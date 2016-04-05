Додано: Суб 03 лют, 2024 10:53

З двома першими персонажами з часом нарешті прояснилось навіщо вони рефлексять, генерять в мій бік ( хатєлки, вигадки, брехню тощо).

Перший -- тому що в нього місія; переконання міфічних читачів.

Друга -- доставити незручності та донести, що я їй не подобаюсь.

(До речі, обидва самі ж і оголосили свою перемогу, досягнення своєї мети: перший, що переконує читачів; друга, що доставила незручності.

Ще були такі, які абзаци рахували та граматичні помилки вишукували)



Василь, давай тепер з тобою проясним.

Поясни - навіщо? Яка мета-то?

Замість обговорення питань по темі гілки рефлексити на інших.

Подивись, піднімається купа куп самих різноманітних цікавих питань.

Оголоси своє бачення (воно може викликати в когось інтерес, бажання розглянути його, разом отримати більше нових аргументів), послухай інших.

А так лише дурні безаргументовні да і чисто брехливі рефлексії. Навіщо? Поясни.



Бо потім може скажеш -- да я доставив тобі незручності.

Поки ти мені дійсно цікавий; яка в тебе причина, мета?

Якщо ж з а-ля незручності або донести своє ставлення, то, звиняй, в мене вже є досвід. Гарний урок (до речі, вже другий від розумниці. За що їй щиро вдячний. Хоча перший урок про "тому що на завтрак..." був зовсім не в мій бік. Але я підгледів для себе)). Я добре вчусь. Тому таких тепер одразу -- йди лісом...



Так що там в тебе?

Може голоси в голові чи ще що?