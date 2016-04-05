Додано: Суб 03 лют, 2024 11:39

Василь-Рівне написав: detroytred написав: Василь, давай тепер з тобою проясним.

Поясни - навіщо? Яка мета-то? Василь, давай тепер з тобою проясним.Поясни - навіщо? Яка мета-то?

Тобі шановні фронтовики сказали прямо - прикрий пісдак ! Тобі дати посилання чи сам згадаєш? Га? Тобі шановні фронтовики сказали прямо - прикрий пісдак ! Тобі дати посилання чи сам згадаєш? Га?

Ти за себе надай відповідь. За себе. Поки саме ти мені цікавий. Давай хоч з тобою проясню. Не підмінюй предмет.А з порадами шановних фронтовиків я якось сам розберусь. Ми ж в демократичній країні живемо? То їх право радити, моє право мати своє рішення до яких саме їх порад прислухатися.До якихось прислухаюсь, до якихось ні. Конкретно така порада "закрити пістак", на мій погляд, є занадтою.І не обов'язковою для виконання.Що не так-то?Да прям всіх я тут задрав? Да ще й тупорилим флудом? Ти сильно-то не забріхуйся. Аргументуй правдою, а не брехнею.Ще раз: не генерь нового або по колу старого, а просто надай відповідь - навіщо ти? Яка мета саме в тебе?В мене цікавість до тебе зникає, потрапиш в категорію "лісом".Бо ти як ота мадам -- ну ніяк на питання не хочеш чи не можеш відповісти.Бетонний Данінг-Крюгер -- це оця саме досі! відсутність відповіді на просте питання до тебе.Слухай, Василь, а ти пригадай-то поради тобі шановного фронтовика Успіха. Чому не виконав-то???Теж надай відповідь. Тепер твоя черга.