самі-самі. І краще між собою. Без мене.
Бо цирк виходить: Василь мене в окоп сує, а мадам про умовно мурманські натякає. Тобто мурманця в український окоп?
Тому й кажу: самі там між собою...
Ти їм місію, вона вам посмішку, Василь вам - да пустишка він.
От і йдіть строєм до лісу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:как то она не очень сочетается с дополнительными 400 тыс мобилизованных. То есть оторвать 400 тыс людей с их работ (мест получения доходов) чтобы в 2025 освободить, когда конкуренты займут их рабочие места и бизнес-ниши.

Так в 2025 потрібно таки відпустити Успіха і компанію додому, на місце тих, кого відірвуть. А то реально можуть і марш справедливості організувати...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 03 лют, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:23

  Успіх написав:Таки бути циганом - це маст хев! :D

У нас є два цигани, один вже десь рік пішов у СЗЧ і не переймається, ходить в своєму місті у формі і ніхто його не чіпає. А другий розвідник, ходить там де вовки срати бояться.
unicdima
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