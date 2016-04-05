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Додано: Суб 03 лют, 2024 11:26
Успіх Однозначно. Нема паспорта - можна робити все, що завгодно. Навіть бунтувати
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:30
нет ротации отдельно, речь идёт именно об увеличении числа ВСУ на 400-500тыс. И какие нужны на это доп.затраты. Я дополнил, что кроме бюджетных рисков есть еще индивидуальные, в виде безработицы после дембеля, которые никто не считает. По итогу они могут удвоить названные 720 ярдов . У кого есть бизнес или работа, тот его скорее всего её потеряет. Призывать такое количество доп.людей можно имея +/- чёткое понимание, что с ними будет через 6 мес или через год.
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:35
vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати близько мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:36
почитайте вроде всё чётко написано, что речь идёт о 720 ярдах дополнительных средств, +40% к существующим. О ротациях и доукомплектовании ни слова.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:39
Ти за себе надай відповідь. За себе. Поки саме ти мені цікавий. Давай хоч з тобою проясню. Не підмінюй предмет.
А з порадами шановних фронтовиків я якось сам розберусь. Ми ж в демократичній країні живемо? То їх право радити, моє право мати своє рішення до яких саме їх порад прислухатися.
До якихось прислухаюсь, до якихось ні. Конкретно така порада "закрити пістак", на мій погляд, є занадтою.
І не обов'язковою для виконання.
Що не так-то?
Да прям всіх я тут задрав? Да ще й тупорилим флудом? Ти сильно-то не забріхуйся. Аргументуй правдою, а не брехнею.
Ще раз: не генерь нового або по колу старого, а просто надай відповідь - навіщо ти? Яка мета саме в тебе?
В мене цікавість до тебе зникає, потрапиш в категорію "лісом".
Бо ти як ота мадам -- ну ніяк на питання не хочеш чи не можеш відповісти.
Бетонний Данінг-Крюгер -- це оця саме досі! відсутність відповіді на просте питання до тебе.
Слухай, Василь, а ти пригадай-то поради тобі шановного фронтовика Успіха. Чому не виконав-то???
Теж надай відповідь. Тепер твоя черга.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 лют, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 03 лют, 2024 11:50
Все просто - будо б лише бажання!©
Ні, ні!
В 2024!
Навесні!
Бо і так вже перейшли всі "червоні лінії"
Чаша переповнена вже давно!!!
Бо тут щось, навіть, Чаплига ляпнув: "Не можна демобілізацію провести в 2024, бо фронт посипеться... а в 2025 - нах тоді цей закон?"
Щось отаке мудрьоне він сказав...
Але "фронт посипеться " - це хибне припущення!!!
Я вже пояснював:
Умовно на фронті - на лінії/біля лінії вогню 200К - з яких залишилось лише десь +/-70К - це ті, що з перших днів на фронті!
Решта 130К вже пізніше підтягувались, через 3-6 і більше місяців.
Тож, з тих 70К - ще десь з 10К захоче залишитись(це холостяки/розведені, або ті, які дуууууже люблять військову справу, - одним словом "фанати війни")
А тепер увага, питання!!!
Хіба важко замінити 60К фронтовиків в найближчі 3міс???
Хіба від цього "посипеться фронт"???
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:05
Успіх
Так це ж ключове питання -- чому бажання (або можливості?) замінити вас нема?
Можновладці чудово знають. Але мовчать.
Ми не знаємо, не маємо інформації.
А наші здогадки, припущення -- це таке... зі стелі.
Таємниця це або недовіра з боку влади -- хз. Якщо таємниця, то від кого? Ворогу якось пофіг на причини, для нього значення має лише сам факт -- відсутність заміни.
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:06
друже, успіх. Даж якщо завтра Ви будете мати право, і напишете рапорт. Рішення на розгляд командира,
термін розгляду рапорту і письмової відповіді- місяць. Іще обхідний треба буде підписувати з бігунком по службах теж думаю днів 7. Так шо до квітня мінімум. А там сади зацвітуть , тепло буде. Одне задоволення воювать,
Час який вас не можно буде дьоргати назад в всу даж не обговорюється,
так що оставайся мальчік с намі будєш нашим корольом
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:12
Де/для чого саме потрібно 100500лярдів?
Ні, от реально нах стільки коштів потрібно, якщо:
- мобілізували 50к/міс в ліси на навчання >>> а тих, що там/в лісах вже декілька місяців навчались їдуть на заміну Успіхів >>> Успіхи, передавши їм всю зброю і техніку - веселе чимчикують додому!
Де тут "колосальні затрати"?
Ну форму додаткову треба пошити. Хоч, можемо і свою їм залишити!
Успіхи ж НЕ ЗАБЕРУТЬ З СОБОЮ калаші, патрони, броники, каски, саушки, снаряди, автівки і т.п.
Додано: Суб 03 лют, 2024 12:13
Успіх ,
На 2 см далі свого носа тобі все ще не вдається думати.
Якщо «завтра» зʼявиться 60 тис новобранців, то в першу чергу вони займуть вакантні посади, яких вище назвали 100+ тис . І після 100+ тис може дійдуть наступні 60т тебе міняти.
Пораховані хуліарди грн потреби явно завищені. Тому мобілізації бути.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лют, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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