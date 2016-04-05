RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6629663066316632>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:26

Успіх Однозначно. Нема паспорта - можна робити все, що завгодно. Навіть бунтувати
https://www.youtube.com/watch?v=A207qZJBawY
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 392 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:30

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:как то она не очень сочетается с дополнительными 400 тыс мобилизованных. То есть оторвать 400 тыс людей с их работ (мест получения доходов) чтобы в 2025 освободить, когда конкуренты займут их рабочие места и бизнес-ниши.

Так в 2025 потрібно таки відпустити Успіха і компанію додому, на місце тих, кого відірвуть. А то реально можуть і марш справедливості організувати...

нет ротации отдельно, речь идёт именно об увеличении числа ВСУ на 400-500тыс. И какие нужны на это доп.затраты. Я дополнил, что кроме бюджетных рисков есть еще индивидуальные, в виде безработицы после дембеля, которые никто не считает. По итогу они могут удвоить названные 720 ярдов . У кого есть бизнес или работа, тот его скорее всего её потеряет. Призывать такое количество доп.людей можно имея +/- чёткое понимание, что с ними будет через 6 мес или через год.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22018
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:35

vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати близько мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 392 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:36

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати треба більше мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)

почитайте вроде всё чётко написано, что речь идёт о 720 ярдах дополнительных средств, +40% к существующим. О ротациях и доукомплектовании ни слова.
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22018
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:39

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Василь, давай тепер з тобою проясним.
Поясни - навіщо? Яка мета-то?

Тобі шановні фронтовики сказали прямо - прикрий пісдак ! Тобі дати посилання чи сам згадаєш? Га?

Ти за себе надай відповідь. За себе. Поки саме ти мені цікавий. Давай хоч з тобою проясню. Не підмінюй предмет.

А з порадами шановних фронтовиків я якось сам розберусь. Ми ж в демократичній країні живемо? То їх право радити, моє право мати своє рішення до яких саме їх порад прислухатися.
До якихось прислухаюсь, до якихось ні. Конкретно така порада "закрити пістак", на мій погляд, є занадтою.
І не обов'язковою для виконання.
Що не так-то?

Да прям всіх я тут задрав? Да ще й тупорилим флудом? Ти сильно-то не забріхуйся. Аргументуй правдою, а не брехнею.
Ще раз: не генерь нового або по колу старого, а просто надай відповідь - навіщо ти? Яка мета саме в тебе?
В мене цікавість до тебе зникає, потрапиш в категорію "лісом".
Бо ти як ота мадам -- ну ніяк на питання не хочеш чи не можеш відповісти.
Бетонний Данінг-Крюгер -- це оця саме досі! відсутність відповіді на просте питання до тебе.

Слухай, Василь, а ти пригадай-то поради тобі шановного фронтовика Успіха. Чому не виконав-то???
Теж надай відповідь. Тепер твоя черга.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 лют, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 27838
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:50

Все просто - будо б лише бажання!©

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:как то она не очень сочетается с дополнительными 400 тыс мобилизованных. То есть оторвать 400 тыс людей с их работ (мест получения доходов) чтобы в 2025 освободить, когда конкуренты займут их рабочие места и бизнес-ниши.

Так в 2025 потрібно таки відпустити Успіха і компанію додому, на місце тих, кого відірвуть. А то реально можуть і марш справедливості організувати...

Ні, ні!
В 2024!
Навесні!
Бо і так вже перейшли всі "червоні лінії" :lol:
Чаша переповнена вже давно!!! 8)

Бо тут щось, навіть, Чаплига ляпнув: "Не можна демобілізацію провести в 2024, бо фронт посипеться... а в 2025 - нах тоді цей закон?"
Щось отаке мудрьоне він сказав...

Але "фронт посипеться " - це хибне припущення!!!
Я вже пояснював:
Умовно на фронті - на лінії/біля лінії вогню 200К - з яких залишилось лише десь +/-70К - це ті, що з перших днів на фронті!
Решта 130К вже пізніше підтягувались, через 3-6 і більше місяців.

Тож, з тих 70К - ще десь з 10К захоче залишитись(це холостяки/розведені, або ті, які дуууууже люблять військову справу, - одним словом "фанати війни")

А тепер увага, питання!!!
Хіба важко замінити 60К фронтовиків в найближчі 3міс???
Хіба від цього "посипеться фронт"???
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:05

Успіх
Так це ж ключове питання -- чому бажання (або можливості?) замінити вас нема?

Можновладці чудово знають. Але мовчать.
Ми не знаємо, не маємо інформації.
А наші здогадки, припущення -- це таке... зі стелі.

Таємниця це або недовіра з боку влади -- хз. Якщо таємниця, то від кого? Ворогу якось пофіг на причини, для нього значення має лише сам факт -- відсутність заміни.
detroytred
 
Повідомлень: 27838
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:06

друже, успіх. Даж якщо завтра Ви будете мати право, і напишете рапорт. Рішення на розгляд командира,
термін розгляду рапорту і письмової відповіді- місяць. Іще обхідний треба буде підписувати з бігунком по службах теж думаю днів 7. Так шо до квітня мінімум. А там сади зацвітуть , тепло буде. Одне задоволення воювать,

Час який вас не можно буде дьоргати назад в всу даж не обговорюється,
так що оставайся мальчік с намі будєш нашим корольом :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 693
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:12

Де/для чого саме потрібно 100500лярдів?

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати треба більше мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)

почитайте вроде всё чётко написано, что речь идёт о 720 ярдах дополнительных средств, +40% к существующим. О ротациях и доукомплектовании ни слова.
Зображення

Ні, от реально нах стільки коштів потрібно, якщо:
- мобілізували 50к/міс в ліси на навчання >>> а тих, що там/в лісах вже декілька місяців навчались їдуть на заміну Успіхів >>> Успіхи, передавши їм всю зброю і техніку - веселе чимчикують додому! :D
Де тут "колосальні затрати"?
Ну форму додаткову треба пошити. Хоч, можемо і свою їм залишити!
Успіхи ж НЕ ЗАБЕРУТЬ З СОБОЮ калаші, патрони, броники, каски, саушки, снаряди, автівки і т.п. :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:13

Успіх ,

Хіба важко замінити 60К фронтовиків в найближчі 3міс???
Хіба від цього "посипеться фронт"???


На 2 см далі свого носа тобі все ще не вдається думати.
Якщо «завтра» зʼявиться 60 тис новобранців, то в першу чергу вони займуть вакантні посади, яких вище назвали 100+ тис . І після 100+ тис може дійдуть наступні 60т тебе міняти.

Пораховані хуліарди грн потреби явно завищені. Тому мобілізації бути.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лют, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6629663066316632>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166090
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554946
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.